Ирина Роднина: «В тех условиях, которые нам навязали, желаю нашим спортсменам удачных выступлений на Олимпиаде»

Роднина пожелала российским спортсменам успешных выступлений на Олимпиаде-2026.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала российским олимпийцам успешных выступлений на Играх 2026 года в Милане.

На Олимпиаду отобрались 13 россиян: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. 

«В тех условиях, которые нам навязали, желаю нашим спортсменам удачных выступлений. Пусть все будет так, как они планировали, и чтобы обошлось без травм.

Выделить никого, к сожалению, не могу. Увы, никого из спортсменов не знаю. Но они должны знать, что мы надеемся на них и будем за них болеть», — сказала Роднина.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12900 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Как быстро переобулась)) А до этого что говорила про спортсменов, поехавших в Париж)))
