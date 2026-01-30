85

Турнир на призы Чайковской. КМС. Лукашова и Халиуллин одержали победы, Гаращук и Колесников – 2-е, Ореховская и Мальков – 3-и

Лукашова и Халиуллин выиграли турнир на призы Чайковской по фигурному катанию.

Фигуристы Валерия Лукашова и Ильяс Халиуллин выиграли юниорские соревнования на призы Елены Чайковской в Москве.

Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»

Москва

Юноши, КМС

Итоговое положение

1. Ильяс Халиуллин – 234,21

2. Николай Колесников – 234,00

3. Илья Мальков – 214,63

4. Владислав Скворцов – 205,98

5. Марк Соколов – 205,57

Произвольная программа

1. Николай Колесников – 157,14

2. Ильяс Халиуллин – 152,68

3. Илья Мальков – 139,78

4. Владислав Скворцов – 139,21

5. Марк Соколов – 137,47

Короткая программа

1. Ильяс Халиуллин – 81,53

2. Николай Колесников – 76,86

3. Илья Мальков – 74,85

4. Александр Чмиль – 70,24

5. Марк Соколов – 68,10

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Валерия Лукашова – 186,14

2. Ирина Гаращук – 172,77

3. Арина Ореховская – 167,92

4. Мария Капичникова – 163,73

5. Александра Редина – 160,57

Произвольная программа

1. Валерия Лукашова – 121,51

2. Арина Ореховская – 118,37

3. Ирина Гаращук – 112,41

4. Мария Капичникова – 109,70

5. Анисия Ефимова – 109,00

Короткая программа

1. Валерия Лукашова – 64,63

2. Ирина Гаращук – 60,36

3. Александра Редина – 59,88

4. Камила Назипова – 55,38

5. Катерина Новикова – 54,91

6. Мария Капичникова – 54,03...

11. Арина Ореховская – 49,55

Начало произвольной программы – 13:45 по московскому времени (30 января), прямая трансляцияФФКМ.

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
турнир на призы Чайковской
результаты
женское катание
logoсборная России
мужское катание
Никита Малютин
Тагар Самбуев
Александр Чмиль
Кирилл Арбузов
Ярослав Хрулев
Илья Мальков
Ильяс Халиуллин
Владислав Скворцов
logoНиколай Колесников
Марк Соколов
Владислав Левичев
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не могу. Просто не могу смотреть программу Самсонова. Раньше он когда падал, то программу все равно выкатывал, он же так умеет кататься и танцевать! А теперь эти неловкие вставки плечиками мимо музыки?! Эта программа идеально легла бы на Самарина, но Даник?! Что же ты натворил Самсонов!!!!!!!
Ответ Ostinato
Я не могу. Просто не могу смотреть программу Самсонова. Раньше он когда падал, то программу все равно выкатывал, он же так умеет кататься и танцевать! А теперь эти неловкие вставки плечиками мимо музыки?! Эта программа идеально легла бы на Самарина, но Даник?! Что же ты натворил Самсонов!!!!!!!
Да там движения ради заполнить промежутки между прыжками. Иногда даже неловко смотреть на этот набор махов. Правда ужасно...
Ответ Ostinato
Я не могу. Просто не могу смотреть программу Самсонова. Раньше он когда падал, то программу все равно выкатывал, он же так умеет кататься и танцевать! А теперь эти неловкие вставки плечиками мимо музыки?! Эта программа идеально легла бы на Самарина, но Даник?! Что же ты натворил Самсонов!!!!!!!
Это да, натворил. Талант же, такой лутц хороший первым, а потом опять бабон и падение. Ну ладно прыжки, видимо какой то барьер психологический, но дорога 2го уровня теперь постоянно и это у Самсонова-то.
Лукашова замахнулсь на "Вильяма нашего Шекспира" Болеро, пока "не по Хуану сомбреро".
Четверухинский Павел Шин - прелесть, явно с удовольствием выступил, зажёг в таком юном возрасте, артист, мини-Савосин, можно сказать))
Булычевой надо Лерчика там забрать к себе мимолетом))
Лера уверенно справилась с прыжками в КП особенно с каскадом, на хорошем уровне сделала элементы ФК и будет промежуточным лидером.
Ответ Док Аксель
Лера уверенно справилась с прыжками в КП особенно с каскадом, на хорошем уровне сделала элементы ФК и будет промежуточным лидером.
Триксель сделала?
На прыжках очень много проблем, но тут конечно рост организма сказывается. На вращениях могли подрезать. Катание - очень плохое, суетливая беготня. Если в ТШТ одно время был прогресс в скольжении - теперь все ушло куда-то. Презентация - которая всегда была ее коньком - тут почти на всем протяжении проката отсутствовала. Таже Гаращук в компонентах была с запасом сильнее, если по-справедливости. С такими прокатами, Лерчик бы и на Первенство не отобралась.

Пока одни минусы в новом штабе, лучше уж обратно к Булычевой((
Девочка из !Оренбурга! Попытка 4 лутца. Недокрут, конечно, знатный. Но хочется сказать, что она на него готовилась без круга почета, треть катка по прямой и прыгнула.
Молодец Ильяс, и все непрыжковые 4 уровня.
Поддержим участников соревнований, всех удачных прокатов!
Хорошие юниоры подрастают. Пусть все у всех получится! Удачных стартов!!!
