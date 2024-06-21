Хореограф Шоя о новых программах Губановой: «И музыка, и хореография сильно отличаются от всего, что она делала раньше»

Хореограф Адам Шоя рассказал о новых программах Анастасии Губановой.

« – невероятная спортсменка, сочетающая в себе искусство и техническое мастерство в фигурном катании. Недавно она приехала в Бельгию, чтобы поработать над новыми постановками.

И музыка, и хореография сильно отличаются от всего, что она делала раньше. Мы интегрировали новые элементы движений, телесных движений и художественного выражения, которые уникальны и инновационны.

Мы провели долгие и интенсивные часы на льду, посвященные созданию и оттачиванию этих новых произведений. Анастасия была очень открыта к исследованию новых идей и подходов к телесным движениям и формам, что сделало наше сотрудничество очень плодотворным, наполненным радостью и взаимным уважением», – сказал Шоя.