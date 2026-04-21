Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»
Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, рассказал о сложных отношениях с отцом.
Сыну двукратного олимпийского чемпиона от первого брака 19 лет. Сейчас Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, у них двое совместных детей.
– Ты называешь своего отца Женей. Папой ты его не называешь?
– Когда виделся с ним, называл. Мне не хочется называть его отцом. Как ко мне относились и сейчас относятся, мне проще называть его Женей. У меня есть отчим, и я называю его отцом, папой. Я ему очень благодарен, он много сделал для меня, он действительно отец. Женя – это просто человек, который поучаствовал в мой жизни, сделал меня.
Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. Я устал от лжи, от грязи, от того, что обсирают мою семью – маму, дедушку.
Я звоню – мне не отвечают. Как я могу к нему приехать? Даже если бы он мне ответил и я приехал к нему, что бы я там делал? Сидел где-то в гостиной один? Нет взаимопонимания, нет доверия, со мной никто не разговаривает, не хотят провести время вместе – что мне там делать?
– Евгений участвовал после развода в твоей жизни?
– Он периодически забирал меня на выходные – это было пару раз за всю жизнь, пару раз я приезжал к нему в Москву. Были какие-то встречи, какие-то разговоры, подарки, но это было крайне редко и чаще всего выражалось в финансовом плане. Можно купить ребенка, но любовь я не получал от отца. Хотелось общения с отцом, хотелось по-человечески общаться, делиться чем-то, но такого не было.
– Мама тебе не запрещала общаться с отцом, не препятствовала этому?
– Мама всегда была за то, что я с ним вижусь. Всегда отпускала меня, даже подвозила. Конфликтов никогда не было.
– Ты сам обижен на то, что отец уделял тебе так мало времени?
– В определенном возрасте я понял отношение отца ко мне. У меня нет обиды, что ко мне так относятся и относились. В детстве, конечно, у меня была обида, мне было неприятно, что я какой-то не такой, лишний, не могу позвонить, поделиться чем-то. Сейчас обиды нет.
У нас была договоренность, что он (в 2024 году) приедет первый раз на мой день рождения. Я его звал, ждал, друзьям рассказал, что приедет отец. В итоге отец просто позвонил, поздравил и все. Наверное, он был одним из последних людей, кто позвонил и поздравил меня с днем рождения. Я свой день рождения планирую за полгода, я сказал ему заранее, месяца за два точно. Подарок был – денежный. Не помню, какая там была сумма.
– Евгений и Яна в соцсетях афишируют, как проводят время вместе с сыновьями, ездят на Мальдивы, на различные мероприятия. Тебя это как-то задевает?
– Меня раньше это задевало, потому что я хотел проводить время с отцом и его семьей. Конечно, мне больше хотелось провести время вдвоем. Такого не было. Была, наверное, пара встреч, когда мы провели время вдвоем, и все. Меня не задевает, что они где-то отдыхают, куда-то ездят. Мне безразлично, как они проводят время, это его семья, их личное дело.
Один раз я был с отцом на море и могу сказать, что пожалел, что поехал, потому что там происходило много неприятного для меня, очень некрасивые ситуации. Были фразы: «Не прыгай в бассейн, я не хочу брать за тебя ответственность, поедешь с мамой – прыгай при маме».
Я очень хотел позаниматься чем-то с отцом – спортом, куда-нибудь съездить, погулять. Но у нас не было таких ситуаций, чтобы мы куда-то ездили вместе, занимались спортом вместе, – рассказал Ермак в интервью «Как есть».
Но в определенный момент какая-либо обида пропадает, человек становится для тебя абсолютно чужим и незначимым. Он сделал свой выбор и ему жить с ним, возможно даже страдать от него в глубокой старости. Я же не жертва и не собираюсь носить этот крест брошенного сына до конца жизни
А оно вон как. Очень жаль, что у Егора такой биологический отец, которому, по сути дела, все равно на него. Но радует, что есть хороший отчим, который вовлечен в ребенка.
Сейчас зато, чую, пойдут от Яночки чеки о том, сколько она всего сделала для Егора и какой он неблагодарный
Скорее производит впечатление жеманной избалованной девицы, чем мужчины
На родившемся Яна бабки делала
Прозвище прилепили на всю жизнь
Потом в его шоу катали!!! Укатали
За чем собственно ему то, что у него не получается? Ведь таланта нет, да ладно талант, можно же упорством многого достичь, но как??? Соревнуясь только с собою, мальчик молодец, садись ПЯТЬ!! Противно
Не хотел брать ответственность за своего сына, но с удовольствием предлагает прыгать прооперированным сальто.
А с бывшей супругой такой номер бы не прошел.
Отпусти все что с ним связано и живи...
"Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», – сказал Плющенко."
https://www.sports.ru/figure-skating/1117088987-evgenij-plyushhenko-synu-govoryu-papa-zhenilsya-ochen-rano-i-sdelal-gr.html
Представляю, как ему было больно, когда про него родной отец говорит, что он "грубейшая ошибка". Даже если он имел в виду ранний брак, для ребёнка такие формулировки звучат иначе, как будто ошибка — это он сам.
Плющенко ещё такой двуличный и лицемерный, любит всех детей на свете, кроме своего родного:
"Дети – это счастье. Я всегда мечтал быть многодетным папой, у меня это получилось, у меня много детей, сыновей – родных и неродных. "
https://www.sports.ru/figure-skating/1117090879-plyushhenko-o-svoej-shkole-ya-mnogodetnyj-papa-u-menya-mnogo-detej-rod.html
Вон и Леночка ему как родная, а сын, которого он должен был растить и воспитать - сирота при живом отце. Не дал ему ни любви, ни внимания, единственное, что он привык делать, это "покупать".
Но деньгами и подарками невозможно заменить то, что на самом деле жизненно необходимо ребёнку: внимание, поддержку, ощущение «я тебе нужен». Деньги могут облегчить жизнь, но не могут закрыть базовую потребность ребёнка — быть любимым своим родителем.
В итоге выходит самая несправедливая ситуация: взрослые разбираются между собой, а боль остаётся у ребёнка, который изначально ни в чём не виноват.