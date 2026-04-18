  • Экс-биатлонист Тихонов: «Тарасова – великий тренер, великая гражданка России, дай бог ей здоровья. Мы дружим много лет, я прекрасно знаю все фигурное катание»
Экс-биатлонист Тихонов: «Тарасова – великий тренер, великая гражданка России, дай бог ей здоровья. Мы дружим много лет, я прекрасно знаю все фигурное катание»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожелал здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

На этой неделе РИА Новости сообщало, что Тарасова попала в реанимацию после сильной простуды, но ее самочувствие уже значительно улучшилось.

«Я 50 лет знаю Татьяну. Дружил с Анатолием Тарасовым. Несколько раз бывал на тренировках Татьяны Анатольевны. Великий тренер, великая гражданка России. Дай бог ей здоровья.

Мы дружим много лет и по сей день общаемся. Я вообще прекрасно знаю все фигурное катание. Пожелаю Тарасовой выздоровления и вернуться в строй. Это поколение – молодцы, Мишины ведь до сих пор тренируют. Танечка – великая во всех отношениях», – сказал Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
