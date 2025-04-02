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  • Мама Костылевой: «Лену притапливают всегда, даже «свои» судьи из Московской области. Боязно за нее в «Ангелах Плющенко» – глядишь, не будут давать выхода на старты»
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Мама Костылевой: «Лену притапливают всегда, даже «свои» судьи из Московской области. Боязно за нее в «Ангелах Плющенко» – глядишь, не будут давать выхода на старты»

Мама фигуристки Елены Костылевой заявила, что ее дочь «притапливают» судьи.

Ирина Костылева прокомментировала результаты первенства России старшего возраста. Елена в нем не участвовала.

Победу на соревнованиях одержала Виктория Стрельцова, София Сарновская заняла итоговое 6-е место.

«Как вам прокат Сарновской с двумя падениями? По головам чистых дев? Внаглую втащили в сборную. Позор. Главное, этот позор падает на всех спортсменов «Ангелов Плющенко», в том числе и Лену, которую притапливают всегда, даже «свои» судьи с Мособласти.

Помните этап Гран-при в Москве, где судья из Мособласти поставил Лене самую низкую оценку из всех судей? Боязно за Лену в «Ангелах Плющенко», глядишь, вот так же не будут давать выхода на старты, как в этот раз. (Однако отобравшемуся в сборную брату Сарновскому разрешили поехать за медалькой).

Подтасовывать этапы по слабым соперникам. А того и гляди, тащить поверх Лены. Глядя вот на этот беспредел, меня это сильно беспокоит. И пишу я это не боясь. За каждое слово ответ держу», – написала мама Костылевой в комментариях телеграм-канала Figurexing.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
Ирина Костылева
первенство России старшего возраста
logoсборная России
женское катание
София Сарновская
Елена Костылева
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