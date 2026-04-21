Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан.

Южнокорейские фигуристы Ханна Лим и Е Куан объявили о распаде своего дуэта в танцах на льду.

Лим и Куан – серебряные призеры юниорских чемпионата мира и финала Гран-при сезона-2022/23. На взрослом ЧМ 2026 года они занимали 15-е место, а на Олимпийских играх – 22-е.

«Мы провели вместе 7 невероятных лет, представляли Корею на Олимпиаде, но решили завершить наше партнерство. Время на льду учит многому. Ханна показала мне, каково это – смеяться во время тяжелых тренировок, и помогала мне держаться, пока на тебя смотрит весь мир.

Я горжусь тем, чего мы достигли – от юниоров до взрослых. Тем, что мы вместе стояли на олимпийском льду. То, что вы видели от нас, всегда было настоящим. Мы преследовали большую мечту и исполнили ее. Я ни о чем не жалею. Тренироваться бок о бок было привилегией, и я бесконечно благодарен за все, чего мы добились как команда», – написал Е Куан.

«Это решение было принято после тщательных размышлений, с учетом наших общих целей и стремлений в спорте. Я просто хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал нас и вдохновлял быть не только прекрасными спортсменами, но и людьми.

Без нашей замечательной команды мы не смогли бы достичь всего, чего достигли. И огромное спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами в этом особенном путешествии. Вы все занимаете особое место в наших сердцах», – написала Ханна Лим.

Фигуристы уточнили, что не завершают карьеру и будут искать новых партнеров.