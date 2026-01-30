Турнир на призы Чайковской. КМС. Лукашова и Халиуллин одержали победы, Гаращук и Колесников – 2-е, Ореховская и Мальков – 3-и
Фигуристы Валерия Лукашова и Ильяс Халиуллин выиграли юниорские соревнования на призы Елены Чайковской в Москве.
Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»
Москва
Юноши, КМС
Итоговое положение
1. Ильяс Халиуллин – 234,21
2. Николай Колесников – 234,00
3. Илья Мальков – 214,63
4. Владислав Скворцов – 205,98
5. Марк Соколов – 205,57
Произвольная программа
1. Николай Колесников – 157,14
2. Ильяс Халиуллин – 152,68
3. Илья Мальков – 139,78
4. Владислав Скворцов – 139,21
5. Марк Соколов – 137,47
Короткая программа
1. Ильяс Халиуллин – 81,53
2. Николай Колесников – 76,86
3. Илья Мальков – 74,85
4. Александр Чмиль – 70,24
5. Марк Соколов – 68,10
Девушки, КМС
Итоговое положение
1. Валерия Лукашова – 186,14
2. Ирина Гаращук – 172,77
3. Арина Ореховская – 167,92
4. Мария Капичникова – 163,73
5. Александра Редина – 160,57
Произвольная программа
1. Валерия Лукашова – 121,51
2. Арина Ореховская – 118,37
3. Ирина Гаращук – 112,41
4. Мария Капичникова – 109,70
5. Анисия Ефимова – 109,00
Короткая программа
1. Валерия Лукашова – 64,63
2. Ирина Гаращук – 60,36
3. Александра Редина – 59,88
4. Камила Назипова – 55,38
5. Катерина Новикова – 54,91
6. Мария Капичникова – 54,03...
11. Арина Ореховская – 49,55
Начало произвольной программы – 13:45 по московскому времени (30 января), прямая трансляция – ФФКМ.
Полные результаты – здесь.
Пока одни минусы в новом штабе, лучше уж обратно к Булычевой((