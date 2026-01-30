Роман Хамзин: «У Жени Семененко очень классная программа «Гладиатор». Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать»
Российский фигурист Роман Хамзин рассказал об атмосфере в группе Алексея Мишина.
– В группе Алексея Николаевича сейчас несколько сильных ребят. Есть ли у вас конкуренция на тренировках друг с другом?
– У нас очень теплая атмосфера, с Женей Семененко, Германом Ленковым очень хорошо дружим. Каждая тренировка проходит в классной обстановке. Женя дает советы, когда есть какие-то трудности с прыжками, вращениями, всегда помогает.
– Как-то Женя даже помогал Алексею Николаевичу выводить тебя на соревнования.
– Да, это было на Гран-при России в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось, он очень хороший тренер.
– Хотелось бы тебе когда-нибудь посоревноваться с ним, когда выйдешь во взрослые?
– Если честно, я об этом никогда не думал, но, если такая возможность предоставится, это будет очень интересный опыт для меня.
– В этом году так получилось, что у вас одинаковая музыка на произвольную программу. Можешь рассказать о моменте, как вы узнали об этом?
– Мне поставили эту программу, а потом мы поехали на сборы в Кисловодск. И вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под нее катает Женя.
Мне кажется, у него очень классная программа, и мне, наоборот, это дает какую-то дополнительную мотивацию. Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать, – сказал Хамзин.
