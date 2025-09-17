  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова об олимпийском отборе: «Поддержка Тутберидзе очень важна для Петросян. Аделия справится, а нам всем остается запастись терпением»
5

Тарасова об олимпийском отборе: «Поддержка Тутберидзе очень важна для Петросян. Аделия справится, а нам всем остается запастись терпением»

Тарасова считает важным присутствие Тутберидзе на олимпийском отборе в Пекине.

19-21 сентября в столице Китая пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника. Тренер Даниил Глейхенгауз не получил допуск.

Позже стало известно, что Этери Тутберидзе прилетела в Пекин в качестве тренера сборной Грузии.

«Конечно, Этери Тутберидзе выведет Аделию – она ее тренер, ее поддержка очень важна. Вместе с ними должен был поехать и хореограф Даниил Глейхенгауз, но его по неизвестным причинам не допустили. Такого еще не было, чтобы тренера не пускали на соревнования!

Очевидно, это сделано специально, чтобы повлиять на нас. Где только можно ограничивают, закрывают. Но Петросян справится, а нам всем остается запастись терпением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoТатьяна Тарасова
женское катание
олимпийская квалификация
logoЭтери Тутберидзе
сборная Грузии
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoДаниил Глейхенгауз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин (Sport24)
5014 минут назад
Губерниев о внесении Загитовой в базу украинского «Миротворца»: «Предлагаю на него насрать десять куч. Ни тепло, ни холодно от новости»
1251 минуту назад
Горбачева полетит в Пекин, где выступят Петросян и Гуменник: «Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»
148сегодня, 09:55
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
172сегодня, 09:50
Тарасова о внесении Загитовой в базу «Миротворца»: «Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует»
6сегодня, 09:49
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида.Арт»
36сегодня, 09:06
Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»
7сегодня, 08:48
Журова о недопуске Глейхенгауза: «ISU хочет отстрелить одно крыло, чтобы Петросян волновалась и нервничала»
15сегодня, 07:06
Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии (ТАСС)
184сегодня, 06:27
Этери Тутберидзе прилетела в Пекин на олимпийский отбор
48сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48