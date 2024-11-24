0

Кубок Варшавы. Самойлов, Франджипани, Шмуратко, Экономидес, Наумов представят произвольные программы

24 ноября разыграют на Кубке Варшавы разыграют медали в мужском катании.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

Вторая разминка

6. Вальтер Виртанен (Финляндия)

7. Лукаш Вацлавик (Словакия)

8. Маттео Нальбоне (Италия)

9. Кирилл Марсак (Украина)

10. Маурицио Цандрон (Австрия)

Третья разминка

11. Корнел Витковский (Польша)

12. Максим Наумов (США)

13. Люк Экономидес (Франция)

14. Иван Шмуратко (Украина)

15. Габриэле Франджипани (Италия)

16. Владимир Самойлов (Польша)

После короткой программы

1. Владимир Самойлов (Польша) – 84,94

2. Габриэле Франджипани (Италия) – 78,47

3. Иван Шмуратко (Украина) – 78,28

4. Люк Экономидес (Франция) – 76,03

5. Максим Наумов (США) – 75,77

6. Корнел Витковский (Польша) – 70,80

7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 65,88

8. Кирилл Марсак (Украина) – 64,72

9. Маттео Нальбоне (Италия) – 64,20

10. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 63,31

11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 62,37

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
мужское катание
результаты
logoISU Challenger
Кубок Варшавы
logoИван Шмуратко
сборная Словакии
logoсборная Финляндии
logoсборная Италии по фигурному катанию
Максим Наумов
сборная Австрии
Владимир Самойлов
сборная Польши
Лукаш Вацлавик
logoсборная США
Кирилл Марсак
Люк Экономидес
Вальтер Виртанен
logoсборная Франции
Маурицио Цандрон
Маттео Нальбоне
logoсборная Украины
Габриэле Франджипани
Корнел Витковский
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Аймо – 2-й, Грассль – 3-й, Ямамото – 4-й, Бричги – 5-й, Томоно – 6-й
15616 ноября, 12:34
⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма лидирует после короткой программы, Томоно – 2-й, Аймо – 3-й, Грассль – 6-й
14115 ноября, 14:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Яна Рудковская: «Муравьеву сейчас не зарывать надо, а поддержать. Соня справится! Мы будем ей во всем помогать»
70вчера, 20:05
Худайбердиева о том, почему они с Базиным не общались со СМИ: «Нас не предупредили, что вопросы будут задавать после окончания всего вида»
8вчера, 19:21
Миронов о Санкт-Петербурге: «Мне скучно, не хватает более активного движения. В метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться»
14вчера, 19:12
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
22вчера, 18:16
Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов представят произвольные программы
13вчера, 17:56
Екатерина Миронова: «Сделали прокат как на тренировке. Всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, будем это делать, пока не умрем»
3вчера, 17:36
Василиса Кагановская: «Очередь преодолевается только за счет того, что повышается уровень катания, это не зависит от того, не любят тебя судьи или любят»
59вчера, 17:26
Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи, Лутфуллин, Алиев, Мозалев, Гуменник выйдут на лед с произвольными программами
27вчера, 17:16
Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Горбачева, Яметова, Муравьева, Важнова выступят с произвольными программами
25вчера, 17:06
Василиса Кагановская: «Наша задача – не сильно сейчас радоваться, чтобы правильно настроиться на завтра и полностью сделать свою работу»
18вчера, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
1вчера, 19:47
Гран-при Китая. Гленн, Сато, Губанова, Гиньяр и Фаббри, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
вчера, 19:45
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
14вчера, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
1вчера, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00