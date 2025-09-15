Вероника Дайнеко поедет с Петром Гуменником на олимпийский отбор в Пекин (фан-группа фигуриста)

Тренер Дайнеко поедет с Петром Гуменником на олимпийский отборочный турнир.

Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе выступят на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, которые пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Сегодня стало известно, что тренера Петросян Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению спортсменки на турнир.

В чате фан-группы Гуменника в телеграме задали вопрос, кто поедет с фигуристом в Пекин.

«Вероника Анатольевна. Согласно информации от Петра – да», – ответила администратор группы.

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет