Трусова хочет исполнить два четверных лутца на контрольных прокатах («Р-Спорт»)

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) хочет исполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что 20-летняя фигуристка активно тренирует этот прыжок.

Также Игнатова работает над тройным акселем, но на данный момент не планирует вставлять его в программу.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге. Игнатова не выступала на соревнованиях с 2022 года.