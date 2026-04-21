Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»

Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, рассказал о сложных отношениях с отцом.

Сыну двукратного олимпийского чемпиона от первого брака 19 лет. Сейчас Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, у них двое совместных детей.

– Ты называешь своего отца Женей. Папой ты его не называешь? 

– Когда виделся с ним, называл. Мне не хочется называть его отцом. Как ко мне относились и сейчас относятся, мне проще называть его Женей. У меня есть отчим, и я называю его отцом, папой. Я ему очень благодарен, он много сделал для меня, он действительно отец. Женя – это просто человек, который поучаствовал в мой жизни, сделал меня. 

Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. Я устал от лжи, от грязи, от того, что обсирают мою семью – маму, дедушку. 

Я звоню – мне не отвечают. Как я могу к нему приехать? Даже если бы он мне ответил и я приехал к нему, что бы я там делал? Сидел где-то в гостиной один? Нет взаимопонимания, нет доверия, со мной никто не разговаривает, не хотят провести время вместе – что мне там делать? 

– Евгений участвовал после развода в твоей жизни? 

– Он периодически забирал меня на выходные – это было пару раз за всю жизнь, пару раз я приезжал к нему в Москву. Были какие-то встречи, какие-то разговоры, подарки, но это было крайне редко и чаще всего выражалось в финансовом плане. Можно купить ребенка, но любовь я не получал от отца. Хотелось общения с отцом, хотелось по-человечески общаться, делиться чем-то, но такого не было. 

– Мама тебе не запрещала общаться с отцом, не препятствовала этому? 

– Мама всегда была за то, что я с ним вижусь. Всегда отпускала меня, даже подвозила. Конфликтов никогда не было. 

– Ты сам обижен на то, что отец уделял тебе так мало времени? 

– В определенном возрасте я понял отношение отца ко мне. У меня нет обиды, что ко мне так относятся и относились. В детстве, конечно, у меня была обида, мне было неприятно, что я какой-то не такой, лишний, не могу позвонить, поделиться чем-то. Сейчас обиды нет. 

У нас была договоренность, что он (в 2024 году) приедет первый раз на мой день рождения. Я его звал, ждал, друзьям рассказал, что приедет отец. В итоге отец просто позвонил, поздравил и все. Наверное, он был одним из последних людей, кто позвонил и поздравил меня с днем рождения. Я свой день рождения планирую за полгода, я сказал ему заранее, месяца за два точно. Подарок был – денежный. Не помню, какая там была сумма. 

– Евгений и Яна в соцсетях афишируют, как проводят время вместе с сыновьями, ездят на Мальдивы, на различные мероприятия. Тебя это как-то задевает? 

– Меня раньше это задевало, потому что я хотел проводить время с отцом и его семьей. Конечно, мне больше хотелось провести время вдвоем. Такого не было. Была, наверное, пара встреч, когда мы провели время вдвоем, и все. Меня не задевает, что они где-то отдыхают, куда-то ездят. Мне безразлично, как они проводят время, это его семья, их личное дело.

Один раз я был с отцом на море и могу сказать, что пожалел, что поехал, потому что там происходило много неприятного для меня, очень некрасивые ситуации. Были фразы: «Не прыгай в бассейн, я не хочу брать за тебя ответственность, поедешь с мамой – прыгай при маме».

Я очень хотел позаниматься чем-то с отцом – спортом, куда-нибудь съездить, погулять. Но у нас не было таких ситуаций, чтобы мы куда-то ездили вместе, занимались спортом вместе, – рассказал Ермак в интервью «Как есть».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал Дениса Пархоменко
Такая обида в его словах... это ужасно, конечно... это же сын!
Ответ Katrin_Sur_0709
Моя ситуация один в один как у Егора, за исключением того, что мой отец обычный человек, а не звезда. До 20 лет была невероятная обида от того, что ты чувствуешь себя ненужным и пустым местом. Что ты не сделал ничего плохого и не заслуживаешь такого отношения. Что ты тоже достоин хоть немного любви и внимания отца, как его более младшие дети.
Но в определенный момент какая-либо обида пропадает, человек становится для тебя абсолютно чужим и незначимым. Он сделал свой выбор и ему жить с ним, возможно даже страдать от него в глубокой старости. Я же не жертва и не собираюсь носить этот крест брошенного сына до конца жизни
Ответ Katrin_Sur_0709
и это далеко не единичный случай в масштабах страны
Одно то, как он относится и относился к своему первому сыну, уже показывает, какой Плющ человек. Вспоминал про Егора только тогда, когда ему был нужен какой-то пиар и рассказывал, какие у них классные отношения.

А оно вон как. Очень жаль, что у Егора такой биологический отец, которому, по сути дела, все равно на него. Но радует, что есть хороший отчим, который вовлечен в ребенка.

Сейчас зато, чую, пойдут от Яночки чеки о том, сколько она всего сделала для Егора и какой он неблагодарный
Ответ pavrinas
Самое смешное, что вообще неудивительно будет, если чеки, заботливо сложенные в папочку, реально появятся.
Ответ Zhuuuzhik
Парень же говорит про деньги - какие тут чеки? Если только выписки со счёта.
Глядя на Плющенко, сложно представить его Отцом.
Скорее производит впечатление жеманной избалованной девицы, чем мужчины
Ответ rome2003
а что отцы это какой то особенный вид? такие же как и остальные
Ответ rome2003
Вот, да. Я его отцом даже Гнома не представляю. Именно как отца мужчину, который должен своего сына мужчиной воспитать, а не ромашечкой.
Лол, зато Путина поздравляет каждый год.
Ответ Лужин
Он и Щербакову поздравлял публично, которая ему никто, а перед ои он ее вообще обсирал. Семейка показушников
Ответ Лужин
Странные люди, конечно, он будет поздравлять каждый год. Он же зависит он него. Обидится царь и плакали гранты. От сына не зависит, смысл поздравлять 😏
Думал Гном Гномыч мстит за прозвище и детские травмы, а тут оказывается и постарше есть
Ответ NoN
Подождите, все ещё впереди, совсем скоро до Гнома дойдет, что он никакой спортсмен, что ему на серьезных соревнованиях ничего не светит, все над ним ржут и стебут его за никчемность и участие в водокачках, организованных папенькой и без конкурентов, что он никому не нужен, кроме папеньки, да и то, это пока мелкий, а потом профиту от него никакого не будет, и вот тогда начнется. У ребенка не было нормального детства, ему лили в уши елей, а во взрослой жизни он никчемная посредственность. Ему не дали заниматься тем, что ему нравилось, и в чем он вполне мог бы достичь успехов, эти тупые и жестокие наказания в чуланчике, и все это ради амбиций недалёких родителей. Сашенька на Плюще и Янке отыграется ещё поболе, чем этот мальчик, который просто обижен, но которому этот нерадивый папаша хотя бы жизнь не испортил.
Ответ Narmi_na
Скажет я на вас все детство пахал !!!
На родившемся Яна бабки делала
Прозвище прилепили на всю жизнь
Потом в его шоу катали!!! Укатали
За чем собственно ему то, что у него не получается? Ведь таланта нет, да ладно талант, можно же упорством многого достичь, но как??? Соревнуясь только с собою, мальчик молодец, садись ПЯТЬ!! Противно
Евгений Викторович его не зачинал
Ответ Титус Озимандия
Вот с языка сняли) но тут не отмажешься, сын копия
Понятно почему вышло это интервью, совсем недавно этот “отец” заявил на всю страну что брак с его матерью был ошибкой. Жаль парня, никудышный отец у него.
Ответ Белое Пальто
Комментарий удален модератором
Ответ Татьяна Васильева
Так он и называет, вы бы знали, если бы текст читали.
"Были фразы: «Не прыгай в бассейн, я не хочу брать за тебя ответственность, поедешь с мамой – прыгай при маме»."
Не хотел брать ответственность за своего сына, но с удовольствием предлагает прыгать прооперированным сальто.
Ответ Katerina Sunny
Так от родителей прооперированной наверняка заранее получен письменный отказ от претензий.
А с бывшей супругой такой номер бы не прошел.
Ответ Katerina Sunny
Ну если у них мамочки рады любой поломке ребенка, лишь бы за денежки, то вина ли в том Плющенко?
Это не твой отец пацан... Это рудковский, игрушка в чужих руках.
Отпусти все что с ним связано и живи...
Ответ Керенский А.Ф.
Вот правильный совет. И тут не просто "отпусти", а вернее вообще -" держись и дальше"
Ответ Керенский А.Ф.
А он должен был быть игрушкой в руках Ермак? Парил бы сейчас в элитных банях всех и никакого чемпионства. Вам бы это понравилось
Я так понимаю, что это ответка Егора на комментарий Плющенко:
"Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», – сказал Плющенко."

https://www.sports.ru/figure-skating/1117088987-evgenij-plyushhenko-synu-govoryu-papa-zhenilsya-ochen-rano-i-sdelal-gr.html

Представляю, как ему было больно, когда про него родной отец говорит, что он "грубейшая ошибка". Даже если он имел в виду ранний брак, для ребёнка такие формулировки звучат иначе, как будто ошибка — это он сам.

Плющенко ещё такой двуличный и лицемерный, любит всех детей на свете, кроме своего родного:

"Дети – это счастье. Я всегда мечтал быть многодетным папой, у меня это получилось, у меня много детей, сыновей – родных и неродных. "
https://www.sports.ru/figure-skating/1117090879-plyushhenko-o-svoej-shkole-ya-mnogodetnyj-papa-u-menya-mnogo-detej-rod.html

Вон и Леночка ему как родная, а сын, которого он должен был растить и воспитать - сирота при живом отце. Не дал ему ни любви, ни внимания, единственное, что он привык делать, это "покупать".

Но деньгами и подарками невозможно заменить то, что на самом деле жизненно необходимо ребёнку: внимание, поддержку, ощущение «я тебе нужен». Деньги могут облегчить жизнь, но не могут закрыть базовую потребность ребёнка — быть любимым своим родителем.

В итоге выходит самая несправедливая ситуация: взрослые разбираются между собой, а боль остаётся у ребёнка, который изначально ни в чём не виноват.
Ответ Лиза Михайлова
У вас в огороде бузина, а в Киеве дядька. Первая жена решила что купила первоклассного спортсмена деньгами и статусом, предложив уйти из спорта и заниматься бизнесом. Он не захотел, она запретила общаться с сыном. Виноват ли сын? конечно, нет, но маман постаралась. При чем тут Костылева?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона
19 апреля, 11:10
Евгений Плющенко: «Суперспортсмен и гений Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд – и это сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница Люба Рубцова»
18 апреля, 11:52
Ирина Костылева: «Почему таким, как Арутюнян, не создали условий для работы на Родине? Мне интересно, сколько бы спортсменов высокого уровня он смог подготовить в России»
14 апреля, 06:52
Рекомендуем
Главные новости
Медведева посетила открытие магазина косметики Рудковской
15 минут назадФото
Федерация фигурного катания России проведет отчетно-выборную конференцию 22 мая, в повестке избрание президента
сегодня, 09:36
Плющенко проводит сборы в Азербайджане. На них присутствует Жилина
сегодня, 09:01
Илья Малинин исполнил 4 сальто подряд на шоу Stars on Ice
сегодня, 08:59Видео
РУСАДА с января по март проверило на допинг 28 российских фигуристов
сегодня, 08:53
Марк Кондратюк: «Вектор на упрощение программ мне кажется странным. Как ни крути, но фигурное катание — все-таки спорт»
сегодня, 08:47
Кондратюк о «Русском вызове»: «Из-за результатов я не расстраиваюсь. Сфера искусства по определению очень субъективна»
сегодня, 08:40
«Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола». Экс-вратарь ЦСКА Помазан о дочери в фигурном катании
сегодня, 07:10
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 06:00
Загитова запустила проект «Формула льда» для юных спортсменов: «Мы пригласили пятерых детей из разных городов страны. Было больше 200 заявок»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем