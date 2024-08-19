Трусова хочет исполнить два четверных лутца на контрольных прокатах («Р-Спорт»)
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) хочет исполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что 20-летняя фигуристка активно тренирует этот прыжок.
Также Игнатова работает над тройным акселем, но на данный момент не планирует вставлять его в программу.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге. Игнатова не выступала на соревнованиях с 2022 года.
Яна хочет чтобы Саша исполнила 2 лутца на КП.
Игнатова никогда ещё не выступала, выступала Трусова 😆
Какой кринж, интереса к питерским ОПам мало, что вбрасывают такие заявки? Она, регулярно тренируясь у Соколовской в постОИ-сезон, и то с трудом доезжала ПП, а сейчас это выглядит полны бредом. Какие квады?
Но сейчас-то мы почему не можем скепсис выражать?