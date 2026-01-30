Турнир на призы Чайковской. Садкова и Кропылев одержали победы, Рубцова и Конихин – 2-е, Кудлай и Терехов – 3-и, Самсонов – 5-й

Фигуристы Кропылев и Садкова одержали победы на турнире на призы Чайковской.

Фигуристы Кирилл Кропылев и Дарья Садкова одержали победы турнире на призы Елены Чайковской в Москве. Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской» Москва Мужчины Итоговое положение 1. Кирилл Кропылев – 208,63 2. Иван Конихин – 201,22 3. Георгий Терехов – 199,74 4. Илья Мавлянов – 192,68 5. Даниил Самсонов – 189,00 6. Дмитрий Шелковников – 183,32 Произвольная программа 1. Кирилл Кропылев – 142,31 2. Даниил Самсонов – 135,13 3. Георгий Терехов – 134,29 4. Иван Конихин – 124,06 5. Илья Мавлянов – 123,47 6. Дмитрий Шелковников – 123,08 Короткая программа 1. Иван Конихин – 77,16 2. Илья Мавлянов – 69,21 3. Кирилл Кропылев – 66,32 4. Георгий Терехов – 65,45 5. Дмитрий Шелковников – 60,24 6. Егор Коваленко – 60,00... 9. Даниил Самсонов – 53,87 Женщины Итоговое положение 1. Дарья Садкова – 195,75 2. Любовь Рубцова – 185,15 3. Арина Кудлай – 184,78 4. Арина Мариничева – 175,87 5. Мария Мазур – 165,86 6. Ульяна Третьякова – 161,39 Произвольная программа 1. Дарья Садкова – 132,91 2. Арина Мариничева – 124,18 3. Любовь Рубцова – 122,27 4. Арина Кудлай – 118,71 5. Мария Мазур – 116,83 6. Ульяна Третьякова – 107,90 Короткая программа 1. Арина Кудлай – 66,07 2. Любовь Рубцова – 62,88 3. Дарья Садкова – 62,84 4. Анастасия Лесницкая – 53,75 5. Ульяна Третьякова – 53,49 6. Диана Евлахина – 52,93... 9. Мария Мазур – 49,03 Полные результаты здесь.