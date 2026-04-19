Евгения Медведева: «Сейчас предпочла бы работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол»

Медведева заявила, что предпочла бы медиасферу катанию на коньках.

Двукратный призер Игр-2018 Евгения Медведева заявила, что сейчас предпочла бы работу в медиасфере катанию на коньках.

Блиц-опрос опубликован в соцсетях фигуристки.

– Снять три выпуска «Бес комментариев» или снять 10 рилсов в свой профиль?

– Три выпуска «Бес комментариев» привычнее как-то.

– Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках?

– Сейчас – работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол, – сказала Медведева.