Софья Важнова: «Мне очень нравится театр. Я даже в театральной студии занималась какое-то время»
– Что бы ты делала, если бы фигурного катания не существовало?
– Я бы тогда, наверное, попыталась стать актрисой. Причем не в кино. Мне очень нравится театр. Благодарна маме, она меня культурно просвещает, мы часто ходим на разные постановки. Я даже в театральной студии занималась какое-то время.
– Студия в школе была?
– В школе, кстати, у нас тоже есть театральный клуб, но там просто у нас ставили спектакли каждый год. Я сейчас уже не в этой школе, перешла на онлайн-обучение. Что касается театра – сама захотела, нашла студию, пришла туда и где-то чуть меньше года там занималась. Это было не так давно – в сезоне 2022/23.
– С тренировками не сложно было совмещать?
– Там вечером были занятия, я понимала, что я сама это выбрала, значит, надо ходить. Признаюсь, было тяжело, потому что я сначала шла на тренировку, а потом – на занятие. Конечно, мне это очень нравилось, но я поняла, что не могу халтурить на тренировках, чтобы экономить силы для театра.
– Много ролей сыграла?
– Однажды я играла девочку по имени Соня! Всего было три роли, и они не были главными. Все-таки занималась не очень долго.
– Тексты учить сложно было?
– Кстати, нет! Довольно легко. Спектакль, где я играла Соню, был в стихах. На репетициях ребята проговаривали свои отрывки, а я запоминала чужие слова. Не специально, они сами откладывались в голове.
– На сцене волнительно?
– Трудно, когда выходишь на сцену: надо не зажиматься, говорить громко. На льду по-другому. Волнение в теле ощущаешь, когда прыжки делаешь, а там было скорее психологическое волнение, – сказала Важнова.
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