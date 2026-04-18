Экс-биатлонист Тихонов: «Тарасова – великий тренер, великая гражданка России, дай бог ей здоровья. Мы дружим много лет, я прекрасно знаю все фигурное катание»

Тихонов: мы дружим с Тарасовой много лет, я прекрасно знаю все фигурное катание.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожелал здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой .

На этой неделе РИА Новости сообщало, что Тарасова попала в реанимацию после сильной простуды, но ее самочувствие уже значительно улучшилось.

«Я 50 лет знаю Татьяну. Дружил с Анатолием Тарасовым. Несколько раз бывал на тренировках Татьяны Анатольевны. Великий тренер, великая гражданка России. Дай бог ей здоровья.

Мы дружим много лет и по сей день общаемся. Я вообще прекрасно знаю все фигурное катание. Пожелаю Тарасовой выздоровления и вернуться в строй. Это поколение – молодцы, Мишины ведь до сих пор тренируют. Танечка – великая во всех отношениях», – сказал Тихонов.