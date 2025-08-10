Акатьева о тренерской карьере: «Пока мне тяжело это представить. Поступила на тренерский факультет, но ищу возможности получить другое образование»
Фигуристка Софья Акатьева заявила, что ей тяжело представить себя тренером.
Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании ответила на вопросы болельщиков на фан-встрече.
«Могу ли я в будущем стать тренером? Думаю, да, хотя пока мне это тяжело представить. Я поступила на тренерский факультет, но ищу возможности получить другое образование», – сказала Акатьева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
