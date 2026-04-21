Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова заявила, что в женском катании в прошедшем сезоне ей не хватило ультра-си.
«Сложно сказать, чего не хватило. Сезон был насыщенный, были очень интересные соревнования. Во-первых, была Олимпиада, так что сезон уже серьезный. Все старались подойти к нему в лучшей форме.
Плюс у нас в стране всегда интересные соревнования, начиная от этапов Гран-при, заканчивая «Русским вызовом», прыжковым турниром. Сезон был достаточно насыщенным, поэтому я не могу сказать, что мне чего-то не хватило.
Единственное — возможно, в женском одиночном катании хочется видеть таких фигуристок, как Саша Трусова, Камила Валиева, которые исполняли невероятный контент, сложные прыжки ультра-си. Наверное, в женском одиночном катании мне немного не хватило ультра-си», – сказала Радионова.