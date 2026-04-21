Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан
Южнокорейские фигуристы Ханна Лим и Е Куан объявили о распаде своего дуэта в танцах на льду.
Лим и Куан – серебряные призеры юниорских чемпионата мира и финала Гран-при сезона-2022/23. На взрослом ЧМ 2026 года они занимали 15-е место, а на Олимпийских играх – 22-е.
«Мы провели вместе 7 невероятных лет, представляли Корею на Олимпиаде, но решили завершить наше партнерство. Время на льду учит многому. Ханна показала мне, каково это – смеяться во время тяжелых тренировок, и помогала мне держаться, пока на тебя смотрит весь мир.
Я горжусь тем, чего мы достигли – от юниоров до взрослых. Тем, что мы вместе стояли на олимпийском льду. То, что вы видели от нас, всегда было настоящим. Мы преследовали большую мечту и исполнили ее. Я ни о чем не жалею. Тренироваться бок о бок было привилегией, и я бесконечно благодарен за все, чего мы добились как команда», – написал Е Куан.
«Это решение было принято после тщательных размышлений, с учетом наших общих целей и стремлений в спорте. Я просто хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал нас и вдохновлял быть не только прекрасными спортсменами, но и людьми.
Без нашей замечательной команды мы не смогли бы достичь всего, чего достигли. И огромное спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами в этом особенном путешествии. Вы все занимаете особое место в наших сердцах», – написала Ханна Лим.
Фигуристы уточнили, что не завершают карьеру и будут искать новых партнеров.
Мне история корейцев больше напоминает историю Оливии Смарт. Яркая партнерша, достаточно техничная, но не гениальная. Если получится найти подходящего партнера, то могут быть очень интересные результаты.
А то ему, кажется, в одиночном становится непросто, была новость, что он подписал контракт с агентством, которое продвигает актёров.
При этом по параметрам они хорошо сочетаются: разница в возрасте комфортная (24 и 21), по росту тоже всё гармонично (180 и 165 см), плюс оба представляют Корею — это упрощает многие организационные моменты.
Вон Шома Уно с Марин начали штурмовать танцы, Джунхван тоже конёк приличный имеет, один из компонентных фигуристов.
Может и согласится, он же мечтал стать олимпийским чемпионом, а в танцах карьера обычно длится дольше — возможно, это дало бы ему второй шанс реализовать эту амбицию.
И танцы превратятся в самую ожесточённую дисциплину из уже звёздных фигуристов.😅
Была бы пара огонь!
и где на всех новых новых партнёров найти? Алисия с Полом распались, Лили Хенсен с Нейтаном тоже. Канада, считай, с одними ЛЛ осталась. пичалька(