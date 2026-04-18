Татьяна Мишина: «Муравьева преодолела нестабильность и трудности. Думаю, она прибавила в катании за этот сезон»

«Софья Муравьева хорошо провела сезон. Она заняла пятое место на чемпионате России, а это отличный результат. Еще она попала в сборную, хорошо выступила на прыжковом турнире и стала четвертой в финале Кубка России (финале Гран-при – Спортс’’). Это все те места, которые дают место в сборной. У Муравьевой в этом сезоне хорошие результаты.

В чем прибавила Муравьева за этот сезон? У нее очень интересные программы, а это не только постановка, но и работа над вкатыванием, соединительные связки. Конечно, она весь сезон пыталась сделать тройной аксель, но реально до старта он не дошел – не было готовности выполнять его на соревнованиях. А так Муравьева каталась очень интересно лицом и подачей. У нее был яркий стиль в этом сезоне.

Софья преодолела нестабильность и трудности. У нее были только выборочные ошибки – мелкие недочеты. У Муравьевой не было серьезных промахов и провалов в этом сезоне. Может, в начале был неудачный этап, но это было вкатывание, чтобы и к чемпионату России подойти в хорошем состоянии. Думаю, Муравьева прибавила в катании за этот сезон», – сказала Мишина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Как можно говорить о хорошем катании фигуристки, которая из сезона в сезон на дорожке шагов - или падает, или спотыкается с трудом держась на ногах? И ведь это не досадная случайность, это происходит регулярно по несколько раз в сезоне.

Плюс - очень часто подводят неудачные программы, но это уже претензии к хореографам
Соня вживается в образ и теряет концентрацию, поэтому и падала раньше на дорожке. Оценить её СС могли на разных конкурсах-она прекрасно скользит на одной ноге без потери равновесия.
Вы про перлы Ягудина и прочих, которые по скорости прохождения змейки на скорость судят о том, кто круче владеет коньком? Мол, Дикиджи круче Чиризано и т.д.

Открываем ЕВСК, и переходим в тесты по скольжению старших разрядов: там проверяется сугубо исполнение сложных шагов/поворотов (иногда спиралей). Никакой змейки там нет. Более того, в расшифровке указывается, что исполнение проверяется насчет глубины ребер и правильности дуг. В этой змейке было глубокое реберное скольжение?)

Ягудин реберностью катания никогда особо не отличался, после его ОЧ ИСУ и решило более строго смотреть именно реберность. И да - катание на глубоких ребрах гораздо сильнее уменьшает скорость, в отличии от езды на плоских ребрах. И это не моя придумка - это биомеханика движений фигуриста, по которой Мишин написал несколько учебников и научных работ, где вывел соответствующие формулы. Поэтому условный Дикиджи, привыкший вышагивать дорожки на плоских ребрах (так как ему часто рисуют высокие уровни), естественно пройдет быстрее, чем привыкший кататься на глубоких ребрах Дарио Чиризано
Соня такая, какая есть, со своим уже выработанным стилем. Она и раньше была неплоха, а сейчас, если судить по сезону, прибавилась уверенность, самоотдача. Мне лично очень понравилась, и программы были интересные поставлены, и работу видно. Есть всего лишь одно, чего ей не хватает, чтобы действительно вступить в борьбу с сильнейшими - триксель. Восстановит - начнётся серьёзный разговор, нет - всегда будет где-то около пьедестала, и при условии чистых программ и ошибок соперниц, даже иногда на него попадать. Удачи и успешного следующего сезона Софье.
Но кого-то как раз она и не восстановит. У нее всё тело изменилось. Тяжёлый, крупный, не прыжковый, торс и длинные ноги.
Ну, Соне было сложно выкатывать обе программы весь сезон. И это без трикселя.
===В чем прибавила Муравьева за этот сезон?==
Разве что в очередной партии 4-5 мест.
Соня и в прежнем ТШ была выразительна, в новом штабе она немного спокойнее стала - это плюс. Прекрасная фигуристка, трудяга, музыкальная, компонентная! Восстановит триксель - будет топом! Он у нее был на Лизин похож, есть шансы, что вернут его
Сомневаюсь, Лиза меньше Сони в 2 раза, а это важно
Не факт, что нет шансов из-за роста; рост это конечно важно, но не совсем решающий фактор, не совсем главное. У Эмбер Гленн рост 1,68 и она достаточно стабильно его прыгает.
Тут главное, что у Сони в памяти этот прыжок имеется, потому что она его освоила своевременно в раннем возрасте. А раз он был вовремя хорошо наработан, то восстановить его по окончанию пубертата будет гораздо проще. Думаю, всё получится; тем более, что и Алексей Николаевич, и Лиза участвуют в процессе восстановления)
Мне Соня на РВ очень понравилась. Но с прыжками надо что-то делать. Соня чересчур погружается в образы и косячит зачастую не на самых сложных элементах. Надо учится искать баланс, что б в Диму Алиева, только в ЖО, не превращаться.
Одних тут обвиняют в постоянных "бровках домиком", а у Муравьевой это почему-то называется "прибавила". В чем прибавила то? В росте и в ширь, да. А в остальном - одно и то же.
Соня сильно прибавила в росте,высокая девочка.
Пятое место это прогресс? А у Плющенко она восьмые-десятые места занимала чтоли?
Прибавила только в изображении авербуховской кармен.
По физике наоборот, весь сезон шла борьба за каскад во второй половине КП.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 09:10
Грицаенко опроверг информацию о распаде пары с Осокиной: «Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу»
вчера, 13:45
Елена Радионова: «Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа. Я считаю ее одной из самых ярких»
вчера, 13:32
Елена Радионова: «В женском катании хочется видеть таких фигуристок, как Трусова, Валиева, которые исполняли невероятный контент»
вчера, 12:52
Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»
вчера, 12:35
Распался корейский дуэт в танцах на льду Ханна Лим и Е Куан
вчера, 06:40
Александр Галлямов: «Всегда мечтал побывать в Тае. И вот наконец это сбылось»
20 апреля, 19:58Фото
Команда Тутберидзе показала постановку совместного номера Петросян и Гуменника
20 апреля, 18:23Видео
Тренер Мироновой и Устенко: «Про моих спортсменов тоже немало негатива пишется в интернете. Если на это все обращать внимание, то зачем заниматься публичным видом спорта?»
20 апреля, 17:45
«Валиевой пошли бы танцы, мне кажется. Трусова другая по структуре тела». Тренер Елена Соколова о том, кто из одиночниц мог бы выступать в танцах
20 апреля, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем