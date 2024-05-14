Нэтан Чен окончил колледж в Йельском университете: «Сейчас я сосредоточен на науке о данных и заинтересован в медицине»

Теги сборная США мужское катание Нэтан Чен Фигурное катание

Американский фигурист Нэтан Чен окончил колледж в Йельском университете.

Чену 25 лет. Он не выступал на соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине, где одержал победу.

«Я только что окончил колледж [Йельского университета]. В следующем году я начну еще одну годичную программу, а затем подам заявление в медицинскую школу.

Это что-то вроде промежуточной программы после получения степени бакалавра. Сейчас я сосредоточен на науке о данных и заинтересован в медицине. Так что сейчас я просто пытаюсь заполнить существующий пробел, на это и рассчитана программа», – цитирует Чена журнал The People.

Ранее фигурист заявлял, что решение о возможном участии в Олимпиаде-2026 в Италии будет принято исходя из планов в учебе. Одним из фаворитов Игр может стать еще один американец – действующий чемпион мира Илья Малинин.

 

«Я считаю совершенно невероятным то, что он (Малинин) делает для спорта. Здорово видеть, что спортсмены нового поколения приходят настолько быстро, без какого-либо «периода затишья». Я знаю, насколько велик его потенциал. Он уже многого достиг, но у него еще столько всего впереди», – сказал Чен.

6 комментариев
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Сын маминой подруги👀
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Целеустремлённый молодой человек с серьёзными взглядами и на жизнь, и на спорт. Я восхищаюсь такими людьми, не почивает на лаврах ОЧ, а думает о будущем.
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Молодец Нэтан!
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Учеба начнется уже летом у него, очень престижный в медицине колледж, куда принимают лучших. И Нэтан еще сказал, что хочет изучать онкологию. Он уже сейчас участвовал в исследованиях в передовой медицине, публиковал работы. Просто невероятный он. Пусть найдет лекарство от рака
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Человек, которым можно восхищаться.
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Ну короче хочет очередную таблетку от боли наиболее эффективно научится втюхивать соотечественникам, конечно же без побочных эффектов.
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