⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и

Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на чемпионате России по прыжкам.

1 февраля в Москве прошли полуфинал и финал чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионат России по прыжкам Москва Пары Финал 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06 Полуфинал: 3S+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип Финал: 3S+2A+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение) 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84 Полуфинал: 3S+2А, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип Финал: 3S+2A+2A, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение), подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип 3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 45,43 Полуфинал: 3S+2A, подкрутка третьего уровня, выброс тройной риттбергер Финал: 3S+2A с ошибкой партнера, подкрутка тройного уровня, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер (падение) Не прошли в финал 4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 19,89 (подкрутка третьего уровня, 3S+2A, выброс тройной риттбергер) 5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 16,58 (подкрутка четвертого уровня, 3T+A c ошибкой партнерши, выброс тройной флип) 6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 15,35 (3S с падением партнера, подкрутка третьего уровня, выброс тройной флип) Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов