Мишина и Галлямов о шоу Авербуха: «Нас объявляют как «медведи на велосипеде». Сначала было непросто, потом немного освоились»
Мишина и Галлямов рассказали о своих ролях в шоу Ильи Авербуха.
Фигуристы участвуют в ледовом шоу «Мама», показы которого стартовали 2 января в Москве. В шоу они катаются в коньках на велосипедах.
«Нас объявляют как «медведи на велосипеде», сначала было непросто, потом немного освоились. Педали проскальзывают, лезвия узкие. Спектакль детский, но он для всех получился, мне кажется, очень душевным», – сказала Анастасия Мишина.
«Колеса не шипованные, приходилось тренироваться, чтобы получалось держать скорость. С утра первого числа прилетели сюда, чтобы приступить к репетициям», – добавил Александр Галлямов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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