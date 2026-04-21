Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»

Старший сын Плющенко: можно купить ребенка, но любовь я не получал от отца.

Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, рассказал о сложных отношениях с отцом.

Сыну двукратного олимпийского чемпиона от первого брака 19 лет. Сейчас Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, у них двое совместных детей.

– Ты называешь своего отца Женей. Папой ты его не называешь?

– Когда виделся с ним, называл. Мне не хочется называть его отцом. Как ко мне относились и сейчас относятся, мне проще называть его Женей. У меня есть отчим, и я называю его отцом, папой. Я ему очень благодарен, он много сделал для меня, он действительно отец. Женя – это просто человек, который поучаствовал в мой жизни, сделал меня.

Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. Я устал от лжи, от грязи, от того, что обсирают мою семью – маму, дедушку.

Я звоню – мне не отвечают. Как я могу к нему приехать? Даже если бы он мне ответил и я приехал к нему, что бы я там делал? Сидел где-то в гостиной один? Нет взаимопонимания, нет доверия, со мной никто не разговаривает, не хотят провести время вместе – что мне там делать?

– Евгений участвовал после развода в твоей жизни?

– Он периодически забирал меня на выходные – это было пару раз за всю жизнь, пару раз я приезжал к нему в Москву. Были какие-то встречи, какие-то разговоры, подарки, но это было крайне редко и чаще всего выражалось в финансовом плане. Можно купить ребенка, но любовь я не получал от отца. Хотелось общения с отцом, хотелось по-человечески общаться, делиться чем-то, но такого не было.

– Мама тебе не запрещала общаться с отцом, не препятствовала этому?

– Мама всегда была за то, что я с ним вижусь. Всегда отпускала меня, даже подвозила. Конфликтов никогда не было.

– Ты сам обижен на то, что отец уделял тебе так мало времени?

– В определенном возрасте я понял отношение отца ко мне. У меня нет обиды, что ко мне так относятся и относились. В детстве, конечно, у меня была обида, мне было неприятно, что я какой-то не такой, лишний, не могу позвонить, поделиться чем-то. Сейчас обиды нет.

У нас была договоренность, что он (в 2024 году) приедет первый раз на мой день рождения. Я его звал, ждал, друзьям рассказал, что приедет отец. В итоге отец просто позвонил, поздравил и все. Наверное, он был одним из последних людей, кто позвонил и поздравил меня с днем рождения. Я свой день рождения планирую за полгода, я сказал ему заранее, месяца за два точно. Подарок был – денежный. Не помню, какая там была сумма.

– Евгений и Яна в соцсетях афишируют, как проводят время вместе с сыновьями, ездят на Мальдивы, на различные мероприятия. Тебя это как-то задевает?

– Меня раньше это задевало, потому что я хотел проводить время с отцом и его семьей. Конечно, мне больше хотелось провести время вдвоем. Такого не было. Была, наверное, пара встреч, когда мы провели время вдвоем, и все. Меня не задевает, что они где-то отдыхают, куда-то ездят. Мне безразлично, как они проводят время, это его семья, их личное дело.

Один раз я был с отцом на море и могу сказать, что пожалел, что поехал, потому что там происходило много неприятного для меня, очень некрасивые ситуации. Были фразы: «Не прыгай в бассейн, я не хочу брать за тебя ответственность, поедешь с мамой – прыгай при маме».

Я очень хотел позаниматься чем-то с отцом – спортом, куда-нибудь съездить, погулять. Но у нас не было таких ситуаций, чтобы мы куда-то ездили вместе, занимались спортом вместе, – рассказал Ермак в интервью «Как есть».