Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила четверной лутц.

Фигуристка показал элемент на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам – со степ-аутом на приземлении.

В августе прошлого года Трусова родила сына. В январе она объявила, что возвращается в спорт.