«Чувствую, что потеряла часть детства». Американская фигуристка Миа Калин объявила о завершении карьеры

Американка Миа Калин объявила о завершении карьеры в фигурном катании.

Калин сейчас 17 лет. Она участвовала в этапах Гран-при среди юниоров, на последнем чемпионате США заняла 11-е место. Фигуристка исполняла четверной тулуп.

«Привет, ребята. Я хотела бы коротко рассказать об этом. Поверьте, это не будет тяжелый пост, но я собираюсь быть полностью честной.

Примерно с 10 до 16 лет я чувствовала, что живу в чужом теле, с чужим сознанием – как будто оно принадлежало не мне, а кому-то другому. Это сильно повлияло на меня. Мне казалось, что я в ловушке, и я долго не могла вырваться из этой ситуации, потому что меня заставили поверить, что это приведет к плохим последствиям для другого человека.

Это пугает меня, потому что я чувствую, что потеряла часть своего детства. Есть разница между осознанными жертвами ради того, что для тебя важно, и тем, когда ты отдаешь слишком много себя, потому что тебя убедили, будто это единственный путь к успеху. Это ложь, и это разрушает.

Мне пришлось быстро повзрослеть и научиться отвечать за эмоции взрослого человека. Я стала мастерски скрывать и подавлять собственные чувства, и из-за этого часто ощущала пустоту.

В конце прошлого года я наконец смогла выйти из этой ситуации и поняла, что придется полностью перестраивать свое мышление – а это требует огромных сил и времени.

Я пережила многое, и мы с командой решили, что мне лучше уйти из спорта. Я бесконечно благодарна всем, кто поддерживал меня и помогал мне. Этот путь был далеко не легким, но он научил меня очень и очень многому», – написала Калин в соцсети.