Марк Кондратюк: «Считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Это большой труд, как и любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно»
Чемпион Европы Марк Кондратюк порассуждал о том, почему в фигурное катание идет мало мальчиков.
Сегодня Кондратюк и Камила Валиева провели мастер-классы в Красноярске.
«Мальчиков в целом приходит на фигурное катание меньше, чем девочек. Наверное, это возможно как-то изменить, но это не дело одного слова или одного маленького интервью. Конечно, я могу сказать: «Мальчики, приходите в фигурное катание». Но, думаю, это устоявшееся представление людей о том, что есть более «мужественные» виды спорта – футбол, хоккей, борьба.
Лично я считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Как видите, я занимаюсь. Это большой труд, как и любой вид спорта, любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно», – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Ну и то, что Петр стал в этом сезоне из наших фигуристов самым финансово успешным, это ведь тоже ориентир для будущих поколений. Всё-таки любой родитель 100 раз подумает прежде чем отдаст своего сына - будущего мужчину - туда, где он не сможет зарабатывать.
Как Марк бился в олимпийском команднике, надолго останется в сердцах болельщиков.
Фанаты Гуменника принесли в чужую ветку грязь и оскорбления. Плохой пример и для детей, и для родителей, кто присматривается к ФК как варианту отдать ребенка в спорт.