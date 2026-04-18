Ирина Роднина: «Успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок»

Роднина: успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что успех американской фигуристки Алисы Лью был бы невозможен без россиянок.

В прошедшем сезоне Лью взяла золото в личном и командном турнирах на Олимпиаде-2026, а также выиграла финал Гран-при.

«Успех Лью был бы невозможен без российских фигуристок. Все-таки по юниорам она соревновалась с ними, делала элементы ультра-си, потому что наши фигуристки их тоже делали.

А потом всех наших отстранили от крупных турниров. И это тоже повлияло определенным образом на ее карьеру. Может, где-то добавило мотивации и уверенности в том, что золото Олимпиады и чемпионата мира теперь выиграть реально. Но она все это заслужила в любом случае», – сказала Роднина.