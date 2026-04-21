Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»

Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной.

Фигурист Артем Грицаенко опроверг информацию о том, что его пара с Елизаветой Осокиной распалась.

Ранее «СЭ» сообщил, что Осокина и Грицаенко почти не тренируются и могут прекратить сотрудничество из-за личных проблем.

«Мы сейчас не тренируемся, потому что у нас отпуск. Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу», — заявил Грицаенко, чьи слова приводит «Спорт день за днем».

Тренер пары Павел Слюсаренко отметил, что разговоров о возможном распаде пары не велось.

«Ребята тренировались, сейчас все в отпуске до 11 мая. До этого они тренировались.

Планируют выступать в следующем сезоне? Никаких моментов и разговоров по поводу распада пары не велось и не ведется», – цитирует Слюсаренко ТАСС.