Ягудин об отмене дуэли с Плющенко на «Русском вызове»: «Не знаю, почему так получилось. Мы были готовы, никто не отказывался»
Алексей Ягудин высказался об отмене соревнования с Евгением Плющенко.
Планировалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию проведут «дуэль» в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Но Плющенко заявил, что организаторы так и не предоставили ему контракт.
«Я не знаю, почему так получилось с «Русским вызовом». Мы были готовы, никто не отказывался», – отметил Ягудин.
«Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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