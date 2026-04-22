  • Алена Леонова: «Ожидания от следующего сезона – выход Валиевой и Игнатовой на соревнования. Будет интересно, мы увидим много ультра-си»
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова ожидает, что Александра Игнатова и Камила Валиева будут участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. 

«Ожидания от следующего сезона, естественно, – это Валиева и Игнатова, их выход на соревнования. Будет очень интересно, потому что уже интересно, они уже показали какую‑то нереальную готовность на прыжковом чемпионате, Валиева выступила с короткой программой на командном турнире.

Будет что‑то интересное, наконец‑то мы увидим ультра‑си, мы увидим их много, чего все так ждали. Это здорово, круто и добавит интерес к нашей фигурнокатательной семье», – отметила Леонова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Безусловно возвращение Валиевой и Трусовой в соревнования интерестнейшее событие, но также интерстно что покажут Дзепка и Плескачева, а что сохранят Петросян, Захарова, Садкова, Хуснутдирова. В плане ультра-си после повышения возраста до 17 лет особенно много рассчитывать не приходится, феерия квадов останется в новисах и юниорках.
Ответ Ad notam
Надеюсь ещё Акатьева вернёт свой уровень , ну и Двеглазову вы не упомянули ). Насчёт Ультраси что имела ввиду Леонова разве их мало было в прошлом сезоне ? Все те кого вы перечислили плюс Нелюбова с Акселем разве это мало Ультраси на то оно и Ультраси что не все его делают ?
Всем фигуристам здоровья, хорошо отдохнуть и с новыми силами, прекрасным настроением успешно готовиться к новому сезону. Удачи !
Сотый раз про одно и то же, остановитесь уже. Самим то не тошно?
Если любишь шоколад, но тебя насильно заставляют есть его каждый день, он вызывает рвотный рефлекс.
Ответ ximxim2016
"Здравствуйте"... спортс - агрегатор новостей, тащит ото всюду... сегодня с Матча, вчера с Чемпионата... и только из-за этого у него каждый день на ветках что-то есть... скажите спасибо, что из соц.сетей и фанфиков перестал тащить всё подряд, как это было после 18го...х
Я тоже рада видеть на льду Сашу и Камилу , но не нужно из этого делать культ и тем самым принижать других девочек . Не менее интересно , что покажут Алиса , Адель , Мария и вчерашние юниорки. Сумеет ли Даша наконец приобрести стабильность , какую форму наберут Нелюбова и Хусутдинова , выйдет ли в сезон СуперСоник .
Ответ Arraches
Возможно просто нет тем пока сезон окончен трансферов нет короче обсуждать особо нечего но на ветках ФК писать о чём то надо .
Ответ Arraches
Валиева и Трусова на паузе были, каждая по своей причине. .. и сейчас не все верят в их возвращение... поэтому и "ждут"... а перечисленные вами - никуда не уходили, и вроде пока не собираются - что их "ждать"?...
я понял - леонова в той же аптеке целебных чаёв закупается, где и мамыра
Ждем Петросян, Двоеглазову, Захарову, Дзепку! А Леонова пусть Валиеву с Игнатовой ожидает, если для нее других фигуристок нет!
