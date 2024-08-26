Елизавета Худайбердиева: «Мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице. Кое с кем я в процессе переговоров»
Елизавета Худайбердиева заявила, что мечтает ставить программы фигуристам.
«Я вообще, если честно, очень мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице, в процессе переговоров я там кое с кем.
Я писала в апреле месяце Роме Савосину. Говорила: «Может быть, если вдруг я просто приду, что-то там свое предложу». Но я не успела, потрясающий Егор Мурашов поставил», – сказала чемпионка России в танцах на льду.