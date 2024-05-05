Димитриев о переходе к Тутберидзе: «Понял, что нужно что-то изменить, чтобы двигаться вперед. Верю, что это придаст мне сил для новых свершений»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе ТАСС Арсений Димитриев Фигурное катание

Фигурист Димитриев подтвердил, что перешел в группу Тутберидзе.

Ранее 18-летний спортсмен тренировался у Кирилла Давыденко. 

«Да, я действительно перешел в группу Этери Тутберидзе. Я понял, что нужно что-то изменить, чтобы двигаться вперед, и пришел к такому решению.

Очень верю, что это придаст мне новых сил для новых свершений», – сказал Арсений Димитриев.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Док Аксель
Все кто переходят в другой ТШ хотят что-то изменить и двигаться дальше. Егор Рухин меняет тренерские штабы как перчатки, интересно с такой же мотивацией ?...
А когда пробовать, если не в молодом возрасте? Главное верить в свои силы, трудиться и надеяться на успех!
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий