Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»

Ранее «СЭ» сообщил, что Осокина и Грицаенко почти не тренируются и могут прекратить сотрудничество из-за личных проблем.

«Мы сейчас не тренируемся, потому что у нас отпуск. Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу», — заявил Грицаенко, чьи слова приводит «Спорт день за днем».

Тренер пары Павел Слюсаренко отметил, что разговоров о возможном распаде пары не велось.

«Ребята тренировались, сейчас все в отпуске до 11 мая. До этого они тренировались.

Планируют выступать в следующем сезоне? Никаких моментов и разговоров по поводу распада пары не велось и не ведется», – цитирует Слюсаренко ТАСС.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
logoЕлизавета Осокина
logoсборная России
пары
logoАртем Грицаенко
Павел Слюсаренко
Главное берегите ЧЯ. Такие пары, как они, не часто появляются
А у нас хоть кто-то когда-нибудь признавал сразу распады и переходы? Никогда такого не было и вот опять.
Надеюсь, что это так и ребята все же смогут преодолеть свои трудности и возникший кризис. Но я больше всего переживаю и не знаю уже, каким Богам молиться, чтобы пары Кати с Матвеем все это не коснулось ни коим образом! Очень надеюсь, что Матвей - все же умный и адекватный парень, умеющий разделять работу и личную жизнь, понимающий какие замечательные перспективы их пары с Катей. Они уже сейчас могут обыгрывать первые пары страны и мира! Надеюсь, он не пох...т это.
Ответ Бетси Тверская
Матвей, как мне кажется, мягкий, уступчивый и податливый. Шансов, что он не уступит властной Лизе - ноль. Вопрос времени, к сожалению.
Ответ Здравый@смысл@
он может просто расстаться с Лизой, полюбить другую
Ильиных тоже их новостей узнала о распаде. А в глаза Кацалапов уверял её, что это слухи.
Пасечник узнала о том, что больше не катается с Максиком - только придя на тренировку.
И увидев, что её уже заменили.
Ответ БезызбежноНаКрасный
Ну да, ФФКР знала, что Кацалапов сезон докатывает, а Ильиных нет. Она вся такая незнающая и на Кацалапова накидывала, и на Жиганшина.
Ответ Katerina Sunny
Я с другой версией знаком.
Но, понятное дело - у всех действующих лиц всегда своя правда.
Это плохо в первую очередь потому, что они пару Чикмарева Янченков развалят, а те вполне могли бы и на первые места в следующем сезоне замахнуться.
Ответ Cento per cento
С чего бы? ЧЯ - топовая пара, медалисты ЧР и друзья. Любовь любовью, но не думаю, что Матвей наплюет на карьеру ради потенциальных отношений.
Ответ Cento per cento
Пока не развалили с марта.
Будем надеяться, что Матвей будет и дальше разделять личное и профессиональное.
Отношения реально строить, продолжая кататься с Катей.
Не дай боже, это скажется на ЧЯ😡😱😱😱😱 не смейте рушить эту пару!!!! Надеюсь, у Матвея хватит мозгов!!!!
Ответ lepestok
+++++
Вот если на контрольных прокатах появятся, то тогда не распались. И в отпуске есть время остыть и подумать.
У Слюсаренко работа такая, не давать инфоповодов и подопечных защищать. Посмотрим в сентябре. Но в этом сезоне они выглядели очень разобранно
Значит, точно распались. Примета такая есть.
Сомневаюсь, что там есть, что сохранять. У ребят в этом сезоне явный конфликт, каждый катался сам по себе. Пары там не было
Ответ pavrinas
Очень сложно, когда пара на льду и в жизни. ТМ, например, понадобилось несколько лет, чтобы преодолеть кризис. Я даже не надеялась, что у них получится, признаться(
Ответ kate_ko
Возможно, здесь помогло то, что оба вскоре встретили прекрасных партнеров: Женя Федю, а Вова Марию. Может быть и у ребят получится, но слишком уж они в раздрае(
