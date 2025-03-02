Ягудин об отмене дуэли с Плющенко на «Русском вызове»: «Не знаю, почему так получилось. Мы были готовы, никто не отказывался»

Алексей Ягудин высказался об отмене соревнования с Евгением Плющенко.

Планировалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию проведут «дуэль» в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Но Плющенко заявил, что организаторы так и не предоставили ему контракт.

«Я не знаю, почему так получилось с «Русским вызовом». Мы были готовы, никто не отказывался», – отметил Ягудин .

«Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.