Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «Получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира. Публика в Монреале была потрясающая»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарили за поддержку в прошедшем сезоне.
Танцевальный дуэт занял на чемпионате мира в Монреале 12-е место.
«На прошлой неделе мы получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира.
Мы благодарны нашим тренерам и всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона. Благодарим федерацию фигурного катания Грузии и ее президента Мариам Гиоргобиани за доверие и веру.
Публика в Монреале была потрясающая!😍 Скоро увидимся», – написали фигуристы в соцсети.
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Еще и самих Ташлеровых обошли. Все из т.н. российской сборной, вынужденные плясать во всех этих дешевых (по сути) шоу, вам завидуют.