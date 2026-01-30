  • Спортс
  • Роман Хамзин: «У Жени Семененко очень классная программа «Гладиатор». Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать»
Роман Хамзин: «У Жени Семененко очень классная программа «Гладиатор». Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать»

Российский фигурист Роман Хамзин рассказал об атмосфере в группе Алексея Мишина. 

– В группе Алексея Николаевича сейчас несколько сильных ребят. Есть ли у вас конкуренция на тренировках друг с другом?

– У нас очень теплая атмосфера, с Женей Семененко, Германом Ленковым очень хорошо дружим. Каждая тренировка проходит в классной обстановке. Женя дает советы, когда есть какие-то трудности с прыжками, вращениями, всегда помогает.

– Как-то Женя даже помогал Алексею Николаевичу выводить тебя на соревнования.

– Да, это было на Гран-при России в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось, он очень хороший тренер.

– Хотелось бы тебе когда-нибудь посоревноваться с ним, когда выйдешь во взрослые?

– Если честно, я об этом никогда не думал, но, если такая возможность предоставится, это будет очень интересный опыт для меня.

– В этом году так получилось, что у вас одинаковая музыка на произвольную программу. Можешь рассказать о моменте, как вы узнали об этом?

– Мне поставили эту программу, а потом мы поехали на сборы в Кисловодск. И вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под нее катает Женя.

Мне кажется, у него очень классная программа, и мне, наоборот, это дает какую-то дополнительную мотивацию. Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать, – сказал Хамзин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
А короткая под Курта Кобейна ещё круче, подошла Евгению на все 100!
Ответ Татьяна Моисеева
А короткая под Курта Кобейна ещё круче, подошла Евгению на все 100!
Это точно
Ответ Татьяна Моисеева
А короткая под Курта Кобейна ещё круче, подошла Евгению на все 100!
Короткая хороша тоже, обе программы хорошие у Жени в этом сезоне.
В костюме Жени к "Гладиатору", имхо, многовато крови, а вот Nirvana в короткой абсолютно крута - лучшая программа сезона у наших одиночников, и он её преподносит с крышесносной энергией, в дорожке жжёт, как мало кто.
Ответ Mariaku
В костюме Жени к "Гладиатору", имхо, многовато крови, а вот Nirvana в короткой абсолютно крута - лучшая программа сезона у наших одиночников, и он её преподносит с крышесносной энергией, в дорожке жжёт, как мало кто.
Ну Мишин сказал : "Больше золота и крови"))) так и сделали. Сначала немного резало глаза, теперь привыкла))
А интервью хорошее)
Ответ Mariaku
В костюме Жени к "Гладиатору", имхо, многовато крови, а вот Nirvana в короткой абсолютно крута - лучшая программа сезона у наших одиночников, и он её преподносит с крышесносной энергией, в дорожке жжёт, как мало кто.
Костюм слишком бутафорский . Можно было бы сделать парочку акцентов и достаточно . Выглядело бы более стильно .
Программа очень классная, она победная от начала и до конца, и она превосходно села на Женю.
Ответ Шубина
Программа очень классная, она победная от начала и до конца, и она превосходно села на Женю.
Да, тоже так же ощущаю, что Гладиатор - программа, которая близка Евгению по духу.
Программа хорошая,но костюм слишком яркий и театральный
У Мишина классные ребята!
Можете хоть 111 минусов поставить Жене Гладиатор не идёт совсем,как и костюм плохой к ней.КП отлично подошла.
И ребенку зачем ее ставить?
Неужели нет фантазии у хореографов на что-то лёгкое для пацана?
Рекомендуем