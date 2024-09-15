Ксения Синицына: «Прошлый сезон у меня получился удачным. Хотелось бы не понижать планку, радовать зрителей и себя красивым катанием»

Ксения Синицына рассказала о новых программах и планах на предстоящий сезон.

– Ксения, твои программы отличаются своеобразием и оригинальностью. Что нового нам ждать в этот раз?

– Я попробовала себя в новых образах в обеих программах. Кстати, специально ездила работать в зал с хореографами, чтобы технично выполнять непривычную для меня хореографию в стиле «вог».

В короткой программе (The Mystic’s Dream, Loreena Mc.Kennitt) воплотили идею Светланы Владимировны (Пановой) и хореографа Марии Касумовой. Хотелось показать, что я стараюсь развиваться разносторонне и не боюсь экспериментировать.

– Как проходил процесс постановки, было ли это совместное творчество, потому что ты уже опытная спортсменка?

– Каждая программа – это всегда совместное творчество. Я стараюсь участвовать в постановке, мне всегда это интересно.

– Что отличает твои программы от тех, что представляла ранее?

– Как я сказала, ⁠короткая программа в новом для меня ритме и с очень интересной хореографией, которая давалась сложно в самом начале постановки.

Произвольная под композицию Shine On You Crazy Diamond группы Pink Floyd. Давно никто из девушек не брал эту музыку. И мне хочется доказать самой себе, что я смогу выкатать такую сложную программу.

– Прошлый сезон был довольно удачным, у тебя будто открылось второе дыхание. Какие задачи ставишь в этом?

– У всех спортивная карьера складывается по-разному, и у меня действительно получился удачным прошлый сезон.

Хотелось бы не понижать планку, для этого я работала все лето – сначала на сборах в Сочи, потом в Петербурге. Мне хочется радовать зрителей и себя красивым фигурным катанием, – сказала фигуристка в интервью для ФФККР .