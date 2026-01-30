Трусова о четверном лутце: «Это ощущение больше нигде и никогда не повторить»
Александра Трусова поделилась эмоциями после исполнения четверного прыжка.
Сегодня Трусова сделала четверной лутц на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам. В августе фигуристка родила сына, а в январе сообщила, что возвращается в спорт.
«У нас остался один день до прыжкового турнира, прошла тренировка. Я на ней со второй попытки выехала четверной лутц. Я, честно говоря, в шоке, вообще все в шоке были, мне кажется.
Я зашла чисто попробовать – прыжковый турнир, мне захотелось, тройные были хорошие. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать, потому что это непередаваемые ощущения.
Это то, почему невозможно закончить. Лично мне. Потому что это ощущение больше нигде и никогда не повторить, которое при выезде с четверного прыжка. С четверного, тройной – это не то же самое. Когда выезжаешь четверной, это совершенно другое», – сказала Трусова.
Но по-настоящему всё начнётся со следующего сезона. А в этом её не ждал, но она и на прыжковый заявилась. И подошла с ответственностью, а не абы как. Да, ОЧ и ЧМ не выиграла, но в истории места Саша занимает больше, чем многие из тех, кто выигрывал. Уже сейчас.