Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе.

Об этом сообщил ее племянник Алексей. По информации РИА Новости, на днях 79-летняя Тарасова попала в реанимацию после сильной простуды.

«Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше. Рассчитываем на выписку на следующей неделе», – сказал Алексей Тарасов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Здоровья и долгих лет! Без Т. Тарасовой невозможно представить фигурное катание
Здоровья и скорейшего выздоровления, дорога Татьяна Анатольевна!
Вы - оплот и рупор правды в нашем фигурном катании. Редкий человек, который не боится называть чёрное - черным, а белое - белым!
Здоровья Татьяне Анатольевне и благополучия. А любопытствующим не звонить и не волновать её.
Хорошая новость, здоровья!
Очень ждём 🤍🤍 здоровья 🙏🙏🙏🙏 ТАТ чемпионка 🥇🥇🥇
Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления!
Очень радостная новость. Здоровья вам, великий тренер.
Здоровья на долгие лета!!!
