⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и

Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на чемпионате России по прыжкам.

1 февраля в Москве прошли полуфинал и финал чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Пары

Финал

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06

Полуфинал: 3S+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип

Финал: 3S+2A+2A, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение)

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84

Полуфинал: 3S+2А, подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип

Финал: 3S+2A+2A, выброс четверной сальхов (падение), выброс четверной сальхов (падение), подкрутка четвертого уровня, выброс тройной флип

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 45,43

Полуфинал: 3S+2A, подкрутка третьего уровня, выброс тройной риттбергер

Финал: 3S+2A с ошибкой партнера, подкрутка тройного уровня, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер (падение)

Не прошли в финал

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 19,89 (подкрутка третьего уровня, 3S+2A, выброс тройной риттбергер)

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 16,58 (подкрутка четвертого уровня, 3T+A c ошибкой партнерши, выброс тройной флип)

6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 15,35 (3S с падением партнера, подкрутка третьего уровня, выброс тройной флип)

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
У Мишиной судьи не заметили касание рукой льда, а Бойковой всё что можно оштрафовали . Вот такое непредвзятое судейство . Для меня чемпионы Бойкова и Козловский 🤩
У Мишиной судьи не заметили касание рукой льда, а Бойковой всё что можно оштрафовали . Вот такое непредвзятое судейство . Для меня чемпионы Бойкова и Козловский 🤩
Да, тут судейские игры очевидны, все-таки касание рукой это никак не плюс 1,это минус один.
Они искали недокруты пол года на визуально чистых прыжках, а за очевидное касание льда рукой поставили плюсовые надбавки.
О какой честности тут может идти речь после такого
Они искали недокруты пол года на визуально чистых прыжках, а за очевидное касание льда рукой поставили плюсовые надбавки. О какой честности тут может идти речь после такого
Позорище, второй год(((((.недокрутик превращается в галку, а касание рукой в прекрасный прыжок на плюсы
Позорище, второй год(((((.недокрутик превращается в галку, а касание рукой в прекрасный прыжок на плюсы
Второй раз была q, в первый галка, поставили наоборот. Ну и выброс у Насти с касанием, это -1 , как минимум, а поставили +1.
Противно. Под лупой рассматривали только выступление БК в финале? Остальным оценки через минуту выдавали
Противно. Под лупой рассматривали только выступление БК в финале? Остальным оценки через минуту выдавали
А касание у Насти не было видно под лупой ?
Нормально, касание рукой на выбросе у Мишиной на плюс значит, а недокрут выискивали 5 минут у Саши. Вытянули МГ, позорище.
Нормально, касание рукой на выбросе у Мишиной на плюс значит, а недокрут выискивали 5 минут у Саши. Вытянули МГ, позорище.
Второй год подряд МГ непонятно как проходят в финал и непонятно как в финале побеждают.
Недокруты нашли , а касание Мишиной нет
Недокруты нашли , а касание Мишиной нет
Я люблю Настю, но результат не справедливый. Не понимаю, зачем мишкам эти медвежьи услуги потешить самолюбие.

Они были не блестящи в обоих турах, особенно в первом, где все поставили на плюс с плохим выездом с выброса, не идеальной подкруткой и каскадом. А БК рассматривали полчаса, просто подо всеми углами, хотя всем понятно, что и четверной у них не на бумаге и докручен полностью, и визуально не к чему было прикопаться. На повторах никто ничего не увидел.
Ответ Yasenka
Я люблю Настю, но результат не справедливый. Не понимаю, зачем мишкам эти медвежьи услуги потешить самолюбие. Они были не блестящи в обоих турах, особенно в первом, где все поставили на плюс с плохим выездом с выброса, не идеальной подкруткой и каскадом. А БК рассматривали полчаса, просто подо всеми углами, хотя всем понятно, что и четверной у них не на бумаге и докручен полностью, и визуально не к чему было прикопаться. На повторах никто ничего не увидел.
Полностью поддерживаю! 👍🏻
Ответ Yasenka
Я люблю Настю, но результат не справедливый. Не понимаю, зачем мишкам эти медвежьи услуги потешить самолюбие. Они были не блестящи в обоих турах, особенно в первом, где все поставили на плюс с плохим выездом с выброса, не идеальной подкруткой и каскадом. А БК рассматривали полчаса, просто подо всеми углами, хотя всем понятно, что и четверной у них не на бумаге и докручен полностью, и визуально не к чему было прикопаться. На повторах никто ничего не увидел.
А результат ЧР был справедливый с тремя ошибками на две программы у БК?
Вот это блат у МГ, ни одной ошибки не заметили
Вот это блат у МГ, ни одной ошибки не заметили
Касание Мишиной было сразу заметно. Ну судьи предпочли этого не увидеть за "ногой Галлямова". Понятно, это нога - кого надо нога, все остальные оправдашки тут не работают. Интересно, судейки понимают, что вот такое махровое моргание явных ошибок "фаворитов" сводит на нет все усилия организаторов и смысл турнира? Ну дайте вы сразу тогда деньги и призы кому надо.
Касание Мишиной было сразу заметно. Ну судьи предпочли этого не увидеть за "ногой Галлямова". Понятно, это нога - кого надо нога, все остальные оправдашки тут не работают. Интересно, судейки понимают, что вот такое махровое моргание явных ошибок "фаворитов" сводит на нет все усилия организаторов и смысл турнира? Ну дайте вы сразу тогда деньги и призы кому надо.
