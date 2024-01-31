Американский журналист Филипп Херш: «Считаю, что наказание для Валиевой неоправданно суровое. Надеюсь, мы увидим полное решение CAS»
Американский журналист считает, что Камилу Валиеву наказали слишком сурово.
«Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая первое нарушение, совершенное тогдашним 15-летним подростком. Лишите ее результатов, лишите медалей, но дайте более короткий срок дисквалификации.
Правила допускали предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация уже успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться на соревнования.
Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).
Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она изначально знала о том, что ей дали запрещенное вещество. А ее окружение должно попасть под расследование», – написал Филипп Херш.
Почему Валиева проиграла дело? Две главные ошибки защиты
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Человек без обвинения сидит уже 5 лет в одиночке в тюрьме для особо опасных преступников. Дел то на него никаких нет. И директор ЦРУ прямую заявляет - его нужно просто убить.
Это типа вот такая избирательная демократия и свобода слова.
Может Камиле на суде предлагали сказать про взрослых, но она не сказала. Поэтому посчитали, что она тоже виновна. Может поэтому и дали максимум. Только предположение, почему дали так много.
Думаю пора выходить из всех европейских организаций. И футбольной в том числе.
Так как он уже убегал с подпиской о невыезде, то должен сидеть в ожидании решения судов.
Какой именно директор? Ссылка будет?