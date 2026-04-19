  • Евгения Медведева: «Сейчас предпочла бы работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол»
Евгения Медведева: «Сейчас предпочла бы работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол»

Медведева заявила, что предпочла бы медиасферу катанию на коньках.

Двукратный призер Игр-2018 Евгения Медведева заявила, что сейчас предпочла бы работу в медиасфере катанию на коньках.

Блиц-опрос опубликован в соцсетях фигуристки.

– Снять три выпуска «Бес комментариев» или снять 10 рилсов в свой профиль?

– Три выпуска «Бес комментариев» привычнее как-то. 

– Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках?

– Сейчас – работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол, – сказала Медведева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгении Медведевой
Вкус денег сладок и приятен
Ответ axiola
Вкус денег сладок и приятен
Уверен, что один выход в ледовом шоу у Жени оплачивается больше, чем один выход в медийке. Думаю, там дело не в деньгах прежде всего, а в здоровье, со своей спиной и прочими проблемами Медведева вряд ли может достаточно тренироваться, чтобы реально вкладываться в постановки, разучивать новое хорео и тд. Поэтому и запала кататься особо нет.
Ответ axiola
Вкус денег сладок и приятен
А для вас вкус денег горек и неприятен?
А куда-нибудь реально поработать а не жить прошлыми заслугами? Была нынче в Перми, что она, что Загитова-вышли, покатались перед зрителями. Ожидал большего
Ответ Владимир Ночевной
А куда-нибудь реально поработать а не жить прошлыми заслугами? Была нынче в Перми, что она, что Загитова-вышли, покатались перед зрителями. Ожидал большего
Подождите, а остальные не катались, что ли?)
Ответ Владимир Ночевной
А куда-нибудь реально поработать а не жить прошлыми заслугами? Была нынче в Перми, что она, что Загитова-вышли, покатались перед зрителями. Ожидал большего
А вы только на них шли смотреть?
Там много участников на шоу
Проще говоря если это два зла, то эти два занятия сейчас не любимые для тебя.
Ответ мистер бин
Проще говоря если это два зла, то эти два занятия сейчас не любимые для тебя.
Зло, в данном случае, отказаться от чего-то - НЕ кататься или НЕ работать в медиа.
Ответ мистер бин
Проще говоря если это два зла, то эти два занятия сейчас не любимые для тебя.
Зло - это оба варианта. Ну читайте, плиз вопрос.
Она практически озвучила, что из этих двух зол выбирает меньшее.
А для нас, зрителей-слушателей меньшим злом было бы если бы ты, Женя, каталась ….
Ответ Елка72
А для нас, зрителей-слушателей меньшим злом было бы если бы ты, Женя, каталась ….
Ну Женя катается в шоу,не так часто конечно,но участвует же
Ответ Елена_1116904375
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ну, Женя хотя бы честна, за это можно респектнуть. Действительно, по ее активностям в последние годы видно, что медийка ее сейчас интересует куда больше, чем ФК. Но фанаты Жени, которые прежде всего ждут ее на льду, вряд ли будут рады слышать такой ответ, конечно.
Ответ EmperorNazer
Ну, Женя хотя бы честна, за это можно респектнуть. Действительно, по ее активностям в последние годы видно, что медийка ее сейчас интересует куда больше, чем ФК. Но фанаты Жени, которые прежде всего ждут ее на льду, вряд ли будут рады слышать такой ответ, конечно.
Пусть будет здорова и счастлива, это я как фанатка говорю)
Ответ EmperorNazer
Ну, Женя хотя бы честна, за это можно респектнуть. Действительно, по ее активностям в последние годы видно, что медийка ее сейчас интересует куда больше, чем ФК. Но фанаты Жени, которые прежде всего ждут ее на льду, вряд ли будут рады слышать такой ответ, конечно.
я поклонница Жени и Ани.
Жду их в тренерстве обеих, хотя вряд-ли дождусь
Но,. конечно очень рада видеть и в шоу, и в медиа
Как все перевозбудились, как-будто блиц-опрос подразумевает реальный отказ от чего-то). И ответ вполне ожидаемый, медиа сфера сейчас в жизни Жени занимает больше места, чем лед. И это нормально, человек строит свою жизнь после профессионального спорта как хочет.
Если Евгению пригласили в Японию чтобы выступать ведущей на шоу то значит что медийка ей в радость .Да и язык у нее подвешен..Знает иностранные языки .это ей в плюс .
Ответ Glarisa
Если Евгению пригласили в Японию чтобы выступать ведущей на шоу то значит что медийка ей в радость .Да и язык у нее подвешен..Знает иностранные языки .это ей в плюс .
Талантливая и крутая!
Не зря английский учила👍
Прежде чем комментировать, можно и вопрос прочитать, который ей задали, тем более, что и вопрос, и ответ Жени находятся прямо в конце статьи с интервью.

Жене задали вот этот вопрос: (скопировано)

– Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках?

Женя ответила, что из этих двух зол для неё, то есть из этих двух вариантов, которые ей оба не нравятся, она сейчас! выбрала бы второй. Медиа без коньков.
На самом деле, Женя не собирается отказываться от ФК и участия в различных шоу. Понятно, что речь не о соревнованиях.
Ответ nikolett
Прежде чем комментировать, можно и вопрос прочитать, который ей задали, тем более, что и вопрос, и ответ Жени находятся прямо в конце статьи с интервью. Жене задали вот этот вопрос: (скопировано) – Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках? Женя ответила, что из этих двух зол для неё, то есть из этих двух вариантов, которые ей оба не нравятся, она сейчас! выбрала бы второй. Медиа без коньков. На самом деле, Женя не собирается отказываться от ФК и участия в различных шоу. Понятно, что речь не о соревнованиях.
Да, заголовок вырван из контекста...и Женя уже давно говорила, что хочет развиваться в медиа
Ответ nikolett
Прежде чем комментировать, можно и вопрос прочитать, который ей задали, тем более, что и вопрос, и ответ Жени находятся прямо в конце статьи с интервью. Жене задали вот этот вопрос: (скопировано) – Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках? Женя ответила, что из этих двух зол для неё, то есть из этих двух вариантов, которые ей оба не нравятся, она сейчас! выбрала бы второй. Медиа без коньков. На самом деле, Женя не собирается отказываться от ФК и участия в различных шоу. Понятно, что речь не о соревнованиях.
фига себе перекрутили, спасибо что объяснили.
имеет полное право выбирать, что ее душе угодно,это ее жизнь и ее желания,но кто то ж опять ущемится как всегда,а жене успехов во всех ее делах и предпочтениях,классная девчонка,очень приятная,умница и красотка!!
Согласна. Каждый человек выбирает дело по душе. И здоровье, конечно, уже не то, она об этом сто раз говорила
Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»
15 апреля, 15:52
Медведева и Энберт внесены в базу украинского сайта «Миротворец»
14 апреля, 06:30
Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»
28 марта, 11:00
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 09:10
Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»
вчера, 13:45
Елена Радионова: «Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа. Я считаю ее одной из самых ярких»
вчера, 13:32
Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
вчера, 12:52
Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»
вчера, 12:35
Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан
вчера, 06:40
Александр Галлямов: «Всегда мечтал побывать в Тае. И вот наконец это сбылось»
20 апреля, 19:58Фото
Команда Тутберидзе показала постановку совместного номера Петросян и Гуменника
20 апреля, 18:23Видео
Тренер Мироновой и Устенко: «Про моих спортсменов тоже немало негатива пишется в интернете. Если на это все обращать внимание, то зачем заниматься публичным видом спорта?»
20 апреля, 17:45
«Валиевой пошли бы танцы, мне кажется. Трусова другая по структуре тела». Тренер Елена Соколова о том, кто из одиночниц мог бы выступать в танцах
20 апреля, 17:23
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
