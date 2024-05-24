Александра Бойкова побывала в слоновьем парке: «Очень любвеобильный слон решил обнять, а заодно залезть мне под шорты»

Теги фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова посетила слоновий парк в Таиланде.

«На днях посетила слоновий парк Elephant Samui Kingdom и осталась в неимоверном восторге!

Где бы я еще смогла приготовить еду для слона, посмотреть на них, покормить их и даже погладить? И все в рамках их реабилитации, ведь все животные, попавшие в данный парк, были выкуплены из цирков, вольеров или рук браконьеров.

Сейчас в слоновьем парке живет 16 слонов (от 8 и до 62 лет) – 13 девочек и 3 мальчика. За каждым слоном присматривает человек, причем слоны сами выбирают себе компаньона. Они очень привязываются к людям и, выбрав одного человека, проживают с ним рядом всю свою жизнь. Поэтому слоновьи компаньоны полностью посвящают себя слонам и живут прямо в парке, чтобы быть готовыми помогать слоникам 24/7.

Каждый день на пропитание 16 животных уходит 3-5 тонн еды и 1000-2000 литров воды. Даже страшно представить эти цифры. Но это факт, что слоны едят 20 часов в сутки и спят всего 4. Содержание парка обходится команде людей очень дорого, но они не унывают, потому что по-настоящему любят свою работу и животных.

Сегодня парк существует за счет туристов и их пожертвований, поэтому всем добрым людям тут рады. Я искренне советую заехать сюда на часок, посмотреть на слонов, пережить незабываемые эмоции рядом с ними и, если осмелитесь, обняться и даже поцеловаться с ними.

P. S. В серии фотографий можно найти великолепные кадры, на которых очень любвеобильный слон решил обнять меня, а заодно залезть мне под шорты», – написала Бойкова.

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13 комментариев
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Классные фотки 😍
Интересный отпуск Саша себе устроила
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увлекательный у Саши отпуск
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Забавная фотка с любвеобильным слоном)
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Из серии "Приятно вспомнить".
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Слоники такие милые, обожаю их) У Саши всегда необычные путешествия, хорошего отдыха ей!
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Буря эмоций. Симпатичный слон. Знает толк в красивых женщинах)
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это тебе не с козловским обнимашки
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Такая смешная на последнем фото!)))
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Ответ Ксюша Каблукова
Сама небось заманила слона))
Наша слониха!
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Саша во всём чёрном на такой жаре... Отпуск в Таиланде с приключениями. )))
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Сама небось заманила слона))
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