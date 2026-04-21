Елена Радионова: «Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа. Я считаю ее одной из самых ярких»

Радионова назвала программу Сяо Хим Фа самой яркой в сезоне.

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова назвала программы француза Адама Сяо Хим Фа самыми яркими в сезоне.

«Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа, у которого история короткой переходит в произвольную.

Очень интересный костюм, очень интересная постановка, поэтому я считаю ее одной из самых ярких», – сказала Радионова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Полностью согласна! И до чего жаль, что с ПП у Адама так и не срослось! Это было бы потрясающее комбо!
Всё по фактам, замечательная КП, замечательный Адам!
Мне тоже безумно нравятся постановки Адама. Еще бы он их чисто выкатывал!!! 😡
Мне тоже безумно нравятся постановки Адама. Еще бы он их чисто выкатывал!!! 😡
да, стабильность Адаму не помешала бы.
У него и короткая хороша- не зря же был в ней третьим на ОИ -26 ,за которую получил 102 балла с гаком !
У него и короткая хороша- не зря же был в ней третьим на ОИ -26 ,за которую получил 102 балла с гаком !
В КП он вообще лучше всех смотрелся на Олимпиаде.
Адам вообще крутой в этом сезоне, да и не только в этом
Адам хороший фигурист, желаю ему здоровья и успешных прокатов!
Адам безумно хорош😍
Но, блин,...выкатывать надо!
Это, как с Кевином; то на коне, то под, к сожалению....
Невозможно не согласиться.
Согласна полностью 👍👍
Лучшие программы в МО за последние несколько сезонов 100℅
