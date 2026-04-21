Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан

Южнокорейские фигуристы Ханна Лим и Е Куан объявили о распаде своего дуэта в танцах на льду.

Лим и Куан – серебряные призеры юниорских чемпионата мира и финала Гран-при сезона-2022/23. На взрослом ЧМ 2026 года они занимали 15-е место, а на Олимпийских играх – 22-е.

«Мы провели вместе 7 невероятных лет, представляли Корею на Олимпиаде, но решили завершить наше партнерство. Время на льду учит многому. Ханна показала мне, каково это – смеяться во время тяжелых тренировок, и помогала мне держаться, пока на тебя смотрит весь мир.

Я горжусь тем, чего мы достигли – от юниоров до взрослых. Тем, что мы вместе стояли на олимпийском льду. То, что вы видели от нас, всегда было настоящим. Мы преследовали большую мечту и исполнили ее. Я ни о чем не жалею. Тренироваться бок о бок было привилегией, и я бесконечно благодарен за все, чего мы добились как команда», – написал Е Куан.

«Это решение было принято после тщательных размышлений, с учетом наших общих целей и стремлений в спорте. Я просто хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал нас и вдохновлял быть не только прекрасными спортсменами, но и людьми.

Без нашей замечательной команды мы не смогли бы достичь всего, чего достигли. И огромное спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами в этом особенном путешествии. Вы все занимаете особое место в наших сердцах», – написала Ханна Лим.

Фигуристы уточнили, что не завершают карьеру и будут искать новых партнеров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Е Куана
Е Куан
танцы на льду
logoсборная Южной Кореи
Ханна Лим
Часто партнер подводил девушку. Удачи в поисках своего Сизерона )
Ответ AnnaPuzzle
Точно, Лоранс с предыдущим партнёром тоже большие победы не светили, хотя всегда была достойна, а встала в дуэт с Гийомом и сразу выиграла всё. Ханна Лим по коньку (и по рождению) канадка, с фирменным скольжением, экспрессивная, нерядовая танцовщица, ей бы партнёра уровня Лаги - быстро выбились бы в топы. Расхождение с явно уступающим по уровню и косячным Е напрашивалось, как ни жаль их скатанность с юниоров. Некоторые яркие танцы они в памяти оставили, но Ханне нужно идти дальше.
Ответ Mariaku
Мне кажется, корейцы постараются ее оставить себе. Ну и, справедливости ради, Лоранс с Николаем были в мировой десятке и плотно стояли в очереди за ГП. Если бы не ситуация с Николаем, то были бы выше ЛЛ. А вернись Лоранс с другим партнером, не факт, что все так удачно бы сложилось. Ну и Ханна - не супер техничная. Сама периодически косячит.

Мне история корейцев больше напоминает историю Оливии Смарт. Яркая партнерша, достаточно техничная, но не гениальная. Если получится найти подходящего партнера, то могут быть очень интересные результаты.
Это было очевидно. В этой паре Ханна гораздо стабильнее и сильнее. Тот самый случай, когда распад пары не вызывает сожаления
Ответ Lilia Sadykova
Только где бы найти ей партнера 🥲
Не простила она ему его твизлы...
Может ей стоит предложить Чха Джунхвану встать в пару.

А то ему, кажется, в одиночном становится непросто, была новость, что он подписал контракт с агентством, которое продвигает актёров.

При этом по параметрам они хорошо сочетаются: разница в возрасте комфортная (24 и 21), по росту тоже всё гармонично (180 и 165 см), плюс оба представляют Корею — это упрощает многие организационные моменты.

Вон Шома Уно с Марин начали штурмовать танцы, Джунхван тоже конёк приличный имеет, один из компонентных фигуристов.
Может и согласится, он же мечтал стать олимпийским чемпионом, а в танцах карьера обычно длится дольше — возможно, это дало бы ему второй шанс реализовать эту амбицию.
И танцы превратятся в самую ожесточённую дисциплину из уже звёздных фигуристов.😅
Ответ Лиза Михайлова
В плане достижений врядли уже что то светит. Нам, болельшикам, это конечно хочется, но взять того же Такахаси.... Попытка хорошая, но результат известен.
Ответ Лемур
Эх, во мне именно Такахаси возродил интерес к танцам, спасибо ему хотя бы за это. Жаль, что не попал на олимпиаду в этом виде, очень я болела за него.
Ну и хорошо. Как-то «не монтировались» они вместе. Красавица Ханна и своеобразный Е.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Синяя подкладка пиджака в РТ останется в моём сердце навсегда. Удачи им обоим.
Ох, очень неоднозначные эмоции у меня. С одной стороны Е косячил как только мог весь сезон, и да, распад вполне мог ожидаться. Но с другой - где найти партнера Ханне, это не так и легко на самом то деле, может и стоило переждать этот спад. В любом случае ребятам удачи, надеюсь все будет хорошо и есть какие-то варианты.
Слава Богу, отмучились. В этом сезоне на них невозможно было смотреть без жалости.
Вот бы Джуна в пару с Ханной!
Была бы пара огонь!
а мне жаль, что разбежались. неудачи у всех случаются, надо просто перетерпеть и идти дальше. помню, как Донохью регулярно твиззлы срывал, но постепенно всё наладилось.
и где на всех новых новых партнёров найти? Алисия с Полом распались, Лили Хенсен с Нейтаном тоже. Канада, считай, с одними ЛЛ осталась. пичалька(
Ответ sabina_katarina
Ну вот может Ханна и встанет в пару с кем-то из этих партнеров? У нее же есть канадское гражданство?
Ответ sabina_katarina
Ле Гаки вроде не заканчивают и не распадаются
