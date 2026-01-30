  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Камила Валиева: «Я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. Любовь к фигурному катанию усилилась за эти четыре года»
217

Камила Валиева поделилась эмоциями от возвращения на соревновательный лед. 

31 января фигуристка выступит на чемпионате России по прыжкам – это будет ее первый турнир после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что Валиева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Светланы Соколовской. 

«Я безумно счастлива, что возвращаюсь, что смогу выйти на соревновательный лед, увидеть всех ребят и, самое главное, почувствовать соревновательную публику.

Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года. 

Хочется выходить, потому что я люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой – это самая главная мотивация», – сказала Валиева в выпуске новостей на Первом канале.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
217 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все понимаю. Но Соколовская… Там вот Самсонов тоже кайфует от ФК с новым штабом. Он кайфует, а мы плачем
Ответ Ostinato
Все понимаю. Но Соколовская… Там вот Самсонов тоже кайфует от ФК с новым штабом. Он кайфует, а мы плачем
Комментарий скрыт
Ответ Ostinato
Все понимаю. Но Соколовская… Там вот Самсонов тоже кайфует от ФК с новым штабом. Он кайфует, а мы плачем
Соколовская тренер прежде всего мужской - есть некоторые спортсмены, который могут с ней войти в резонанс и показывать результат. по-настоящему ее продукты - Кондратюк и Федоров. как бы мы ни относились к особенностям Кондратюка как фигуриста - это история успеха. но это вот фактически единственная такая история. очень специфический тренерский штаб
Дорвалась, соскучилась. Наверное её здесь сейчас начнут осуждать за то что именно так высказалась...Но ведь её можно понять...Навка её оооочень поддержала, со льдом, с возможностью выступать в шоу, да и в других моментах думаю тоже, и это в самое непростое время, когда каждый шаг рассматривался на предмет нарушения. Камила ей конечно же благодарна, было бы странно если наоборот. Да и Соколовская в этих новых реалиях прилагает усилия к полноценному возвращению. Что получится - увидим. Пусть работают, улучшаются и добиваются успехов. Удачи им всем. Жизнь - штука непредсказуемая....
Ответ Тайга86
Дорвалась, соскучилась. Наверное её здесь сейчас начнут осуждать за то что именно так высказалась...Но ведь её можно понять...Навка её оооочень поддержала, со льдом, с возможностью выступать в шоу, да и в других моментах думаю тоже, и это в самое непростое время, когда каждый шаг рассматривался на предмет нарушения. Камила ей конечно же благодарна, было бы странно если наоборот. Да и Соколовская в этих новых реалиях прилагает усилия к полноценному возвращению. Что получится - увидим. Пусть работают, улучшаются и добиваются успехов. Удачи им всем. Жизнь - штука непредсказуемая....
Комментарий скрыт
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Я понимаю о чём вы говорите. Но бывают такие ситуации, когда рядом только "добрый ветеринар", а деваться некуда. Мы же не знаем всех подробностей, почему так, на какой период, и какие у кого планы. Выбор спорный, но учитывая что Камила сама по себе уникальна и талантлива, с ней можно и интересно работать. Непривычно, да...и кажется пока утопией... покажет только время.
Я думаю, Камила нашла поддержку и в лице Навки, которая помогла ей в трудное время и в лице Марка, который с самого начала всей этой ситуации был рядом. Поэтому, верится, что ей комфортно
Ответ kiro_lo
Я думаю, Камила нашла поддержку и в лице Навки, которая помогла ей в трудное время и в лице Марка, который с самого начала всей этой ситуации был рядом. Поэтому, верится, что ей комфортно
С Навкиным админресурсом почему бы не помочь, да и помогала со своей выгодой, получила звезду себе в шоу
Ответ kiro_lo
Я думаю, Камила нашла поддержку и в лице Навки, которая помогла ей в трудное время и в лице Марка, который с самого начала всей этой ситуации был рядом. Поэтому, верится, что ей комфортно
Навка получила главную звезду , это ей надо спасибо говорить. Если бы своим админресурсом помогла бы как то в суде , то можно было бы вас понять. Про Марка тоже как то непонятно. из за него что ли ушла. и как Марк со своей поддержкой сделает программы в безупречными. Разве даже алмазу не нужна огранка , чтобы превратиться в бриллиант? и разве любой ювелир может работать на высшем уровне с камнем ?
Как радостно видеть ее сияющие глаза! Сразу видно, что она в своей атмосфере. Удачи на прыжковом, пускай все получится)
Вот и славно) Камила выглядит очень счастливой - это главное. А по поводу штаба... поживем - увидим. Нужно сезона два для оценки работы или хотя бы один полноценный сезон - от контрольных прокатов до ФГП.
Камиле самой наверно комфортно пока среди мальчиков прыгать под восторженные взгляды
А вот когда придет время соревноваться - нужны будут системные тренировки, дисциплина, грамотные советы от тренера, ежедневный хореограф на льду.
У Соколовской все на отвали, она может наверно создать расслабленную атмосферу, хиханьки-хаханьки, но системы там нет
Самсонов совсем сдал, так как не привыкший
Камиле если найдут спецов - по прыжкам, хореографа, дополнительные занятия, может что то и получится, а если полностью доверят Соколовской, то не верится в успех
Ответ nina1212
Камиле самой наверно комфортно пока среди мальчиков прыгать под восторженные взгляды А вот когда придет время соревноваться - нужны будут системные тренировки, дисциплина, грамотные советы от тренера, ежедневный хореограф на льду. У Соколовской все на отвали, она может наверно создать расслабленную атмосферу, хиханьки-хаханьки, но системы там нет Самсонов совсем сдал, так как не привыкший Камиле если найдут спецов - по прыжкам, хореографа, дополнительные занятия, может что то и получится, а если полностью доверят Соколовской, то не верится в успех
Так рассуждать могла Трусова, но не Камила.
А насколько сможет ей помочь Соколовская - поживем, увидим
Главное, что столько желания, что глаза горят! Если будет ставить программы, Пётр Чернышев, будет очень интересно. Жаль, что не ТШТ, но только Камила знает, что для нее сейчас лучше. Удачи.
Ответ smoky eyes
Главное, что столько желания, что глаза горят! Если будет ставить программы, Пётр Чернышев, будет очень интересно. Жаль, что не ТШТ, но только Камила знает, что для нее сейчас лучше. Удачи.
Там кажется Максима Ставиского подряжали на постановку
Ответ Olga-Spb
Там кажется Максима Ставиского подряжали на постановку
Тоже есть ряд успешных постановок у него 👍
Умница, главное — всегда получать удовольствие от своей деятельности или работы, у таких людей огонь в глазах, и они двигают прогресс вперед!
Безотносительно истории с допингом и ее личности, Камила очень красиво катается. Если действительно хочет продолжать, на каком бы уровне это ни было, смотреть всегда будет приятно.
Камила счастлива - хорошая новость! Удачи, мастерства и свершений!
Рекомендуем