Американский журналист Филипп Херш: «Считаю, что наказание для Валиевой неоправданно суровое. Надеюсь, мы увидим полное решение CAS»

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Американский журналист считает, что Камилу Валиеву наказали слишком сурово.

«Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая первое нарушение, совершенное тогдашним 15-летним подростком. Лишите ее результатов, лишите медалей, но дайте более короткий срок дисквалификации.

Правила допускали предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация уже успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться на соревнования.

Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).

Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она изначально знала о том, что ей дали запрещенное вещество. А ее окружение должно попасть под расследование», – написал Филипп Херш.

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164 комментария
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Внезапно! Поддержка пришла откуда не ждали!
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Нет в америке случая, а может быть и в мире, чтобы лидера сборной да ещё и в 15 лет с первым нарушением настолько жестко осудили. Вот и думайте, политическое или нет решение. Камила защищенное лицо, всё - точка. Кого угодно вместо неё должны были осудить(тренера, врача), но она не должна была получить максимальное наказание. Не может ребенок отвечать за провалы взрослых.
+107
-18
+89
Заходила в комментарии к последней публикации Камилы. Очень много там слов поддержки от иностранцев, в том числе американцев. Еще раз говорит о том, что не надо всех под одну гребенку. Как про канадцев пишут, например, что вся страна 24/7 ничем не занимается, а только ненавидит нашу сборную.
+76
-5
+71
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Да да особенно Ассанжа спроси.
Человек без обвинения сидит уже 5 лет в одиночке в тюрьме для особо опасных преступников. Дел то на него никаких нет. И директор ЦРУ прямую заявляет - его нужно просто убить.
Это типа вот такая избирательная демократия и свобода слова.
+54
-11
+43
Херш, конечно, подгадил нашим депутатам и чиновникам своей позицией - и как им теперь, бедным, американцев в русофобии обвинять?
+51
-12
+39
Ответ Sat397
Нет в америке случая, а может быть и в мире, чтобы лидера сборной да ещё и в 15 лет с первым нарушением настолько жестко осудили. Вот и думайте, политическое или нет решение. Камила защищенное лицо, всё - точка. Кого угодно вместо неё должны были осудить(тренера, врача), но она не должна была получить максимальное наказание. Не может ребенок отвечать за провалы взрослых.
Знаете, чем дальше я на это все смотрю, тем больше мне кажется, что придумали максимально идиотскую версию, чтобы окружение Ками не пострадало. Вообще не ясно, проводил ли кто-то реальное расследование, делали ли экспертизы всех продуктов и добавок, которые принимает Ками. Ведь элементарно же могли повторить вариант с дессертом и доказать, что следы тмз остаются в крови (например можно это сделать не со спортсменом). Будем ждать полную версию решения.
+39
-3
+36
Неожиданно, но справедливо. Человечность должна оставаться 💪
+30
-2
+28
Так поэтому ей и влепили 4 максимальных года, что не было с нашей стороны расследования окружения. Все взвалили на одну Камилу, авось пронесет. Не пронесло
+29
-10
+19
В сети и немало американских болельщиков заступаются за Камилу, их, конечно, меньше злорадствующих, но всё же.
+23
-4
+19
И только Тутберидзе отмалчивается. Ну выдавила бы из себя несколько политкорректных фраз. Моё отношение к этой даме и её команде уже не будет таким благодушным, как прежде.
+19
-4
+15
Ответ Ебздрогыч
Внезапно! Поддержка пришла откуда не ждали!
Мне кажется, это не совсем поддержка, а завуалированное "копание" под ТШТ.
Может Камиле на суде предлагали сказать про взрослых, но она не сказала. Поэтому посчитали, что она тоже виновна. Может поэтому и дали максимум. Только предположение, почему дали так много.
+16
-1
+15
Мы тоже так считаем, но здраво понимаем-раз юристы -на одном процессе КАС (по допуске Ками к личному турниру на ОИ) выдвигают одну версию "попила из стакана деда" и это оценивается судом как основная версия спортсмена о попадании запрещенного вещества, а потом на другом процессе КАС наши Горе-юристы МЕНЯЮТ версию на "поела приготовленного дедушкой пирожное,куда попало его лекарство ТМЗ"))),которой они просто открыто доказали суду,что в первый раз суд и стороны вводились стороной Ками в заблуждение- каким образом КАСу было отписывать решение,спасающее Ками???, когда ее юристы НАПРЯМУЮ доказали суду, что на первом процессе суд обманули))).Плюс думаю они прекрасно имеют документальное подтверждение,что родного деда нет, учли,что раз деда принимает сердечные препараты вряд ли он помимо сопровождение внучки на занятия будет еще и кулинарить со своей сердечно-сосудистой патологией,а спортсменка на кануне главного старта страны закидываться пирожными......да там цепочка бредовых версий с нашей стороны,который именно не позволил суду вытащить Ками-противоречие версий-основное
+18
-5
+13
Ответ Ебздрогыч
Херш, конечно, подгадил нашим депутатам и чиновникам своей позицией - и как им теперь, бедным, американцев в русофобии обвинять?
Скажут у него бабушка русская, гены отчизны
+15
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+13
Ответ Ольга Ив
Мне кажется, это не совсем поддержка, а завуалированное "копание" под ТШТ. Может Камиле на суде предлагали сказать про взрослых, но она не сказала. Поэтому посчитали, что она тоже виновна. Может поэтому и дали максимум. Только предположение, почему дали так много.
Абсолютно согласен. Предлагали сделку она отказалась. И адвокаты это какая то подстава. Если б она просто сказала - дяденька милые ну не знаю как это в меня попало, лучше б было. Ей 15 лет ничего доказывать не обязана. А по прециндентам - предупреждение и отстранение на 3 мес.
+14
-1
+13
Ответ Sat397
Нет в америке случая, а может быть и в мире, чтобы лидера сборной да ещё и в 15 лет с первым нарушением настолько жестко осудили. Вот и думайте, политическое или нет решение. Камила защищенное лицо, всё - точка. Кого угодно вместо неё должны были осудить(тренера, врача), но она не должна была получить максимальное наказание. Не может ребенок отвечать за провалы взрослых.
А у нас половина сайта ребенка этого гнобили тогда, и уже не ребенка, но и еще несовершеннолетнюю, гнобят сейчас. Не туда у людей агрессия направлена, будто разум потеряли.
+13
-1
+12
Не думаю, что у судей была задача впаять Валиевой по максимуму. Но очевидно, защита была настолько отвратительной, а аргументы - смехотворными, что у судей не осталось выбора. Наняли в адвокаты клоунов без опыта спортивного арбитража, поменяли фантасмагоричную версию на откровенно бредовую, на фоне господдержки и бравирования несуществующим титулом - а на что другое можно надеяться в подобной ситуации?
+14
-2
+12
Даже Филипп Херш заступился за Камилу, признав четырёхлетний дисквал неоправданно жестоким наказанием!
+13
-1
+12
Херш наш человек, всегда восхищался нашим ФК, приезжал в Москву, встречался с Камилой, Аней, Лизой.
+13
-1
+12
Ответ smoky eyes
Заходила в комментарии к последней публикации Камилы. Очень много там слов поддержки от иностранцев, в том числе американцев. Еще раз говорит о том, что не надо всех под одну гребенку. Как про канадцев пишут, например, что вся страна 24/7 ничем не занимается, а только ненавидит нашу сборную.
Дюамель за всю Канаду отрабатывает.
+11
-1
+10
Американцы заступаются за нас! Спасибо им и
+12
-3
+9
Да, срок большой. Но походу проблема была в том, что российские чинуши крутились как ужи на сковородки, постоянно меняя версии. Боялись за свои задницы и что их махинации вскроются. А оттувается Валиева. Только если она и жертва, то не злого запада, а нашей гнилой системы.
+12
-3
+9
Адекватное мнение и суждение всё-таки есть за бугром и даже в США.
+9
-1
+8
И где он не прав?
+9
-1
+8
Я всегда поражался как некоторым спортсменам открыто позволяют использовать самые тяжёлые стероиды и при этом другим предъявляют за увеличению дозу витаминов?!
Думаю пора выходить из всех европейских организаций. И футбольной в том числе.
+10
-2
+8
Валиеву обязательно нужно поддержать. 15ти летнюю девочку сначала заставили употреблять запрещённые вещества потом заставили врать. Если бы старшие "товарищи" сразу же покаялись и не заврались вконец, то было бы "три месяца".
+22
-14
+8
так считает всякий нормальный человек
+10
-2
+8
Ответ lyubov61
Почему никаких наказаний лаборатории нет, кстати.
Потому что ворон ворону глаз не выклюет - очевидно же.
+7
0
+7
Ответ ПП ПП
Да да особенно Ассанжа спроси. Человек без обвинения сидит уже 5 лет в одиночке в тюрьме для особо опасных преступников. Дел то на него никаких нет. И директор ЦРУ прямую заявляет - его нужно просто убить. Это типа вот такая избирательная демократия и свобода слова.
Он сидит т.к. не хочет экстрадиции в США и обжалывает ее.
Так как он уже убегал с подпиской о невыезде, то должен сидеть в ожидании решения судов.
Какой именно директор? Ссылка будет?
+10
-3
+7
Ответ Kristine Kristine
Знаете, чем дальше я на это все смотрю, тем больше мне кажется, что придумали максимально идиотскую версию, чтобы окружение Ками не пострадало. Вообще не ясно, проводил ли кто-то реальное расследование, делали ли экспертизы всех продуктов и добавок, которые принимает Ками. Ведь элементарно же могли повторить вариант с дессертом и доказать, что следы тмз остаются в крови (например можно это сделать не со спортсменом). Будем ждать полную версию решения.
Вот именно, самое обидное что юристы с первого дня начали максимально закапывать Камилу, придумывая идиотские версии, такие как про дедушкин стакан. Потом они не от большого ума, и не от желания помочь именно Камиле меняли видимо несколько раз свои версии...Но даже все эти факты не оправдывают решение суда наказать защищенное лицо максимально жестко, ведь ребенок не виноват в играх взрослых.
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+7
Ответ Призрачный триксель
наши всё валят на Запад,а они за нас заступаются, неувязочка
Они теперь хотят штаб уничтожить. Как же, заступаются они. Не будьте наивными, их речам верить нельзя - волки в овечьей шкуре.
+10
-4
+6
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