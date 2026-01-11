  • Спортс
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»

Фигуристка Костылева попросила болельщиков не дарить ей цветы.

Российская фигуристка Елена Костылева попросила болельщиков не дарить ей цветы.

«Еще хочу вас попросить не дарить мне цветы, я считаю, что они дорого стоят, и не всегда могу их забрать. Если вы хотите меня порадовать или что-то подарить, дарите мне косметику или что-то другое. Мне очень приятно, когда мне дарят цветы, но просто жалко, что я не могу их увезти, зная цену им», – написала Костылева.

«Ребята, почитала сейчас комментарии насчет косметики. Я с вами полностью согласна, что в косметику могут подмешать все что угодно. Поэтому, наверное, да, вы правы, лучше дарить подарочные сертификаты. Например, в «Золотое Яблоко», в «Лэтуаль». Я всему рада, даже мелочам. То есть не обязательно косметику, я люблю всякие украшения. Все, что связано с этим. Поэтому хорошо, что вы меня предупредили. Теперь буду знать», – добавила фигуристка в голосовом сообщении.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Костылевой
