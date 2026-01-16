  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
13

Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»

Хоккеисты Ковальчук и Дацюк отказались от участия в «Ледниковом периоде».

Продюсер шоу «Ледниковый период», хореограф Илья Авербух рассказал, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в проекте.

Съемки нового сезона телешоу на Первом канале начались 14 января. В проекте принимают участие хоккеисты Никита Ушнев, Георгий Славороссов и Марк Рудаковский.

«Безусловно, мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Это не так, что они стоят в очереди и ждут. У каждого своя история. Этот проект тяжелый, потому что требует тренировок. 

Илья Ковальчук с удовольствием участвует в различных проектах, но от этого отказался, потому что это тренировки и нагрузки. То же самое с Пашей Дацюком: он сказал, что обожает проект, но пока не готов участвовать.

Сейчас мы выбрали тех, кто рвался участвовать, был готов экспериментировать, танцевать и так далее. Мне хотелось, чтобы в этом проекте были молодость, азарт, задор и при этом уверенность, особенно у девочек‑одиночниц, потому что они наше национальное достояние. Их должны держать крепкие мужчины, уверенно стоящие на ногах», – сказал Авербух. 

Также он высказался об участии в проекте чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. 

«Сережа – большой умница. Он легкоатлет, но у него такие горящие глаза и такие сильные ноги! Мы все время подмечаем, что он не вправе ошибиться: он говорит, что не может сбить ни одного барьера. А каждый выход на лед – это как барьер.

Я думаю, многие полюбят эту пару. Он выступает с Елизаветой Худайбердиевой, и я уверен, что все будет замечательно», – отметил продюсер.

Щербакова будет кататься с Раскатовым, Косторная – с Ушневым, Трусова – со Жвакиным. Все пары нового «Ледникового периода»

«Ледниковый период» изнутри: Загитова с оговоркой про лицо, ясли за кулисами, новая задумка

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoПервый канал
logoСергей Шубенков
logoПавел Дацюк
logoЛедниковый период
телевидение
logoИлья Авербух
logoИлья Ковальчук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
16 января, 17:43
Илья Авербух: «Во многом благодаря «Ледниковому периоду» многие деятели нашего фигурного катания вернулись из США»
15 января, 15:49
Шубенков залетел на «Ледниковый период»: исполнил мечту мамы, верит в честное судейство
14 января, 19:00
Главные новости
Мемориал Грушмана. КМС. Костылева, Плескачева, Петрова, Стоцкая, Дарья Лебедева покажут короткие программы
20 минут назад
Мемориал Грушмана. Гуменник, Соловьев, Строганов, Ефимчук выступят с короткими программами
20 минут назад
Трусова сможет выступить на двух этапах Гран-при ISU в случае допуска
сегодня, 19:27
Яна Рудковская: «Если Трусова решила вернуться в спорт, то возобновить карьеру под руководством штаба Тутберидзе — единственно правильное решение»
сегодня, 17:41
Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: оценивание по системе ISU, турнир на вылет, заданный набор прыжков
сегодня, 16:15
Наталья Бестемьянова: «Интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять»
сегодня, 15:22
Первенство Москвы. Докукина лидирует после короткой программы у девушек, Корчажникова – 2-я, Аскарова – 3-я, Артем Федотов – 1-й у юношей
сегодня, 14:22
Роднина о Трусовой и Валиевой: «Девушки пытаются вернуться в спорт, потому что больше ничего делать не умеют»
сегодня, 14:07
Илья Авербух: «У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Чем больше конкуренции, тем лучше»
сегодня, 14:06
Катарина Гербольдт: «С Валиевой несправедливо распорядилась судьба. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45