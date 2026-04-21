Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»

Фигурист Артем Грицаенко опроверг информацию о том, что его пара с Елизаветой Осокиной распалась.
Ранее «СЭ» сообщил, что Осокина и Грицаенко почти не тренируются и могут прекратить сотрудничество из-за личных проблем.
«Мы сейчас не тренируемся, потому что у нас отпуск. Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу», — заявил Грицаенко, чьи слова приводит «Спорт день за днем».
Тренер пары Павел Слюсаренко отметил, что разговоров о возможном распаде пары не велось.
«Ребята тренировались, сейчас все в отпуске до 11 мая. До этого они тренировались.
Планируют выступать в следующем сезоне? Никаких моментов и разговоров по поводу распада пары не велось и не ведется», – цитирует Слюсаренко ТАСС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пасечник узнала о том, что больше не катается с Максиком - только придя на тренировку.
И увидев, что её уже заменили.
Но, понятное дело - у всех действующих лиц всегда своя правда.
Будем надеяться, что Матвей будет и дальше разделять личное и профессиональное.
Отношения реально строить, продолжая кататься с Катей.