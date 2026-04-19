Олимпийский чемпион в шорт-треке Захаров: «Сыновья занимаются фигурным катанием в ЦСКА. Я настолько увлекся, что перечитал книги Тарасовой, Мишина, Москвиной»

Чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Захаров рассказал, как увлекся фигурным катанием.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Руслан Захаров рассказал, что его дети занимаются фигурным катанием.

Захаров, который также является серебряным призером Пекина-2022 в конькобежном спорте, завершил карьеру в 2025-м. Сейчас он работает тренером в Китае, с командой провинции Хэйлунцзян.

– Семья осталась в России. Как справляетесь с разлукой?

– Супруга и дети живут в Москве. Сыновья Артур и Давид занимаются фигурным катанием в школе ЦСКА – одной из лучших в стране. Детское фигурное катание в России по-прежнему на высочайшем уровне, и мы не хотим это терять.

График работы в Китае позволяет приезжать домой достаточно регулярно – не раз в полгода, а гораздо чаще. Сейчас визовых барьеров нет, все свободно перемещаются. Конечно, хотелось бы проводить с семьей еще больше времени, но таковы издержки профессии.

– Почему дети выбрали именно фигурное катание?

– Когда мы жили в Красногорске, рядом оказался каток, и старший сын попробовал в четыре с половиной года. Хоккей нам не подходил по антропометрии – с нашим ростом сложно вырастить габаритного нападающего. Теннис тоже требует определенных исходных данных. А фигурное катание пришлось по душе.

Я настолько увлекся, что перечитал книги Тарасовой, Мишина, Москвиной, освоил базовую терминологию. Сейчас смотрю все крупные соревнования и, конечно, все старты с участием детей. Когда я дома, провожу на катке с утра до вечера. Младший сын выходит на лед в шесть утра – школа перегружена, иначе не хватает времени, – рассказал Захаров.

