46

Трусова о четверном лутце: «Это ощущение больше нигде и никогда не повторить»

Трусова: выезд с четверного прыжка – это ощущение никогда не повторить.

Александра Трусова поделилась эмоциями после исполнения четверного прыжка.

Сегодня Трусова сделала четверной лутц на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам. В августе фигуристка родила сына, а в январе сообщила, что возвращается в спорт. 

«У нас остался один день до прыжкового турнира, прошла тренировка. Я на ней со второй попытки выехала четверной лутц. Я, честно говоря, в шоке, вообще все в шоке были, мне кажется. 

Я зашла чисто попробовать – прыжковый турнир, мне захотелось, тройные были хорошие. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать, потому что это непередаваемые ощущения.

Это то, почему невозможно закончить. Лично мне. Потому что это ощущение больше нигде и никогда не повторить, которое при выезде с четверного прыжка. С четверного, тройной – это не то же самое. Когда выезжаешь четверной, это совершенно другое», – сказала Трусова. 

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12900 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше всего умиляет, что вчера Сашу везде ругали, что она не тренируется, и ЛП мимо, и к ЧРПП не готовится, зато по отпускам катается. А сегодня она выезжает квад лутц. Потрясающая, очень неординарная
Ответ Aleksandra Gagarina
Больше всего умиляет, что вчера Сашу везде ругали, что она не тренируется, и ЛП мимо, и к ЧРПП не готовится, зато по отпускам катается. А сегодня она выезжает квад лутц. Потрясающая, очень неординарная
Комментарий скрыт
Ответ Aleksandra Gagarina
Больше всего умиляет, что вчера Сашу везде ругали, что она не тренируется, и ЛП мимо, и к ЧРПП не готовится, зато по отпускам катается. А сегодня она выезжает квад лутц. Потрясающая, очень неординарная
То что она уникальная спортсменка , понятно каждому адекватному любителю спорта, но если возобновит в будущем сезоне , надо слушать тренеров.
Саша, ты спортсменка до мозга костей!
За это мы тебя и любим.
Удачи завтра!
Ответ Дарья Любезнова
Саша, ты спортсменка до мозга костей! За это мы тебя и любим. Удачи завтра!
Она экстремал, ей без риска неинтересно.
Ответ tvo
Она экстремал, ей без риска неинтересно.
Это точно, и ещё ей очень нужен адреналин!
Молодец, Саша. Не сомневался, что сможет, если захочет. После того, как показала каскады 3-3 уже в статусе мамы. Вот в возвращении сомневался, но надеялся. И здесь она тоже решила вернуться.
Но по-настоящему всё начнётся со следующего сезона. А в этом её не ждал, но она и на прыжковый заявилась. И подошла с ответственностью, а не абы как. Да, ОЧ и ЧМ не выиграла, но в истории места Саша занимает больше, чем многие из тех, кто выигрывал. Уже сейчас.
Саша - нереальный фанат своего дела, в самом хорошем смысле этого слова! Настоящий спортсмен и экстремал! Я ждала четверной лутц и верила, что он обязательно случится. Только вперед! Удачи завтра и в дальнейшем, Ракета!
Ответ Бетси Тверская
Саша - нереальный фанат своего дела, в самом хорошем смысле этого слова! Настоящий спортсмен и экстремал! Я ждала четверной лутц и верила, что он обязательно случится. Только вперед! Удачи завтра и в дальнейшем, Ракета!
Саша за время карьеры объездила все самые экстремальные парки развлечений в разных странах, но замены четверным не нашла. На наше счастье!
Ответ Мария Тихонова
Саша за время карьеры объездила все самые экстремальные парки развлечений в разных странах, но замены четверным не нашла. На наше счастье!
Понимаю, что шутка, но парки развлечений - это не экстрим) сидишь в аттракционе, ничего не делаешь и кайфуешь от ощущений. А вот когда есть опасность для жизни и ты ее преодолеваешь своим мастерством - это да.
Завтра посмотрим на двух решивших вернуться и заявиться на ЧР по прыжкам. Кому и что удастся успешно прыгнуть. Всем удачи и успеха !
Лутц у Трусовой всегда был с правильной динамикой, и насколько помню самый стабильный квад. Лутц это прыжок который удивительно долго помнит вестибулярный аппарат.
русская ракета
Выдыхай, Саша! ))) Надо настроиться на завтра.
Здоровая критика порой помогает, Саше всего самого наилучшего и удачи!
Ответ Дядя Коля 026
Здоровая критика порой помогает, Саше всего самого наилучшего и удачи!
Врать не надо. Вы хейтеры.
Какая прелесть)))
Рекомендуем