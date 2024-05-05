Димитриев о переходе к Тутберидзе: «Понял, что нужно что-то изменить, чтобы двигаться вперед. Верю, что это придаст мне сил для новых свершений»

Фигурист Димитриев подтвердил, что перешел в группу Тутберидзе.

Ранее 18-летний спортсмен тренировался у Кирилла Давыденко.

«Да, я действительно перешел в группу Этери Тутберидзе. Я понял, что нужно что-то изменить, чтобы двигаться вперед, и пришел к такому решению.

Очень верю, что это придаст мне новых сил для новых свершений», – сказал Арсений Димитриев.