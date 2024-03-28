Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «Получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира. Публика в Монреале была потрясающая»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарили за поддержку в прошедшем сезоне.

Танцевальный дуэт занял на чемпионате мира в Монреале 12-е место.

«На прошлой неделе мы получили огромное удовольствие от участия в нашем первом чемпионате мира.

Мы благодарны нашим тренерам и всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона. Благодарим федерацию фигурного катания Грузии и ее президента Мариам Гиоргобиани за доверие и веру.

Публика в Монреале была потрясающая!😍 Скоро увидимся», – написали фигуристы в соцсети.

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