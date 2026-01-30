Камила Валиева: «Я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. Любовь к фигурному катанию усилилась за эти четыре года»
Камила Валиева поделилась эмоциями от возвращения на соревновательный лед.
31 января фигуристка выступит на чемпионате России по прыжкам – это будет ее первый турнир после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Ранее стало известно, что Валиева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Светланы Соколовской.
«Я безумно счастлива, что возвращаюсь, что смогу выйти на соревновательный лед, увидеть всех ребят и, самое главное, почувствовать соревновательную публику.
Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года.
Хочется выходить, потому что я люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой – это самая главная мотивация», – сказала Валиева в выпуске новостей на Первом канале.
А вот когда придет время соревноваться - нужны будут системные тренировки, дисциплина, грамотные советы от тренера, ежедневный хореограф на льду.
У Соколовской все на отвали, она может наверно создать расслабленную атмосферу, хиханьки-хаханьки, но системы там нет
Самсонов совсем сдал, так как не привыкший
Камиле если найдут спецов - по прыжкам, хореографа, дополнительные занятия, может что то и получится, а если полностью доверят Соколовской, то не верится в успех
А насколько сможет ей помочь Соколовская - поживем, увидим