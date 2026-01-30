217

Турнир на призы Чайковской. Садкова и Кропылев одержали победы, Рубцова и Конихин – 2-е, Кудлай и Терехов – 3-и, Самсонов – 5-й

Фигуристы Кропылев и Садкова одержали победы на турнире на призы Чайковской.

Фигуристы Кирилл Кропылев и Дарья Садкова одержали победы турнире на призы Елены Чайковской в Москве. 

Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Кирилл Кропылев – 208,63

2. Иван Конихин – 201,22

3. Георгий Терехов – 199,74

4. Илья Мавлянов – 192,68

5. Даниил Самсонов – 189,00

6. Дмитрий Шелковников – 183,32

Произвольная программа

1. Кирилл Кропылев – 142,31

2. Даниил Самсонов – 135,13

3. Георгий Терехов – 134,29

4. Иван Конихин – 124,06

5. Илья Мавлянов – 123,47

6. Дмитрий Шелковников – 123,08

Короткая программа

1. Иван Конихин – 77,16

2. Илья Мавлянов – 69,21

3. Кирилл Кропылев – 66,32

4. Георгий Терехов – 65,45

5. Дмитрий Шелковников – 60,24

6. Егор Коваленко – 60,00...

9. Даниил Самсонов – 53,87

Женщины

Итоговое положение

1. Дарья Садкова – 195,75

2. Любовь Рубцова – 185,15

3. Арина Кудлай – 184,78

4. Арина Мариничева – 175,87

5. Мария Мазур – 165,86

6. Ульяна Третьякова – 161,39

Произвольная программа

1. Дарья Садкова – 132,91

2. Арина Мариничева – 124,18

3. Любовь Рубцова – 122,27

4. Арина Кудлай – 118,71

5. Мария Мазур – 116,83

6. Ульяна Третьякова – 107,90

Короткая программа

1. Арина Кудлай – 66,07

2. Любовь Рубцова – 62,88

3. Дарья Садкова – 62,84

4. Анастасия Лесницкая – 53,75

5. Ульяна Третьякова – 53,49

6. Диана Евлахина – 52,93...

9. Мария Мазур – 49,03

Полные результаты здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
результаты
турнир на призы Чайковской
мужское катание
logoДаниил Самсонов
Егор Коваленко
Мария Волченко
logoДарья Садкова
Мария Мазур
Иван Макиев
Станислав Гунтасов
Дмитрий Шелковников
Любовь Рубцова
Илья Мавлянов
Арина Мариничева
Кирилл Кропылев
Арина Кудлай
Ульяна Третьякова
Петр Дубовицкий
Иван Конихин
Илья Молянов
Даничка, ну как, сейчас в гармонии все, никто не заставляет в шоу чемпионов катать? Претензий к штабу нет?
Ответ Тотли Тауэрс
Даничка, ну как, сейчас в гармонии все, никто не заставляет в шоу чемпионов катать? Претензий к штабу нет?
Кто же его теперь в шоу возьмет 😆 еще и мимо сборной пролетает
Ответ Olya Ru
Кто же его теперь в шоу возьмет 😆 еще и мимо сборной пролетает
У Навки найдётся роль где-то в массовке.
Я смотрю, Самсонов всё прогрессирует и прогрессирует у Соколовской.
Ответ Светлана Менова
Я смотрю, Самсонов всё прогрессирует и прогрессирует у Соколовской.
Комментарий скрыт
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
Он давно вылечился от Шляттера. Здесь уже явно не болячки виноваты
Вот это в развале Самсонов, завалил всё что можно и нельзя, упасть со всех прыжковых, да...
Ответ Элен Карташова
Вот это в развале Самсонов, завалил всё что можно и нельзя, упасть со всех прыжковых, да...
Да даже то что умел завалил…вращения, дорожки…тяжелый переходный период у него.
Ответ Элен Карташова
Вот это в развале Самсонов, завалил всё что можно и нельзя, упасть со всех прыжковых, да...
5 дедов у него! Трееееш
Очень печально смотреть на Самсонова. Вроде возмужал, а прыжки все посыпались, да и не нужен он Соколовской. Да видимо и сам ромашка.
Такой каскад как у Рубцовой плюсовать нельзя, судьи подтверждают свою профнепригодность
Все три прыжка Самсонов завал в КП и остался ещё без каскада. Был нестабильным, но чтобы так выступать в КП ?...
Ответ Док Аксель
Все три прыжка Самсонов завал в КП и остался ещё без каскада. Был нестабильным, но чтобы так выступать в КП ?...
Получается, очень даже стабильный был. В прошлом сезоне развалил кп только на фгп, на всех остальных стартах набирал 90+. Всë познается в сравнении
Ответ Док Аксель
Все три прыжка Самсонов завал в КП и остался ещё без каскада. Был нестабильным, но чтобы так выступать в КП ?...
Обретает стабильность понемногу, раньше, бывало, то чисто откатает, то упадет, то бабочка, а теперь 3 прыжка - 3 падения. Стабильность.
Все-таки Даша косячница
У кого-то потолок способностей невысокий и он выжимает максимум, а тут многое дано, но показать не может
Ответ Арктический Лед
Все-таки Даша косячница У кого-то потолок способностей невысокий и он выжимает максимум, а тут многое дано, но показать не может
Слишком увлеклась изучен;ем сальто
53 балла у Самсонова за кп. Да уж.. Казалось бы, на этом турнире можно прокатать чисто, но нет...
И в ПП два дедакшна у Самсонова. Общая сумма 189. Браво, Даня. Пацан пришёл к успеху.
У Самсонова 5 дедакшенов? О, боги
