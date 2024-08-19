Трусова хочет исполнить два четверных лутца на контрольных прокатах («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Александра Игнатова (Трусова) контрольные прокаты Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) хочет исполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что 20-летняя фигуристка активно тренирует этот прыжок.

Также Игнатова работает над тройным акселем, но на данный момент не планирует вставлять его в программу.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге. Игнатова не выступала на соревнованиях с 2022 года.

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74 комментария
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Уточнение:
Яна хочет чтобы Саша исполнила 2 лутца на КП.
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Это уже смешно, честно. Вон юниорки не вылезая с трень, и то на оп попадали с квадов, а тут не тренируясь толком, прыгнет 2 четверных лутца. И на кого это рассчитано..
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Позабавила фраза: Игнатова не выступала на соревнованиях с ...
Игнатова никогда ещё не выступала, выступала Трусова 😆
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Подготовка к свадьбе, свадьба, путешествие на Мальдивы. Кто-нибудь еще верит в появление Саши на прокатах? Мне кажется снимется даже Макар.
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Ну эти источники мы знаем, проходили уже. Немного осталось поживем увидим.
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А я хочу домик на Таормине. 😂
Какой кринж, интереса к питерским ОПам мало, что вбрасывают такие заявки? Она, регулярно тренируясь у Соколовской в постОИ-сезон, и то с трудом доезжала ПП, а сейчас это выглядит полны бредом. Какие квады?
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Когда всегда на готове пресс-релиз о том , что накануне перенесла простуду, температуру, травму, Мальдивы и прочее, можно заявлять сколько угодно ультра-си!
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Это она бухая на свадьбе заявила?
+22
-6
+16
Жуков что ли опять со своими мега инсайдами отрабатывает
+17
-2
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Ответ armmaster
Но Саша и не кто попало, как эти ваши юниорки. Это супер-джампер!
не какая-нибудь говешка, да?
+17
-4
+13
Отнимите у Яны телефон
+16
-3
+13
Если она умудриться откатать ПП пусть даже со всеми тройными без 4х (печатаю и в голове не укладывается), с ее сегодняшней загрузкой, ну я не знаю тогда.
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Ответ Ресницы Габи
А если действительно прыгнет?
Ей на Мальдивах каток зальют для тренировки квадов?
+15
-6
+9
Она в малолетстве то тройной аксель не могла, а уж теперь, с сиськами, да забудьте, хватит вам
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Очень хочется, чтоб у Саши все получилось) вперед, ракета!🚀
+17
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Хотеть можно что угодно, но есть объективная реальность. Даже действующим фигуристкам, которые младше Саши, не брали никаких пауз в соревнованиях и пахали как заведенные все межсезонье, не отвлекаясь на свадьбы, светские мероприятия и сборы на другом континенте - даже им крайне непросто будет набрать к сентябрю форму, позволяющую выкатать программу с двумя квадами. Например, я совсем не уверен, что та же Аделия сможет показать подобное на прокатах, в случае с Сашей это попросту невозможно. Да, она может приземлить четверной и даже чудом выехать второй, но дальше программа посыпется как карточный домик. Просто потому, что после квадов надо катать еще три с лишним минуты с вращениями, связками, дорожкой шагов и остальными 5-ю прыжковыми, а для этого нужна топовая физподготовка, которой у Саши с учетом всех факторов выше просто неоткуда взяться. За примером далеко ходить не надо - вспомните недавний перформанс Самоделкиной на казахстанском турнире, а ведь ее ультра-си тоже постили летом в соцсетях.
+13
-6
+7
Александра Игнатова вместо Трусовой — также непривычно, как и Владимир Писарский вместо Сычевого
+10
-3
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Для того, чтобы исполнить такой контент, надо безвылазно работать на катке.
+9
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Ответ Ресницы Габи
А если действительно прыгнет?
Похвалим - будет за что.
Но сейчас-то мы почему не можем скепсис выражать?
+8
-2
+6
Ответ Марина Елисеева
Это уже смешно, честно. Вон юниорки не вылезая с трень, и то на оп попадали с квадов, а тут не тренируясь толком, прыгнет 2 четверных лутца. И на кого это рассчитано..
Но Саша и не кто попало, как эти ваши юниорки. Это супер-джампер!
+17
-12
+5
Ответ Марина Елисеева
Это уже смешно, честно. Вон юниорки не вылезая с трень, и то на оп попадали с квадов, а тут не тренируясь толком, прыгнет 2 четверных лутца. И на кого это рассчитано..
На лохов)
+9
-4
+5
Я пока, просто надеюсь на возвращение Саши в спорт, даже без 4-х.
+15
-10
+5
Тяжеловато не будет в 15килограммовом платьице?
+12
-8
+4
Волшебный свадебный оливье?
+10
-6
+4
После Мальдив - сразу на каток, по-любому)
+6
-2
+4
Ответ Марина Елисеева
Это уже смешно, честно. Вон юниорки не вылезая с трень, и то на оп попадали с квадов, а тут не тренируясь толком, прыгнет 2 четверных лутца. И на кого это рассчитано..
почему вы решили, что Саша "толком" не тренируется?
+12
-8
+4
Точнее, Яна хочет, чтобы Саша исполнила два четверных лутца.
+7
-3
+4
Будет неплохо, если она вообще выйдет на произвольную программу, а не как в прошлом году.
+8
-4
+4
Ответ Блинчик
А к одной из своих лучших подружек Тутберидзе вернуться не хочет?
После многомиллионной свадьбы уже не получится))
+8
-5
+3
На Мальдивах будет прыжки отрабатывать) И платье весом 15 кг неспроста было выбрано - это часть ОФП, чтобы выносливость повысить)))
+4
-1
+3
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