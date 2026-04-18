110

Евгений Плющенко: «Суперспортсмен и гений Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд – и это сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница Люба Рубцова»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил серию сальто в исполнении трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина.

«Мне прислали [видео], как американец и суперспортсмен и гений Илья Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд сейчас. И это – сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница, россиянка Люба Рубцова на наших шоу в январе. ✔️

Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из «Ангелов Плющенко», Люба шлифанула их 4 подряд. 💪🏻

Нас не догонишь? Пробуем? 😎» – написал Плющенко в своем телеграм-канале, опубликовав видео с исполняющей сальто Рубцовой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Американский суперспортсмен фигачит квады после выигранных ЧМ, ЧЧК, ФГП. А что показывает Люба на соревнованиях, много чего выиграла, чтоб рисковать? Или её растят чисто под одну задачу - показывать в шоу сальто не имея перспектив на стартах?
Пофигу на квады. Главное, что Рубцова раньше Малинина три сальто подряд на шоу прыгать начала.
Квады для слабаков, всё верно. Любе лучше пять сальто подряд тренировать.
Без просвета.
Навсегда!
Когда не сумел воспитать чемпионов, остаётся хвастаться бесполезным для оценки сальто . Неужели Плющенко не понимает насколько он смешной 😊
Он уже лет как 10 не понимает) и никогда не поймет! Ибо очень глуп, тщеславен и чванлив одновременно
Моя спорсменка,наши шоу,сила Ангелов Плющенко,нас не догонишь...
От скромности он не умрет,конечно.
Пушка, пушка!
Для 3-х кратного ЧМ Малинина эти сальто - забава и развлечение на потеху публики. Для неотобравшейся даже на ПР Рубцовой - это единственный способ хоть что-то заработать в цирке шапито, чтобы оправдать долгие годы тренировок и ограничений и несостоявшуюся карьеру... И здоровье потерянное. Вообще, похоже, сирота, девочка... Вряд ли при живых родителях с такой спиной...
Комментарий скрыт
Ну таки никто и не сомневался, что Люба круче Илюшки 🤣
Не, это тренер Любы круче, чем тренеры Малинина, ну короче, Вы поняли .... ))))
Естественно)))
Жень, твоя воспитанница Люба Рубцова не смогла отобраться не только на ЧР, но даже на ПР по старшему возрасту, провалив отборочные турниры. "Нас не догонишь?")
За то, она отобралась на шоу! )))
И прямо на шоу эпично рухнула с сальто.
Ну да, куда уж Малинину до Рубцовой...
Подозреваю, что гениальный начинающий тоже "шлифанул" -вчерашний вискарь пивом "поправил". После чего и родилось это сравнение :Рубцовой с Малининым))))
Весьма раньше 🤣🤣🤣. Паки, паки, иже херувимы
Рекомендуем
Главные новости
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 09:10
Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»
вчера, 13:45
Елена Радионова: «Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа. Я считаю ее одной из самых ярких»
вчера, 13:32
Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
вчера, 12:52
Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»
вчера, 12:35
Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан
вчера, 06:40
Александр Галлямов: «Всегда мечтал побывать в Тае. И вот наконец это сбылось»
20 апреля, 19:58Фото
Команда Тутберидзе показала постановку совместного номера Петросян и Гуменника
20 апреля, 18:23Видео
Тренер Мироновой и Устенко: «Про моих спортсменов тоже немало негатива пишется в интернете. Если на это все обращать внимание, то зачем заниматься публичным видом спорта?»
20 апреля, 17:45
«Валиевой пошли бы танцы, мне кажется. Трусова другая по структуре тела». Тренер Елена Соколова о том, кто из одиночниц мог бы выступать в танцах
20 апреля, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем