Акатьева о тренерской карьере: «Пока мне тяжело это представить. Поступила на тренерский факультет, но ищу возможности получить другое образование»

Фигуристка Софья Акатьева заявила, что ей тяжело представить себя тренером.

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании ответила на вопросы болельщиков на фан-встрече.

«Могу ли я в будущем стать тренером? Думаю, да, хотя пока мне это тяжело представить. Я поступила на тренерский факультет, но ищу возможности получить другое образование», – сказала Акатьева.