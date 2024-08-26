Елизавета Худайбердиева: «Мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице. Кое с кем я в процессе переговоров»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева заявила, что мечтает ставить программы фигуристам.

«Я вообще, если честно, очень мечтаю поставить программу какому-нибудь одиночнику или одиночнице, в процессе переговоров я там кое с кем.

Я писала в апреле месяце Роме Савосину. Говорила: «Может быть, если вдруг я просто приду, что-то там свое предложу». Но я не успела, потрясающий Егор Мурашов поставил», – сказала чемпионка России в танцах на льду. 

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3 комментария
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Если так хочется, с детей не пробовала начинать?
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Попробуй с себя для начала. Уговори Жулина и поставь программу хотя бы для показалки, а потом может и до РТ и ПТ дойдёт. Или хочется дополнительный доход иметь ?
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