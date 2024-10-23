Гран-при России. «Звезды Магнитки». Колесников, Рамзенков, Алексахин, Тихонов, Толчинский, Лукин выступят с короткими программами
24 октября на Гран-при России юниоры выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 17:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Эдуард Камоев
2. Платон Каблуков
3. Александр Бородин
4. Максим Бадави
5. Илья Неретин
Вторая разминка
6. Даниил Жолобов
7. Герман Ленков
8. Михаил Алексахин
10. Роман Попов
11. Михаил Клепацкий
Третья разминка
12. Михаил Тихонов
13. Илья Малышев
14. Марк Лукин
15. Арсений Степанов
16. Иван Рамзенков
17. Климентий Толчинский
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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