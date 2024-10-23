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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Колесников, Рамзенков, Алексахин, Тихонов, Толчинский, Лукин выступят с короткими программами

24 октября на Гран-при России юниоры выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 17:40 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Эдуард Камоев

2. Платон Каблуков

3. Александр Бородин

4. Максим Бадави

5. Илья Неретин

Вторая разминка

6. Даниил Жолобов

7. Герман Ленков

8. Михаил Алексахин

9. Николай Колесников

10. Роман Попов

11. Михаил Клепацкий

Третья разминка

12. Михаил Тихонов

13. Илья Малышев

14. Марк Лукин

15. Арсений Степанов

16. Иван Рамзенков

17. Климентий Толчинский

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
мужское катание
logoНиколай Колесников
Марк Лукин
logoСерия Гран-при России
Иван Рамзенков
Михаил Тихонов
Илья Неретин
Илья Малышев
Максим Бадави
Роман Попов
Александр Бородин
Эдуард Камоев
Платон Каблуков
Герман Ленков
Михаил Клепацкий
Михаил Алексахин
Климентий Толчинский
Звезды Магнитки
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