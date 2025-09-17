Тарасова об олимпийском отборе: «Поддержка Тутберидзе очень важна для Петросян. Аделия справится, а нам всем остается запастись терпением»

Тарасова считает важным присутствие Тутберидзе на олимпийском отборе в Пекине.

19-21 сентября в столице Китая пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника. Тренер Даниил Глейхенгауз не получил допуск.

Позже стало известно, что Этери Тутберидзе прилетела в Пекин в качестве тренера сборной Грузии.

«Конечно, Этери Тутберидзе выведет Аделию – она ее тренер, ее поддержка очень важна. Вместе с ними должен был поехать и хореограф Даниил Глейхенгауз, но его по неизвестным причинам не допустили. Такого еще не было, чтобы тренера не пускали на соревнования!

Очевидно, это сделано специально, чтобы повлиять на нас. Где только можно ограничивают, закрывают. Но Петросян справится, а нам всем остается запастись терпением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .