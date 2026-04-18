Евгений Плющенко: «Суперспортсмен и гений Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд – и это сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница Люба Рубцова»
Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил серию сальто в исполнении трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина.
«Мне прислали [видео], как американец и суперспортсмен и гений Илья Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд сейчас. И это – сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница, россиянка Люба Рубцова на наших шоу в январе. ✔️
Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из «Ангелов Плющенко», Люба шлифанула их 4 подряд. 💪🏻
Нас не догонишь? Пробуем? 😎» – написал Плющенко в своем телеграм-канале, опубликовав видео с исполняющей сальто Рубцовой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
От скромности он не умрет,конечно.