Елизавета Худайбердиева: «Мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице. Кое с кем я в процессе переговоров»

Елизавета Худайбердиева заявила, что мечтает ставить программы фигуристам.

«Я вообще, если честно, очень мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице, в процессе переговоров я там кое с кем.

Я писала в апреле месяце . Говорила: «Может быть, если вдруг я просто приду, что-то там свое предложу». Но я не успела, потрясающий поставил», – сказала чемпионка России в танцах на льду.