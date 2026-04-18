Ирина Роднина: «Успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что успех американской фигуристки Алисы Лью был бы невозможен без россиянок.

В прошедшем сезоне Лью взяла золото в личном и командном турнирах на Олимпиаде-2026, а также выиграла финал Гран-при.

«Успех Лью был бы невозможен без российских фигуристок. Все-таки по юниорам она соревновалась с ними, делала элементы ультра-си, потому что наши фигуристки их тоже делали.

А потом всех наших отстранили от крупных турниров. И это тоже повлияло определенным образом на ее карьеру. Может, где-то добавило мотивации и уверенности в том, что золото Олимпиады и чемпионата мира теперь выиграть реально. Но она все это заслужила в любом случае», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Успех Алисы Лью был бы невозможен с Российскими фигуристами если бы нас не отстранили она бы вряд ли даже вернулась .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
История не знает сослогательных наклонений... На ои наша спортсменка была🤷
Ответ Александр
У меня ощущение что для этого наших и пустили по одному не дав им даже в этот олимпийский сезон практику в международке , даже на бешки какие нибудь чтобы они накатались с иностранцами . так вот пустили не опытных в международке без рейтинга чтобы потом нас в это макать . удобно говорить про сослагательное наклонение но посмотрел бы я на Лью полностью в зеркальных условиях с Аделей . так можно опять четыре года не пускать а потом пустить неопытных ментально чтобы они там откатали и ещё без рейтинга кстати а в фигурном катании это одно из составляющих это всё таки не тяжёлая атлетика , и опять говорить про сослагательное наклонение . опять же у меня подход простой все уже понимают и признают что наше отстранение не имеет спортивной легитимности потому что нас отстранили не за нарушение федерация этого вида спорта . по этому у меня к этим победам без нас полноценно допущенных такое же как победы подкупив судью или победу с допингом .
У нас тут довольно распространена точка зрения что аделию судили хорошо и непредвзято, и от этого создается ощущение будто отстранение не играло никакой роли, но ребят давайте честнее говорить. Если бы аделия выступала три года на международных, ее компы были бы гораздо выше, выше чем у лью, и она могла победить на ои даже без единого ультра си
Опять же ввиду того что нас отстранили приходится предполагать в сослагательном наклонении может она была бы Чемпионкой Мира ну минимум призёром а Чемпионкой Европы точно в таком раскладе это уже рейтинг другой .
Зависит также от влияния федры🤷‍♀️ Как мы видим, без подавляющего превосходства в технике побеждать могут только представители влиятельных федераций🤷‍♀️
У Саши 4Ли 3А на шоу сегодня в Новосибе. И еще какие шикардосные!
Всех с выходными! )
У Саши Лутц очень рациональный, нисколько не удивлена что его она восстановила первым. Интересно кто ей поставил прыжок. Как объяснили ребенку механику прыжка, которую можно адекватно описать только в рамках университетского курса классической механики!!!
Она и триксель приземлила очень хороший сегодня. У меня дежа-ву.) Саша поворачивает время вспять.)
Это как сказать успех Шайдорова был бы невозможен без Малинина
Без провала Малинина.
и без Малинина. и без всех полирующих лед олимпиоников.
Точнее было сказать - успех Алисы Лью был бы невозможен С российскими фигуристками.
А чего уже Аделию из российских выписали?
Хотел также написать, но увидел ваш комментарий;)
Алиса вряд-ли бы вернулась, если бы Россию не забанили.
Всё с точностью до наоборот: никакого успеха у Алисы Лью не было бы, если бы она и во взрослом возрасте соревновалась с российскими фигуристками! ВСЕМ чемпионкам прошедшего олимпийского цикла просто несказанно повезло, что на льду не было россиянок - и никак иначе!
Откуда Роднина что-то знает про российских фигуристок и Алису на юниорских соревнованиях? Ей же ничего неинтересно. Юниоров она тем более не смотрит.
Точнее их отсутствия)
Может быть успех был бы не возможен С россиянками? Как раз таки без россиянок успех и случился. Какие же неграмотные, в том числе и Роднина.
