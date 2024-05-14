Нэтан Чен окончил колледж в Йельском университете: «Сейчас я сосредоточен на науке о данных и заинтересован в медицине»

Американский фигурист Нэтан Чен окончил колледж в Йельском университете.

Чену 25 лет. Он не выступал на соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине, где одержал победу.

«Я только что окончил колледж [Йельского университета]. В следующем году я начну еще одну годичную программу, а затем подам заявление в медицинскую школу.

Это что-то вроде промежуточной программы после получения степени бакалавра. Сейчас я сосредоточен на науке о данных и заинтересован в медицине. Так что сейчас я просто пытаюсь заполнить существующий пробел, на это и рассчитана программа», – цитирует Чена журнал The People.

Ранее фигурист заявлял, что решение о возможном участии в Олимпиаде-2026 в Италии будет принято исходя из планов в учебе. Одним из фаворитов Игр может стать еще один американец – действующий чемпион мира Илья Малинин.

«Я считаю совершенно невероятным то, что он (Малинин) делает для спорта. Здорово видеть, что спортсмены нового поколения приходят настолько быстро, без какого-либо «периода затишья». Я знаю, насколько велик его потенциал. Он уже многого достиг, но у него еще столько всего впереди», – сказал Чен.