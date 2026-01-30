Камила Валиева: «Я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. Любовь к фигурному катанию усилилась за эти четыре года»

Валиева: я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом.

Камила Валиева поделилась эмоциями от возвращения на соревновательный лед.

31 января фигуристка выступит на чемпионате России по прыжкам – это будет ее первый турнир после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что Валиева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Светланы Соколовской.

«Я безумно счастлива, что возвращаюсь, что смогу выйти на соревновательный лед, увидеть всех ребят и, самое главное, почувствовать соревновательную публику.

Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года.

Хочется выходить, потому что я люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой – это самая главная мотивация», – сказала Валиева в выпуске новостей на Первом канале.