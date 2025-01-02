Мишина и Галлямов о шоу Авербуха: «Нас объявляют как «медведи на велосипеде». Сначала было непросто, потом немного освоились»

Мишина и Галлямов рассказали о своих ролях в шоу Ильи Авербуха.

Фигуристы участвуют в ледовом шоу «Мама», показы которого стартовали 2 января в Москве. В шоу они катаются в коньках на велосипедах.

«Нас объявляют как «медведи на велосипеде», сначала было непросто, потом немного освоились. Педали проскальзывают, лезвия узкие. Спектакль детский, но он для всех получился, мне кажется, очень душевным», – сказала Анастасия Мишина .

«Колеса не шипованные, приходилось тренироваться, чтобы получалось держать скорость. С утра первого числа прилетели сюда, чтобы приступить к репетициям», – добавил Александр Галлямов .