Гран-при Китая. Чиба, Гленн, Сумийоши, Ким Чхэ Ен, Ватанабе, Губанова выступят с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 11:30 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Чэнь Хунъи (Китай)
2. Анастасия Губанова (Грузия)
3. Чжу И (Китай)
4. Ань Сянъи (Китай)
5. Маделин Скизас (Канада)
6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Кимми Репонд (Швейцария)
8. Ринка Ватанабе (Япония)
9. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
10. Рион Сумийоши (Япония)
11. Эмбер Гленн (США)
12. Моне Чиба (Япония)
После короткой программы
1. Моне Чиба (Япония) – 70,86
2. Эмбер Гленн (США) – 70,84
3. Рион Сумийоши (Япония) – 70,48
4. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 69,27
5. Ринка Ватанабе (Япония) – 69,08
6. Кимми Репонд (Швейцария) – 67,71
7. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 62,94
8. Маделин Скизас (Канада) – 61,10
9. Ань Сянъи (Китай) – 60,10
10. Чжу И (Китай) – 58,36
11. Анастасия Губанова (Грузия) – 52,11
12. Чэнь Хунъи (Китай) – 45,81
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
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