Турнир на призы Чайковской. Садкова и Кропылев одержали победы, Рубцова и Конихин – 2-е, Кудлай и Терехов – 3-и, Самсонов – 5-й
Фигуристы Кирилл Кропылев и Дарья Садкова одержали победы турнире на призы Елены Чайковской в Москве.
Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»
Москва
Мужчины
Итоговое положение
1. Кирилл Кропылев – 208,63
2. Иван Конихин – 201,22
3. Георгий Терехов – 199,74
4. Илья Мавлянов – 192,68
5. Даниил Самсонов – 189,00
6. Дмитрий Шелковников – 183,32
Произвольная программа
1. Кирилл Кропылев – 142,31
2. Даниил Самсонов – 135,13
3. Георгий Терехов – 134,29
4. Иван Конихин – 124,06
5. Илья Мавлянов – 123,47
6. Дмитрий Шелковников – 123,08
Короткая программа
1. Иван Конихин – 77,16
2. Илья Мавлянов – 69,21
3. Кирилл Кропылев – 66,32
4. Георгий Терехов – 65,45
5. Дмитрий Шелковников – 60,24
6. Егор Коваленко – 60,00...
9. Даниил Самсонов – 53,87
Женщины
Итоговое положение
1. Дарья Садкова – 195,75
2. Любовь Рубцова – 185,15
3. Арина Кудлай – 184,78
4. Арина Мариничева – 175,87
5. Мария Мазур – 165,86
6. Ульяна Третьякова – 161,39
Произвольная программа
1. Дарья Садкова – 132,91
2. Арина Мариничева – 124,18
3. Любовь Рубцова – 122,27
4. Арина Кудлай – 118,71
5. Мария Мазур – 116,83
6. Ульяна Третьякова – 107,90
Короткая программа
1. Арина Кудлай – 66,07
2. Любовь Рубцова – 62,88
3. Дарья Садкова – 62,84
4. Анастасия Лесницкая – 53,75
5. Ульяна Третьякова – 53,49
6. Диана Евлахина – 52,93...
9. Мария Мазур – 49,03
Полные результаты здесь.
У кого-то потолок способностей невысокий и он выжимает максимум, а тут многое дано, но показать не может