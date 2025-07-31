Новая произвольная программа Луны Хендрикс поставлена под песню La Alegria Ясмин Леви

Луна Хендрикс объявила музыку для новой произвольной программы.

Бельгийская фигуристка будет выступать под песню La Alegria израильской певицы Ясмин Леви, а также ремикс этой песни.

Ранее Хендрикс назвала музыку для короткой программы. 25-летняя фигуристка – чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира.