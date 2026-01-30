Видео
Александра Трусова восстановила четверной лутц

Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила четверной лутц.

Фигуристка показал элемент на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам – со степ-аутом на приземлении. 

В августе прошлого года Трусова родила сына. В январе она объявила, что возвращается в спорт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
Трусова говорила, что пока кормит ребенка, четверные прыгать не будет. Увидела вчера Валиеву с четверным и говорит сыну: Всё, Миша, столовая закрыта, теперь как- нибудь давай сам, а я пошла четверные прыгать. )))
Ответ Anfisa Proshkina
Трусова говорила, что пока кормит ребенка, четверные прыгать не будет. Увидела вчера Валиеву с четверным и говорит сыну: Всё, Миша, столовая закрыта, теперь как- нибудь давай сам, а я пошла четверные прыгать. )))
)))))
Ответ Anfisa Proshkina
Трусова говорила, что пока кормит ребенка, четверные прыгать не будет. Увидела вчера Валиеву с четверным и говорит сыну: Всё, Миша, столовая закрыта, теперь как- нибудь давай сам, а я пошла четверные прыгать. )))
Мне кажется, что как-то так и было))
Трусова глянула Валиеву:
-Подержите мое пиво
Ответ Срезик
Трусова глянула Валиеву: -Подержите мое пиво
Комментарий скрыт
Ответ Срезик
Трусова глянула Валиеву: -Подержите мое пиво
Она ж кормящая😁
Кажется прыжковый турнир будет зрелищным,не хило так Камила и Саша подогрели интерес. Саша конечно спортсменка до мозга костей,но выводы еще делать рано
Ответ Призрачный триксель
Кажется прыжковый турнир будет зрелищным,не хило так Камила и Саша подогрели интерес. Саша конечно спортсменка до мозга костей,но выводы еще делать рано
Она даже в текущей форме уделала бы большинство участниц последнего Евро, думаю...
Ответ Цветок ликориса
Она даже в текущей форме уделала бы большинство участниц последнего Евро, думаю...
большинство? а по-моему всех. Возможно, даже и мужчин
Это первая в истории ФК кормящая мать с квадом) Мики Андо же не прыгала квад после родов?
Девчонки, ну вы даете. Давайте, возвращайте нам великую эру великих спортсменок, Адель одна 4 года тянула.
Ответ Тотли Тауэрс
Девчонки, ну вы даете. Давайте, возвращайте нам великую эру великих спортсменок, Адель одна 4 года тянула.
2)))
Ответ Тотли Тауэрс
Девчонки, ну вы даете. Давайте, возвращайте нам великую эру великих спортсменок, Адель одна 4 года тянула.
Комментарий скрыт
Кто там переживал, что Саша плохо тренируется?
Ответ Арктический Лед
Кто там переживал, что Саша плохо тренируется?
Иван Жвакин, в ЛП
Ответ Fmdanna
Иван Жвакин, в ЛП
Всё честно там. Саша сказала буду в ЛП но строго по индивидуальному графику. 2 раза в неделю.
Они сами согласились.
Трусова с Валиевой решили шутки не шутить, с козырей зашли.
Не надо только никого сравнивать и стравливать. Саша и Камила наши превосходный спортсменки. Как рада. Это наша школа и наши девочки😍
Ответ Lala M
Не надо только никого сравнивать и стравливать. Саша и Камила наши превосходный спортсменки. Как рада. Это наша школа и наши девочки😍
Комментарий скрыт
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
В этом с вами сама Тутберидзе не согласится. Она не раз это говорила.
Та кто сможет хорошо делать квады в зрелом возрасте . Бомба . Чудо .
Ответ GullitRuud
Та кто сможет хорошо делать квады в зрелом возрасте . Бомба . Чудо .
Ками тоже сможет) да и все бы могли кататься долго, если бы это было им нужно. Переждать пубертат и вернуть все наработанное. Просто до этого не подвернулось желающих) надеюсь, теперь все увидят, что дело не в возрасте.
Ответ Yasenka
Ками тоже сможет) да и все бы могли кататься долго, если бы это было им нужно. Переждать пубертат и вернуть все наработанное. Просто до этого не подвернулось желающих) надеюсь, теперь все увидят, что дело не в возрасте.
У неё очень хорошее супер-спортивное телосложение и вспышка энергии . У остальных посмотрим .
Вот это дело👏👏👏❤️‍🔥
Всё-таки прыжки в Фигурке это главный элемент, главный интерес зрителя.
Только вот их сокращают, и хотят сильно уменьшить их влияние на оценку.
А как смотреть Фигурку без прыжков? Для меня ответ очевиден – никак.
Ответ Роман Волков
Вот это дело👏👏👏❤️‍🔥 Всё-таки прыжки в Фигурке это главный элемент, главный интерес зрителя. Только вот их сокращают, и хотят сильно уменьшить их влияние на оценку. А как смотреть Фигурку без прыжков? Для меня ответ очевиден – никак.
Надо отрастить яйца и создать свою лигу ФК, а не ....
Ответ Пьяная Бестия
Надо отрастить яйца и создать свою лигу ФК, а не ....
Чисто российскую Лигу?
Если Лигу с прицелом участия в ней иностранных спортсменов, то ничего не получится. Никто из фигуристов, участвующих в соревнованиях под эгидой ИСУ, не приедет, потому что ИСУ сразу же введет против них санкции, и они не смогут участвовать в главных стартах, таких как ОИ и ЧМ.
