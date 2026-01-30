Турнир на призы Чайковской. КМС. Лукашова и Халиуллин одержали победы, Гаращук и Колесников – 2-е, Ореховская и Мальков – 3-и

Лукашова и Халиуллин выиграли турнир на призы Чайковской по фигурному катанию.

Фигуристы Валерия Лукашова и Ильяс Халиуллин выиграли юниорские соревнования на призы Елены Чайковской в Москве. Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской» Москва Юноши, КМС Итоговое положение 1. Ильяс Халиуллин – 234,21 2. Николай Колесников – 234,00 3. Илья Мальков – 214,63 4. Владислав Скворцов – 205,98 5. Марк Соколов – 205,57 Произвольная программа 1. Николай Колесников – 157,14 2. Ильяс Халиуллин – 152,68 3. Илья Мальков – 139,78 4. Владислав Скворцов – 139,21 5. Марк Соколов – 137,47 Короткая программа 1. Ильяс Халиуллин – 81,53 2. Николай Колесников – 76,86 3. Илья Мальков – 74,85 4. Александр Чмиль – 70,24 5. Марк Соколов – 68,10 Девушки, КМС Итоговое положение 1. Валерия Лукашова – 186,14 2. Ирина Гаращук – 172,77 3. Арина Ореховская – 167,92 4. Мария Капичникова – 163,73 5. Александра Редина – 160,57 Произвольная программа 1. Валерия Лукашова – 121,51 2. Арина Ореховская – 118,37 3. Ирина Гаращук – 112,41 4. Мария Капичникова – 109,70 5. Анисия Ефимова – 109,00 Короткая программа 1. Валерия Лукашова – 64,63 2. Ирина Гаращук – 60,36 3. Александра Редина – 59,88 4. Камила Назипова – 55,38 5. Катерина Новикова – 54,91 6. Мария Капичникова – 54,03... 11. Арина Ореховская – 49,55 Начало произвольной программы – 13:45 по московскому времени (30 января), прямая трансляция – ФФКМ. Полные результаты – здесь .