  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Марк Кондратюк: «Считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Это большой труд, как и любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно»
75

Марк Кондратюк: «Считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Это большой труд, как и любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно»

Чемпион Европы Марк Кондратюк порассуждал о том, почему в фигурное катание идет мало мальчиков.

Сегодня Кондратюк и Камила Валиева провели мастер-классы в Красноярске.

«Мальчиков в целом приходит на фигурное катание меньше, чем девочек. Наверное, это возможно как-то изменить, но это не дело одного слова или одного маленького интервью. Конечно, я могу сказать: «Мальчики, приходите в фигурное катание». Но, думаю, это устоявшееся представление людей о том, что есть более «мужественные» виды спорта – футбол, хоккей, борьба.

Лично я считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Как видите, я занимаюсь. Это большой труд, как и любой вид спорта, любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно», – сказал Кондратюк.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoмужское катание
logoМарк Кондратюк
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вчера Петя Гуменник в Новосибирске сорвал овации Сибирь-Арены на шоу Тутберидзе. После завершения сезона - никаких к себе послабланий: и квадлутцы, и квадфлипы....Вот такие парни, думаю, могут мотивировать родителей отдавать мальчишек в ФК. Боец. И смотрится вживую на льду шикарно: мужественно и мощно. Рядом со мной молодой мужчина сидел, лет 30, его жена впервые на ФК привела, видимо. Он после каждого классного прыжка в восхищении руки воздевал к небу)). Вот я думаю он после увиденного вполне может сына в ФК отвести)). В обшем, технически сильные, харизматичные спортсмены вполне могут поспособствовать притоку мальчишек, я считвю
Ответ Manyasha
Слава Богу,что у Петра столько здоровья и сил ,что может и после сезона еще и выступать. Но выступает-то то он не бесплатно,а зарабатывает деньги.. У нас все парни такие-технически сильные, героические, симпатичные и харизматичные.
Ответ Luna02
Разумеется зарабатывает и это отлично, что есть такая возможность! А почему он должен бесплатно выступать на коммерческом шоу?
Ну и то, что Петр стал в этом сезоне из наших фигуристов самым финансово успешным, это ведь тоже ориентир для будущих поколений. Всё-таки любой родитель 100 раз подумает прежде чем отдаст своего сына - будущего мужчину - туда, где он не сможет зарабатывать.
Согласна с Марком. Действующие наши фигуристы в основном мужественные, сильные не только физически, но и духом, харизматичные ребята.
Марк уже легенда.
Как Марк бился в олимпийском команднике, надолго останется в сердцах болельщиков.
Ответ Юра Плисецкий
Как "олимпийский чемпион" потом выступил в личке - легенда не меньшая 😉 Слава Богу, оплошность была исправлена.
Чокнутые со своим Гуменником и сюда прибежали. Жесть
Ответ Анна Крюкова_1116405151
Комментарий скрыт
Ответ Оксана Новикова_1116830552
Сильно противоречит.
Фанаты Гуменника принесли в чужую ветку грязь и оскорбления. Плохой пример и для детей, и для родителей, кто присматривается к ФК как варианту отдать ребенка в спорт.
Хоккеисты зарабатывают сильно побольше, и карьеры у них подольше. С точки зрения затраты/отдача, фк - это для родителей-мазохистов
Ответ Анна Крюкова_1116405151
Для родителей-садистов
Он стоял на интервью с большим пластырем на подбородке. И показал на него, сказав: "как видите..".
Молодцы. И ребятишкам интересно было и нужно дело..
Мужественность - это больше про поступки. Возможно , Марк имел ввиду мужской вид спорта ? Фигурное катание к нему точно относится в меньшей степени. Оно популярно среди женской половины , достаточно взглянуть на зрителей на стадионах. Мужчин единицы . Да и выглядят мальчики - фигуристы ( одиночники) ) более субтильно . В остальном Марк прав , как любой вид спорта , фигурное катание требует большой самоотдачи , стойкости и смелости ( особенно у парников )
Камила в показательном номере была тяжела и однообразна..
Комментарий удален пользователем
Ответ Kira Smirnova
Нет такого формата в ИСУ. И как сказал великий кормчий Сих (правда про другого) -"что-то там напрыгал". Пока что кассу ( даже в Астане) из мужиков делает Петя. Я сама купила билет и авиа чисто из-за Петра.
Ответ Оксана Новикова_1116830552
Я была в том году на шоу Тутберидзе, Гуменник на меня никакого впечатления не произвел. С тоской вспоминала Мишу Коляду и очень хотелось увидеть Влада Дикиджи!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
