Евгений Плющенко: «Суперспортсмен и гений Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд – и это сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница Люба Рубцова»

Плющенко: три сальто Малинина – сенсация, но моя воспитанница сделала это раньше.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил серию сальто в исполнении трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина .

«Мне прислали [видео ], как американец и суперспортсмен и гений Илья Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд сейчас. И это – сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница, россиянка Люба Рубцова на наших шоу в январе. ✔️

Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из «Ангелов Плющенко», Люба шлифанула их 4 подряд. 💪🏻



Нас не догонишь? Пробуем? 😎» – написал Плющенко в своем телеграм-канале, опубликовав видео с исполняющей сальто Рубцовой.