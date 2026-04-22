Алена Леонова: «Ожидания от следующего сезона – выход Валиевой и Игнатовой на соревнования. Будет интересно, мы увидим много ультра-си»
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова ожидает, что Александра Игнатова и Камила Валиева будут участвовать в соревнованиях в следующем сезоне.
«Ожидания от следующего сезона, естественно, – это Валиева и Игнатова, их выход на соревнования. Будет очень интересно, потому что уже интересно, они уже показали какую‑то нереальную готовность на прыжковом чемпионате, Валиева выступила с короткой программой на командном турнире.
Будет что‑то интересное, наконец‑то мы увидим ультра‑си, мы увидим их много, чего все так ждали. Это здорово, круто и добавит интерес к нашей фигурнокатательной семье», – отметила Леонова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
