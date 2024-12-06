Джеки Вонг считает, что фигурист Юма Кагияма сильнее Ильи Малинина.

Американец Малинин – действующий чемпион мира в одиночном катании. Японец Кагияма – серебряный призер ЧМ.

– Есть ли сейчас реальные конкуренты у Малинина? Адама Сяо Хим Фа таким больше не назвать?

– Пусть у них и нет четверного акселя, но потенциал для роста у Юмы Кагиямы и Адама Сяо Хим Фа есть. У обоих в репертуаре есть как минимум по четыре разных четверных прыжка. Возможно, они будут и усложнять свою программу.

По моему мнению, если брать не технику, а оценивать навыки комплексно, то Кагияма для меня все еще более сильный и разносторонне развитый фигурист, чем Малинин. Конечно, для того чтобы догнать Илью им придется добавлять четверные. Но хочется видеть комплексное развитие – и техники, и артистизма.

– Российские фигуристы также стараются не отставать в этой гонке четверных. У них есть потенциал побороться с Малининым?

– Опять же, не думаю, что смотрю достаточно российских стартов, чтобы ответить на этот вопрос, – сказал американский журналист Джеки Вонг .

Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США. Кто создал лучшего фигуриста мира?