⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
1 февраля в Москве прошли полуфинал и финал чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Москва
Пары
Финал
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06
Полуфинал: 3S+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип
Финал: 3S+2A+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение)
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84
Полуфинал: 3S+2А, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип
Финал: 3S+2A+2A, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение), подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 45,43
Полуфинал: 3S+2A, подкрутка третьего уровня, выброс тройной риттбергер
Финал: 3S+2A с ошибкой партнера, подкрутка тройного уровня, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер (падение)
Не прошли в финал
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 19,89 (подкрутка третьего уровня, 3S+2A, выброс тройной риттбергер)
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 16,58 (подкрутка четвертого уровня, 3T+A c ошибкой партнерши, выброс тройной флип)
6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 15,35 (3S с падением партнера, подкрутка третьего уровня, выброс тройной флип)
Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
О какой честности тут может идти речь после такого
Они были не блестящи в обоих турах, особенно в первом, где все поставили на плюс с плохим выездом с выброса, не идеальной подкруткой и каскадом. А БК рассматривали полчаса, просто подо всеми углами, хотя всем понятно, что и четверной у них не на бумаге и докручен полностью, и визуально не к чему было прикопаться. На повторах никто ничего не увидел.