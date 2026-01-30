Александра Трусова восстановила четверной лутц
Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила четверной лутц.
Фигуристка показал элемент на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам – со степ-аутом на приземлении.
В августе прошлого года Трусова родила сына. В январе она объявила, что возвращается в спорт.
Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12900 голосов
Да, постараюсь по максимуму
Выборочно, топ-события
Только соревнования с участием наших
Не собираюсь!
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
-Подержите мое пиво
Они сами согласились.
Всё-таки прыжки в Фигурке это главный элемент, главный интерес зрителя.
Только вот их сокращают, и хотят сильно уменьшить их влияние на оценку.
А как смотреть Фигурку без прыжков? Для меня ответ очевиден – никак.
Если Лигу с прицелом участия в ней иностранных спортсменов, то ничего не получится. Никто из фигуристов, участвующих в соревнованиях под эгидой ИСУ, не приедет, потому что ИСУ сразу же введет против них санкции, и они не смогут участвовать в главных стартах, таких как ОИ и ЧМ.