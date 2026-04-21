  Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»

Радионова: в женском одиночном катании мне не хватило ультра-си.

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова заявила, что в женском катании в прошедшем сезоне ей не хватило ультра-си. 

«Сложно сказать, чего не хватило. Сезон был насыщенный, были очень интересные соревнования. Во-первых, была Олимпиада, так что сезон уже серьезный. Все старались подойти к нему в лучшей форме.

Плюс у нас в стране всегда интересные соревнования, начиная от этапов Гран-при, заканчивая «Русским вызовом», прыжковым турниром. Сезон был достаточно насыщенным, поэтому я не могу сказать, что мне чего-то не хватило.

Единственное — возможно, в женском одиночном катании хочется видеть таких фигуристок, как Саша Трусова, Камила Валиева, которые исполняли невероятный контент, сложные прыжки ультра-си. Наверное, в женском одиночном катании мне немного не хватило ультра-си», – сказала Радионова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
По двадцатому кругу про одно и то же. Самим то не тошно.
И в чем же проблема? Хочет видеть таких как Валиева? Я хочу таких видеть - так их и вижу. Валиева поставила все свои рекорды и показала лучшие прокаты в 15 - сегодня таких называют юниорками. Сегодняшние Дзепка и Плескачева - уже старше. Маргарите Базылюк уже 15. В этом сезоне был в Твери, в Калуге, Саранск, Йошкар-Ола, это не считая Москвы - только с намерением посмотреть на юных красоток, которые в том возрасте, когда еще могут прыгать четверные. Так что кто хочет, тот ездит, а кто не хочет, то начинает ныть о прошлом. Прошлое не вернётся. А будете ныть - упустите настоящее. В настоящем 12-летние малолетки Докукина-Корчажникова-Заикина чудо как хороши. Возраст "12 лет" - как Лиза Туктамышева, в год своего чемпионства России.
И в чем же проблема? Хочет видеть таких как Валиева? Я хочу таких видеть - так их и вижу. Валиева поставила все свои рекорды и показала лучшие прокаты в 15 - сегодня таких называют юниорками. Сегодняшние Дзепка и Плескачева - уже старше. Маргарите Базылюк уже 15. В этом сезоне был в Твери, в Калуге, Саранск, Йошкар-Ола, это не считая Москвы - только с намерением посмотреть на юных красоток, которые в том возрасте, когда еще могут прыгать четверные. Так что кто хочет, тот ездит, а кто не хочет, то начинает ныть о прошлом. Прошлое не вернётся. А будете ныть - упустите настоящее. В настоящем 12-летние малолетки Докукина-Корчажникова-Заикина чудо как хороши. Возраст "12 лет" - как Лиза Туктамышева, в год своего чемпионства России.
Валиева, это исключение, с ней "шли" 15ти летние Усачёва и Хромых... а "дошли" 17ти летние Трусова и Щербакова...
Валиева, это исключение, с ней "шли" 15ти летние Усачёва и Хромых... а "дошли" 17ти летние Трусова и Щербакова...
Только надо понимать, что из всех девочек выжимают всё, пока не прошел допубертатный возраст. А глядя на сегодняшних 17-летних, можно заметить, что огромным успехом уже считается то, что спортсменка собирает контент ПП с тройными обычными и физически эту ПП вывозит.
На медународке ОЧЕНЬ не хватает четверных. Триксели есть - уже хорошо, у девочек юниорок, у девушек как Ами Накаи, у Эмбер. Но четверные , это же другой уровень. Да всего пол оборота, но в этом сезоне НИКТО на международке не делал. Пробовала Рен Сумиеси разве что, но упала. Думаю, роляет то, что нет российских фигуристок в плане контента. Когда росфигуристки были, они и других подгоняли: та же Алиса Лью, как сказала Роднина. А наших фигуристок нет, нет и смысла гнаться. Шимада не делала в этом году... Только в России делают. А ведь четверные - это очень здорово и эффектно выглядит, и главное - возможно, что нам показывали наши девочки и показывают по сей день. Так что соглашусь с Радионовой.
Всем хочется их видеть , будет огромный шаг вперед в женском фк , если у них получиться , но хочется видеть и перспективную молодежь 17+ с уси , всем удачи и пусть побеждает сильнейший
Да и на международке у-си были.
Да и на международке у-си были.
Ну только триксели)) Я думаю Лена про квады говорила
