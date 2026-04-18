Татьяна Мишина: «Муравьева преодолела нестабильность и трудности. Думаю, она прибавила в катании за этот сезон»

Тренер Софьи Муравьевой считает, что фигуристка преодолела нестабильность.

Тренер Татьяна Мишина оценила результаты фигуристки Софьи Муравьевой в прошедшем сезоне.

«Софья Муравьева хорошо провела сезон. Она заняла пятое место на чемпионате России, а это отличный результат. Еще она попала в сборную, хорошо выступила на прыжковом турнире и стала четвертой в финале Кубка России (финале Гран-при – Спортс’’). Это все те места, которые дают место в сборной. У Муравьевой в этом сезоне хорошие результаты.

В чем прибавила Муравьева за этот сезон? У нее очень интересные программы, а это не только постановка, но и работа над вкатыванием, соединительные связки. Конечно, она весь сезон пыталась сделать тройной аксель, но реально до старта он не дошел – не было готовности выполнять его на соревнованиях. А так Муравьева каталась очень интересно лицом и подачей. У нее был яркий стиль в этом сезоне.

Софья преодолела нестабильность и трудности. У нее были только выборочные ошибки – мелкие недочеты. У Муравьевой не было серьезных промахов и провалов в этом сезоне. Может, в начале был неудачный этап, но это было вкатывание, чтобы и к чемпионату России подойти в хорошем состоянии. Думаю, Муравьева прибавила в катании за этот сезон», – сказала Мишина.