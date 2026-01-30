Ирина Роднина: «В тех условиях, которые нам навязали, желаю нашим спортсменам удачных выступлений на Олимпиаде»

Роднина пожелала российским спортсменам успешных выступлений на Олимпиаде-2026.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала российским олимпийцам успешных выступлений на Играх 2026 года в Милане.

На Олимпиаду отобрались 13 россиян: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

«В тех условиях, которые нам навязали, желаю нашим спортсменам удачных выступлений. Пусть все будет так, как они планировали, и чтобы обошлось без травм.

Выделить никого, к сожалению, не могу. Увы, никого из спортсменов не знаю. Но они должны знать, что мы надеемся на них и будем за них болеть», — сказала Роднина.