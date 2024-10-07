Авербух о Путине: «Такого отношения к спорту, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта не было никогда»

Илья Авербух поблагодарил Владимира Путина за поддержку спорта.

Сегодня, 7 октября, президенту России исполняется 72 года.

«Безусловно, в первую очередь в адрес Владимира Владимировича хочется выразить слова благодарности! Такого отношения к спорту, сооружения спортивных объектов, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта, как у Путина, не было никогда!

Это не просто слова – достаточно увидеть то огромное количество спортивных объектов, в том числе моих любимых ледовых дворцов, которые есть во всех регионах России.

Поэтому хочется выразить огромные слова благодарности и поддержки в его день рождения. Безусловно, колоссальная ответственность и давление выпадает на его плечи каждый день. За каждым решением Владимира Владимировича стоит очень долгая история. Хочется пожелать сил и здоровья. Я вместе со своим президентом!» – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух .