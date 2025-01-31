Софья Важнова: «Мне очень нравится театр. Я даже в театральной студии занималась какое-то время»

Фигуристка Софья Важнова рассказала о занятиях в театральной студии.

– Что бы ты делала, если бы фигурного катания не существовало?

– Я бы тогда, наверное, попыталась стать актрисой. Причем не в кино. Мне очень нравится театр. Благодарна маме, она меня культурно просвещает, мы часто ходим на разные постановки. Я даже в театральной студии занималась какое-то время.

– Студия в школе была?

– В школе, кстати, у нас тоже есть театральный клуб, но там просто у нас ставили спектакли каждый год. Я сейчас уже не в этой школе, перешла на онлайн-обучение. Что касается театра – сама захотела, нашла студию, пришла туда и где-то чуть меньше года там занималась. Это было не так давно – в сезоне 2022/23.

– С тренировками не сложно было совмещать?

– Там вечером были занятия, я понимала, что я сама это выбрала, значит, надо ходить. Признаюсь, было тяжело, потому что я сначала шла на тренировку, а потом – на занятие. Конечно, мне это очень нравилось, но я поняла, что не могу халтурить на тренировках, чтобы экономить силы для театра.

– Много ролей сыграла?

– Однажды я играла девочку по имени Соня! Всего было три роли, и они не были главными. Все-таки занималась не очень долго.

– Тексты учить сложно было?

– Кстати, нет! Довольно легко. Спектакль, где я играла Соню, был в стихах. На репетициях ребята проговаривали свои отрывки, а я запоминала чужие слова. Не специально, они сами откладывались в голове.

– На сцене волнительно?

– Трудно, когда выходишь на сцену: надо не зажиматься, говорить громко. На льду по-другому. Волнение в теле ощущаешь, когда прыжки делаешь, а там было скорее психологическое волнение, – сказала Важнова.