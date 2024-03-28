Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «Получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира. Публика в Монреале была потрясающая»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарили за поддержку в прошедшем сезоне.

Танцевальный дуэт занял на чемпионате мира в Монреале 12-е место.

«На прошлой неделе мы получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира.

Мы благодарны нашим тренерам и всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона. Благодарим федерацию фигурного катания Грузии и ее президента Мариам Гиоргобиани за доверие и веру.

Публика в Монреале была потрясающая!😍 Скоро увидимся», – написали фигуристы в соцсети. 

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117 комментариев
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Свободу Самоделкиной!!!
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Не космополиты, а самые обыкновенные приспособленцы. Если бы Россию не забанили и все было бы как прежде, взахлеб бы говорили, что только за Россию будут катать.
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Публика и правда потрясающая. Всех поддерживали, всем хлопали, очень доброжелательная.
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
При чем здесь космополиты? Они на ОИ ездили от РФ, они писали как сильно ждут когда появятся на соревнованиях в РФ, а сами в это время уже лыжи навострили, могли бы в таком случае хоть путевку на ОИ дать тем кто хочет выступать за страну. Ну если с Дианой еще более менее понятно, то к Глебу у вас тоже нет вопросов?
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+20
Кстати я за канадцами раньше такого не замечала они обычно были сдержаны на этапах Гран при, но в этот раз и правда тепло приветствовали всех, молодцы. Самые теплые зрители в ФК, исключительно по моим наблюдениям, это японцы и русские, всегда всех поддерживают.
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Интересно.Сколько танцпар приезжали на свой первый ЧМ , уже участниками ОИ ,да ещё за другую страну....
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даже не хочется про них ничего знать, приспособленцы(((
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Ответ Oleandra
Я только недавно узнала, что программы им Этери ставила.. хорошо поставила, не шедевры конечно, но очень добротные.. и деньги в семье остались) надеюсь, Тутберидзе продолжит совершенствоваться и в этой области ФК.
Кстати её шедевры -постановки Девочка на шаре, Болеро, Кармен и ещё более 30 постановок. А также она вырастила и Глейхенгауза как постановщика, передала ему все свои наработки и виденье. В парном ,в программах, возможно Этери и послабее будет.
+28
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+14
Еще бы не быть довольными. Маму надо благодарить каждый день, а, не федерацию Грузии с ее президентом.
Еще и самих Ташлеровых обошли. Все из т.н. российской сборной, вынужденные плясать во всех этих дешевых (по сути) шоу, вам завидуют.
+29
-16
+13
Ответ Виктория Обер
Еще бы не быть довольными. Маму надо благодарить каждый день, а, не федерацию Грузии с ее президентом. Еще и самих Ташлеровых обошли. Все из т.н. российской сборной, вынужденные плясать во всех этих дешевых (по сути) шоу, вам завидуют.
Ташлеровы два раза ошиблись при чистом прокате Девисам до Ташлеровых еще очень далеко.
+25
-14
+11
Для первого раза очень хорошее выступление. Но, понятно, что работы ещё непочатый край. И хорошо бы найти свой стиль, свои фишки какие-то, что-то новое, может даже авангардное. Желаю Диане и Глебу удачи и успеха, и, конечно, прогресса. .
+29
-19
+10
Ответ Vasily Ivanov
Интересно.Сколько танцпар приезжали на свой первый ЧМ , уже участниками ОИ ,да ещё за другую страну....
Нисколько)) они уникальны ))).
+17
-7
+10
Насыпали ребяткам компонентов больше, чем корейцам и французам. А еще на одном уважаемом форуме люди отметили, что Дэвис ускорить не получилось, так пришлось Смолкина притормозить)))
+16
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+9
Ответ missis-Zima
Партнер хороший.У партнерши нет красоты и шарма.Улучшение этого невозможно.
Вместе они неплохо смотрятся. В паре важна скатанность, вот они и двигаются в этом направлении. Всё остальное - вкусовщина и опыт. По поводу кардинальных улучшений - покажет время.
+16
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+9
Ответ Lapo Elkann
Очень. Это сколько Диане надо набрать, 30 кг ?
Вес Ташлеровой не мешает ей волшебно скользить, а даже если и мешает сбросить вес думаю задача проще чем научиться скользить..
+15
-8
+7
Ответ katyanola
А возраст партнерш вам ничего не говорит? Мэдичке Чок 32 года, Фир 25 лет, Диане 21 год. Думаю, до возраста Чок у нее есть время улучшаться. Программа -это не всегда ответственность спортсмена, все же постановку ставит хореограф и тренер. Вот если бы у ДС были шикарные постановки, тогда можно было бы и говорить о чем-то. А так пустое.
Тут уже написали, что ЛО-гениальная постановка мамули. Правда, когда катали в прежних костюмах, было популярное мнение, что это вороненок, от которого Петру Ильичу должно быть грустно на том свете. И все бежали пересматривать Лену Ильиных, которой на тот момент было (о, чудо) 19 лет.
+11
-4
+7
Ответ Тайга86
Не являюсь большой болельщицей Дианы с Глебом, но наблюдать за ними интересно. И сейчас, надо сказать, всё намного лучше, чем было ранее. Видно что работают с энтузиазмом, стараются улучшаться. Да, не топ и, возможно, так и не станут ими, но любовь к фк есть, есть стремление к росту, а это самое главное. Удачи.
Партнер хороший.У партнерши нет красоты и шарма.Улучшение этого невозможно.
+22
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+7
Было неплохо, но работать ещё и работать. Особенно Диане над скольжением и оторваться наконец от Глеба.
+7
-1
+6
Ответ Виктория Обер
Еще бы не быть довольными. Маму надо благодарить каждый день, а, не федерацию Грузии с ее президентом. Еще и самих Ташлеровых обошли. Все из т.н. российской сборной, вынужденные плясать во всех этих дешевых (по сути) шоу, вам завидуют.
Так Смолкин после ЧМ еще и жаловался на "домашнее" судейство для 14 пар
+14
-9
+5
Ответ tanya_1111
Ташлеровы два раза ошиблись при чистом прокате Девисам до Ташлеровых еще очень далеко.
Могу себе представить, что бы написали про дочу Тутберидзе, если бы она дважды ошиблась. Но Диана с Глебом выдали два чистых, добротных проката, явно улучшили программы, оценивали их строго, но в итоге результат все равно достойный. Да, место в очереди уступили, что не удивительно с переходом и пропуском целого сезона, но вполне их можно поздравить с хорошим результатом, что и отмечали комментаторы на соревнованиях.
+16
-11
+5
Ответ tanya_1111
При чем здесь космополиты? Они на ОИ ездили от РФ, они писали как сильно ждут когда появятся на соревнованиях в РФ, а сами в это время уже лыжи навострили, могли бы в таком случае хоть путевку на ОИ дать тем кто хочет выступать за страну. Ну если с Дианой еще более менее понятно, то к Глебу у вас тоже нет вопросов?
Ну и хорошо что они свалили. Странно еще что тут некоторые их еще и защищают. Да и те ради мамы Тутберидзе
+12
-7
+5
Ответ missis-Zima
И катали бы,отодвигая всех. Вторыми за Букиными.Так что пусть ушли и хорошо.
Тоже рада. Понравилось, как Глеб сказал, что многое зависит от техбригады. Привыкли, что им уровни с потолка рисуют.
+15
-10
+5
Ответ tanya_1111
Вес Ташлеровой не мешает ей волшебно скользить, а даже если и мешает сбросить вес думаю задача проще чем научиться скользить..
Видимо не так просто, иначе не гробила бы спину брату. Он уже лечил её, но Наташа довольна своим весом и демонстрирует еду в соцсетях. Ну и ради Бога, её же партнер и родственник, мы её и с такой фигурой смотреть можем.
+9
-5
+4
Ответ missis-Zima
Партнер хороший.У партнерши нет красоты и шарма.Улучшение этого невозможно.
Удивительно, как несколько примелькавшихся человек, которые являются большими «поклонниками» мамы, всегда бегут в темы дочери высказать свое ценное мнение о партнерше. Это настолько примитивно и в лоб, что даже забавно.))
+11
-7
+4
Ответ Vasily Ivanov
Она будет не послабее а именно на том своем настоящем уровне как тренер. В районе десятого ,плюс-минус места.....патаму што никто не согласится на ее методы работы как с допубертатными девочками ,с которыми она и поднялась в рейтингах....
Ваша беда в том , что бог вас не одарил объёмным мышлением и такие как вы подхватываете фейки юнцов из СМИ, которые умышленно вешают вам лапшу, зная, что вылезут посредственные мыслители и клюнут на лапшу и обеспечат посещаемость. На самом деле, Этери начинала с нуля, у неё не было взрослых и она уложила на лопатки всех, молодыми фигуристками, далее продолжила укладывать всех тренеров штабелями, девушками достигшими 15-16 лет и закончила укладывать всех, девушками , которые прошли пубертат в 18 лет,-это Щербакова и Трусова. Закономерный процесс и где вы увидели в 18 летних допубертатов. Теперь взрослые ушли в жизнь и Этери продолжила укладывать штабелями всех, теперь новыми фигуристками. Дождитесь когда им будет 17. А как по -вашему, она должна была брать сходу только 17 летних?
+17
-13
+4
Ответ katyanola
На одном «уважаемом» форуме хейтят Диану, как и на спортсе. Пара не затормозилась, все хорошо у них со скоростью, не медленнее других. Просто старая традиция привязываться к Диане. Опять же пусть на Чоков посмотрят, скорости нет, партнершу носят и переставляют, и довезли до чемпионства. Партнерша Гибсона вообще не катит и ничего, рядом с призами.
Диалог по типу: "д...к- сам д...к". Нет у пары достоинств, так в противовес выставляются интересные пары с одним аналогичным недостатком (некатящая дева). У Чоков в анамнезе Змея и Инопланетянка - программы, на которых забываешь, катит Чок или нет. Некатящая Фир так презентует с партнером, что поднимает залы. С учетом мутного пути ДС вдвойне неприятно, что их поставили выше нескольких более достойных пар.
+9
-6
+3
Ответ Gau
Насыпали ребяткам компонентов больше, чем корейцам и французам. А еще на одном уважаемом форуме люди отметили, что Дэвис ускорить не получилось, так пришлось Смолкина притормозить)))
На одном «уважаемом» форуме хейтят Диану, как и на спортсе. Пара не затормозилась, все хорошо у них со скоростью, не медленнее других. Просто старая традиция привязываться к Диане. Опять же пусть на Чоков посмотрят, скорости нет, партнершу носят и переставляют, и довезли до чемпионства. Партнерша Гибсона вообще не катит и ничего, рядом с призами.
+13
-10
+3
Ответ Е...С
Не космополиты, а самые обыкновенные приспособленцы. Если бы Россию не забанили и все было бы как прежде, взахлеб бы говорили, что только за Россию будут катать.
И катали бы,отодвигая всех. Вторыми за Букиными.Так что пусть ушли и хорошо.
+13
-10
+3
Ответ Владимир Георгия
Кстати её шедевры -постановки Девочка на шаре, Болеро, Кармен и ещё более 30 постановок. А также она вырастила и Глейхенгауза как постановщика, передала ему все свои наработки и виденье. В парном ,в программах, возможно Этери и послабее будет.
увидим в следующем сезоне на Бойковых, послабее или нет.. кстати, у рыжиков программы выдающиеся были, и олимпийские, и та же Сансара)
+16
-13
+3
Ответ lepestok
даже не хочется про них ничего знать, приспособленцы(((
Не открывайте новости с их именами и будет вам счастье
+15
-12
+3
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