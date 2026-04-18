Татьяна Мишина: «Муравьева преодолела нестабильность и трудности. Думаю, она прибавила в катании за этот сезон»
Тренер Татьяна Мишина оценила результаты фигуристки Софьи Муравьевой в прошедшем сезоне.
«Софья Муравьева хорошо провела сезон. Она заняла пятое место на чемпионате России, а это отличный результат. Еще она попала в сборную, хорошо выступила на прыжковом турнире и стала четвертой в финале Кубка России (финале Гран-при – Спортс’’). Это все те места, которые дают место в сборной. У Муравьевой в этом сезоне хорошие результаты.
В чем прибавила Муравьева за этот сезон? У нее очень интересные программы, а это не только постановка, но и работа над вкатыванием, соединительные связки. Конечно, она весь сезон пыталась сделать тройной аксель, но реально до старта он не дошел – не было готовности выполнять его на соревнованиях. А так Муравьева каталась очень интересно лицом и подачей. У нее был яркий стиль в этом сезоне.
Софья преодолела нестабильность и трудности. У нее были только выборочные ошибки – мелкие недочеты. У Муравьевой не было серьезных промахов и провалов в этом сезоне. Может, в начале был неудачный этап, но это было вкатывание, чтобы и к чемпионату России подойти в хорошем состоянии. Думаю, Муравьева прибавила в катании за этот сезон», – сказала Мишина.
Плюс - очень часто подводят неудачные программы, но это уже претензии к хореографам
Открываем ЕВСК, и переходим в тесты по скольжению старших разрядов: там проверяется сугубо исполнение сложных шагов/поворотов (иногда спиралей). Никакой змейки там нет. Более того, в расшифровке указывается, что исполнение проверяется насчет глубины ребер и правильности дуг. В этой змейке было глубокое реберное скольжение?)
Ягудин реберностью катания никогда особо не отличался, после его ОЧ ИСУ и решило более строго смотреть именно реберность. И да - катание на глубоких ребрах гораздо сильнее уменьшает скорость, в отличии от езды на плоских ребрах. И это не моя придумка - это биомеханика движений фигуриста, по которой Мишин написал несколько учебников и научных работ, где вывел соответствующие формулы. Поэтому условный Дикиджи, привыкший вышагивать дорожки на плоских ребрах (так как ему часто рисуют высокие уровни), естественно пройдет быстрее, чем привыкший кататься на глубоких ребрах Дарио Чиризано
Разве что в очередной партии 4-5 мест.
Тут главное, что у Сони в памяти этот прыжок имеется, потому что она его освоила своевременно в раннем возрасте. А раз он был вовремя хорошо наработан, то восстановить его по окончанию пубертата будет гораздо проще. Думаю, всё получится; тем более, что и Алексей Николаевич, и Лиза участвуют в процессе восстановления)
По физике наоборот, весь сезон шла борьба за каскад во второй половине КП.