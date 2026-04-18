Марк Кондратюк: «Считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Это большой труд, как и любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно»

Марк Кондратюк: считаю фигурное катание мужественным видом спорта.

Чемпион Европы Марк Кондратюк порассуждал о том, почему в фигурное катание идет мало мальчиков.

Сегодня Кондратюк и Камила Валиева провели мастер-классы в Красноярске.

«Мальчиков в целом приходит на фигурное катание меньше, чем девочек. Наверное, это возможно как-то изменить, но это не дело одного слова или одного маленького интервью. Конечно, я могу сказать: «Мальчики, приходите в фигурное катание». Но, думаю, это устоявшееся представление людей о том, что есть более «мужественные» виды спорта – футбол, хоккей, борьба.

Лично я считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Как видите, я занимаюсь. Это большой труд, как и любой вид спорта, любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно», – сказал Кондратюк.