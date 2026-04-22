Тарасова о самочувствии после выписки из больницы: «Врачи старались, теперь я стараюсь»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что старается поддерживать нормальное самочувствие.

15 апреля стало известно, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию – у нее возникли осложнения после сильной простуды и ОРВИ. 20 апреля тренера выписали из больницы. 

«Врачи старались, теперь я стараюсь», – сказала Тарасова в ответ на вопрос, как она чувствует себя. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Большой юбилей на носу, старайтесь Татьяна Анатольевна!
Надо стараться ТАТе, её родственникам и окружающим, чтобы подольше здравствовала и сохраняла хорошее самочувствие.
Давай,Баб Тань,старайся,мы тебя любим.Здоровья!
Здоровья Татьяне Анатольевне!!!
Прекрасный ответ, Татьяна Анатольевна! Здоровья вам!
Надо стараться ФФККР и ISU. Как нас допустят - Татьяне Анатольевне сразу полегчает!!!
Выздоравливайте скорее,Татьяна Анатольевна!
Пусть теперь Сих вместе с ФФККР постарается

Нас если допустят, ТАТ станет самой здоровой в России, от счастья 😂
Здоровья Вам дорогая наша Татьяна Анатольевна! Быть добру!
