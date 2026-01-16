Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»

Хоккеисты Ковальчук и Дацюк отказались от участия в «Ледниковом периоде».

Продюсер шоу «Ледниковый период», хореограф Илья Авербух рассказал, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в проекте.

Съемки нового сезона телешоу на Первом канале начались 14 января. В проекте принимают участие хоккеисты Никита Ушнев, Георгий Славороссов и Марк Рудаковский.

«Безусловно, мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Это не так, что они стоят в очереди и ждут. У каждого своя история. Этот проект тяжелый, потому что требует тренировок.

Илья Ковальчук с удовольствием участвует в различных проектах, но от этого отказался, потому что это тренировки и нагрузки. То же самое с Пашей Дацюком: он сказал, что обожает проект, но пока не готов участвовать.

Сейчас мы выбрали тех, кто рвался участвовать, был готов экспериментировать, танцевать и так далее. Мне хотелось, чтобы в этом проекте были молодость, азарт, задор и при этом уверенность, особенно у девочек‑одиночниц, потому что они наше национальное достояние. Их должны держать крепкие мужчины, уверенно стоящие на ногах», – сказал Авербух.

Также он высказался об участии в проекте чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.

«Сережа – большой умница. Он легкоатлет, но у него такие горящие глаза и такие сильные ноги! Мы все время подмечаем, что он не вправе ошибиться: он говорит, что не может сбить ни одного барьера. А каждый выход на лед – это как барьер.

Я думаю, многие полюбят эту пару. Он выступает с Елизаветой Худайбердиевой, и я уверен, что все будет замечательно», – отметил продюсер.

