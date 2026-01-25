  • Спортс
Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовано расписание чемпионата России по прыжкам в фигурном катании.

С 31 января по 1 февраля в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

31 января, суббота

14:00

Мужчины, 1/4 финала

Женщины, 1/4 финала

Дуэты, финал

1 февраля, воскресенье

14:00

Спортивные пары, 1/2 финала, финал

Женщины, 1/2 финала

Мужчины, 1/2 финала

Женщины, финал

Мужчины, финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Состав участников

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова,  Дина Хуснутдинова.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Дуэты: Марк Кондратюк – Камила Валиева, Макар Игнатов – Александра Трусова, Евгений Семененко – Софья Муравьева, Владислав Дикиджи – Мария Захарова, Андрей Мозалев – Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин – Анна Фролова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
