Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе.

Об этом сообщил ее племянник Алексей. По информации РИА Новости, на днях 79-летняя Тарасова попала в реанимацию после сильной простуды.

«Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше. Рассчитываем на выписку на следующей неделе», – сказал Алексей Тарасов.