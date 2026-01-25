Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
С 31 января по 1 февраля в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании.
Москва
31 января, суббота
14:00
Мужчины, 1/4 финала
Женщины, 1/4 финала
Дуэты, финал
1 февраля, воскресенье
14:00
Спортивные пары, 1/2 финала, финал
Женщины, 1/2 финала
Мужчины, 1/2 финала
Женщины, финал
Мужчины, финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.
Состав участников
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
Дуэты: Марк Кондратюк – Камила Валиева, Макар Игнатов – Александра Трусова, Евгений Семененко – Софья Муравьева, Владислав Дикиджи – Мария Захарова, Андрей Мозалев – Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин – Анна Фролова.