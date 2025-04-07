Плющенко о рекорде Овечкина: «Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник»

Евгений Плющенко заявил, что рад за Овечкина до слез.

Накануне нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

«Мы с Овечкиным не первый год дружим, его семья приезжает к нам, мы приезжаем к ребятам. Поэтому счастлив необычайно, можно сказать, до слез. Это такая радость – не просто увидеть подобный рекорд, но понимать, что его автором стал близкий человек.

Уверен, Саша на своем хоккейном веку побьет все мыслимые и немыслимые достижения. Я вообще к рекордам отношусь с большим уважением и способен оценить их значимость», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.

«Когда Саша приезжал сюда в Россию летом, он заезжал ко мне, у нас был семейный ужин. У нас каждый год происходит большая встреча семьями с детьми, дружим действительно давно.

Мы все верили, что в этом сезоне он побьет рекорд. Саша все сделал правильно, команда играла, помогали все. Конечно же, если бы он один играл, ничего не было бы. Все ждали этого момента, все хотели, чтобы был новый рекорд. Рекорд Саша побил, мы очень счастливы. Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник, праздник рекорда.

У него прекрасные родители, которые дали ему путевку в спорт, вели его. Отец его вел, помогал. Мама очень серьезная – олимпийская чемпионка, тренер. Он из спортивной семьи – это важно. Первые шаги, напутствия, подготовка, помощь, поддержка родителей. Когда есть неудачи, все равно нужно поддерживать спортсмена. Поэтому это прежде всего родители», – приводит слова Плющенко ТАСС.

«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко – друг и фанат Овечкина