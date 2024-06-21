Хореограф Шоя о новых программах Губановой: «И музыка, и хореография сильно отличаются от всего, что она делала раньше»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Адам Шоя Фигурное катание

Хореограф Адам Шоя рассказал о новых программах Анастасии Губановой.

«Анастасия – невероятная спортсменка, сочетающая в себе искусство и техническое мастерство в фигурном катании. Недавно она приехала в Бельгию, чтобы поработать над новыми постановками.

И музыка, и хореография сильно отличаются от всего, что она делала раньше. Мы интегрировали новые элементы движений, телесных движений и художественного выражения, которые уникальны и инновационны.

Мы провели долгие и интенсивные часы на льду, посвященные созданию и оттачиванию этих новых произведений. Анастасия была очень открыта к исследованию новых идей и подходов к телесным движениям и формам, что сделало наше сотрудничество очень плодотворным, наполненным радостью и взаимным уважением», – сказал Шоя.

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18 комментариев
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Это же хореограф Луны. Думается, Губанчик явно прибавит во второй оценке
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Офп бы улучшить
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+11
Повествует красочно и содержательно, осталось увидеть, убедиться и оценить.
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+8
Прям уникальность и инновации? От Насти? Кхм
+11
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+7
Ответ Олег Петровв
Это же хореограф Луны. Думается, Губанчик явно прибавит во второй оценке
Лишь бы в костюме не убавила.
+8
-1
+7
Ответ Irina037
Офп бы улучшить
Тоже хотела написать. Каждый раз одно и то же, еле докатываетпрограммы, и пешком ходит. Кажется, что не использует сто процентов своих возможностей.
+7
-1
+6
Сплошные «телесные движения». А докатывать программы она собирается?!
+7
-2
+5
Вроде симпатичная фигуристка, но харизма отсутствует, может замечательный Шоя что-то изменит.
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"Телесные движения", новые элементы, всё это здорово, лишь бы физики хватило и Настя бы до конца программы ( особенно ПП) доехала.
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Шоя заработал на часть новой пластической операции
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Стриптиз чели?
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боже, надеюсь, Настя не собирается бедрами и попой перед судьями крутить???
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Ответ N-fox
Тоже хотела написать. Каждый раз одно и то же, еле докатываетпрограммы, и пешком ходит. Кажется, что не использует сто процентов своих возможностей.
Так и Макар, и Дима тоже, у них группа такая вся.
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По описанию похоже на ее кп прошедшего сезона 😂
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Надеюсь, обезьяньих подпрыгиваний с размахиванием рук не будет?
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Ответ Dimashmelev
Так и Макар, и Дима тоже, у них группа такая вся.
Увы...
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